קרנות הנאמנות גייסו כ 6.8 מיליארד שקלים באוגוסט - המוסדיים קנו מניות והזרים מכרו - סיכום חודשי בבורסה

 חודש אוגוסט

שוק המניות הציג עליות שערים במרבית מדדי הבורסה. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.1%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של כ-0.3% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.6%.

 מחזור המסחר היומי

הממוצע עמד החודש על כ-4.3 מיליארד שקל - רמה גבוהה במיוחד בהשוואה למחזור היומי הממוצע בהיקף של כ-3.2 מיליארד שקל שנרשם בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025.

 בולט במיוחד היה מדד ת"א ביטוח

שעלה החודש בשיעור של כ-8.2%, בצל פרסום דוחות חזקים לרבעון השני של 2025. מתחילת השנה מדד הביטוח זינק בשיעור של כ-111.0%. תשואה יוצאת דופן גם בקנה מידה עולמי.

 הנתונים המאקרו כלכליים

מלמדים על משק יציב על אף סביבת אינפלציה גבוהה יחסית. תחזית משרד האוצר צופה צמיחה מואצת בשנת 2026. במקביל, שיעור הגירעון ירד ביולי לכ-4.8% בהשוואה לכ-5.0% ביוני, בעיקר הודות לגידול בהכנסות ממיסים.

 המשקיעים המוסדיים

בדפוסי הפעילות של המשקיעים השונים בשוק המניות בחודש אוגוסט ניתן לראות כי המשקיעים המוסדיים לטווח הארוך ומשקיעי הריטייל הישראלים המשיכו לבצע רכישות, ואילו פעילות המשקיעים הזרים הסתכמה במכירת מניות נטו בתקופה זו, אם כי בענפי הביטוח והנדל"ן הזרים ביצעו רכישות נטו.

 חודש אוגוסט בלט בהקצאות פרטיות של מניות שהסתכמו בכ-2.9 מיליארד שקל.

 שתי חברות מניות חדשות

ביצעו הנפקה ראשונית לציבור - יעז הנדסה העוסקת ביזום ובנייה של פרויקטים להתחדשות עירונית, ואקסונז ויז'ן העוסקת בטכנולוגיית בינה מלאכותית לסקטור הביטחוני.

 בשווקי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות נרשמה מגמה חיובית.

 התשואה לפדיון של איגרת חוב ממשלתית שקלית ל-10 שנים

ירדה החודש והיא ממשיכה להיסחר מתחת לתשואה לפדיון של איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים (במונחי מטבע מקומי), בנוסף ה-CDS ל-5 שנים גם כן במגמת ירידה, תופעה המלמדת על ירידת פרמיית הסיכון המיוחסת לישראל.

 בשוק איגרות החוב הקונצרני

כ-7.8 מיליארד שקל גויסו ב-15 הנפקות לציבור והקצאות פרטיות.

 שתי חברות איגרות חוב חדשות

גייסו של כ-0.4 מיליארד שקל -חברת פנטהאוז העוסקת בתחום המסחר והשירותים, וחברת לנטרה קנדה העוסקת בתחום הנדל"ן.

 בקרנות הפאסיביות

בוצעו החודש רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים ושל קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, ומכירות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים.

 בקרנות האקטיביות

בוצעו החודש הזרמות נטו בהיקף של כ-5.9 מיליארד שקל, בעיקר לקרנות הכספיות ולקרנות המשקיעות באג"ח בארץ.

תנועת המשקיעים בקרנות נאמנות

גיוס של כ 6.8 מילארד שקלים באוגוסט

בשוק קרנות הסל נסחרות כיום 465 קרנות סל. שווי השוק המצרפי שלהן הינו כ-199.6 מיליארד שקל, גבוה בכ-2.1 מיליארד שקלי לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם כ-197.5 מיליארד שקל.

קרנות חוץ

למועד זה, נסחרות בבורסה בת"א 40 קרנות חוץ, שווי החזקות הציבור המצרפי בקרנות החוץ בסוף אוגוסט 2025, עמד על כ-18.4 מיליארד שקל, גבוה בכ-0.3 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם בכ-18.1 מיליארד שקל.

קרנות מחקות

באוגוסט 2025 בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) בהיקף של כ-0.9 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-4.9 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם:

• מכירות נטו בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-4.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• רכישות בהיקף כ-0.6 מיליארד שקל של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, לעומת למכירות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• כ-0.5 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-0.9 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• רכישות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, לעומת מכירות בהיקף זניח בחודש הקודם.

• רכישות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל מקרנות העוקבות אחר מדדים אחרים לעומת מכירות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

קרנות אקטיביות

באוגוסט 2025 הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-5.9 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-8.2 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם:

• כ-3.5 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות הכספיות, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• כ-0.1 מיליארד שקל נפדו מהקרנות המשקיעות במניות בארץ, לעומת הזרמות בהיקף של כ-2.0 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• כ-0.3 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות חו"ל, לעומת פדיונות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• כ-2.1 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-4.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• סכום לא מהותי נפדה מקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל, בהמשך לפדיונות בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.

• כ-0.1 מיליארד שקל הוזרם לקרנות אחרות.

סיכום החודש מדדי הדגל

בסיכום החודש מדדי הדגל רשמו תשואה חיובית: מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.1% ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-0.3% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.6%.

מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-3.2%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.9%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-1.6%.

בבורסות באירופה נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-DAX 40 ירד בשיעור של כ-0.7%, מדד ה-FTSE 100 עלה בשיעור של כ-0.6%, מדד ה-CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.6%.

נתוני מאקרו שהתפרסמו החודש:

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

• מדד המחירים לצרכן - לחודש יולי 2025 עלה בשיעור של כ-0.4%, בהתאם לציפיות השוק. בשנים עשר החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 3.1%, מעט מעל גבול היעד העליון של בנק ישראל.

• על פי אומדן ראשון, ברבעון השני של שנת 2025 התוצר המקומי הגולמי ירד ב-3.5% (0.9% בחישוב שנתי). השינויים ברבעון השני של שנת 2025 הושפעו בצורה מהותית ממלחמת "עם כלביא", שהובילה לירידה בהוצאה לצריכה פרטית (ירידה בשיעור של 4.1%), וקיטון בהשקעה בנכסים קבועים (ירידה בשיעור של 12.3%).

• אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - בחודש יולי עמד על 3.1%, בהשוואה לשיעור של 2.7% בחודש הקודם.

• מדד אמון הצרכנים בחודש יולי 2025 עמד על 25-, בהשוואה ל-27- בחודש יוני 2025 ו ול-26- בחודש יולי 2024. מדד השינוי הצפוי במצב הכלכלי של המשק בשנה הקרובה עלה ועמד ביולי 2025 על 29-, בהשוואה ל-40- בחודש יוני 2025 ול-45- בחודש יולי 2024.

• השכר הממוצע למשרת שכיר - בחודש מאי, במחירים שוטפים, עמד על 13,417 שקל. עלייה בשיעור של 3.6% לעומת מאי 2024 (12,952 שקל).

נתוני בנק ישראל:

ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 4.5%. בהודעת הריבית צוין כי על רקע אי הוודאות הגיאופוליטית, תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעדה, היציבות בשווקים הפיננסיים, והפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית.

נתוני משרד האוצר:

• גירעון - הגירעון המצטבר ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי 2025 עמד על כ-4.8% מהתוצר, בהשוואה ל-5.0% ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025.

• תחזית הצמיחה - אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר הודיע על הורדת תחזית הצמיחה לשנת 2025 ל-3.1% בהשוואה לתחזית הקודמת שעמדה על 3.6%. התחזית לשנת 2026 עודכנה כלפי מעלה ל-5.1%, בהשוואה ל-4.3% בתחזית הקודמת.

• עסקאות בנדל"ן - בחודש יוני 2025 נרכשו 5,844 דירות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי), ירידה של 29% בהשוואה ליוני 2024 וירידה של 13% בהשוואה ליוני 2025.

שוק המניות

החודש נרשמו עליות במדדי הדגל של הבורסה, כמצוין לעיל. עליות שערים נרשמו גם במדדים הענפיים, כאשר בלטו: מדד ת"א-ביטוח (8.2%) שעלה בעקבות דוחות חזקים לחברות בענף, ומדד ת"א-ביומד (3.5%) שעלה בזכות עלייה חזקה במניית טבע (7.3%) ובמניית אופקו (6.2%).

החודש הושקו שני מדדים חדשים: מדד בנקים-5 משקל שווה ומדד בנקים וביטוח משקל שווה.

העלייה המתמשכת במחזורי המסחר היומיים בבורסה התגברה בחודש החולף, כאשר המחזור, הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.0 מיליארד שקל באוגוסט 2024, ובהשוואה לכ-3.2 מיליארד שקל בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025. המסחר הושפע החודש במידה ניכרת משני ימי מסחר חריגים, שהביאו לעלייה משמעותית במחזור היומי הממוצע: ב-7 באוגוסט, במועד עדכון המשקולות במדדי הבורסה, נרשם מחזור מסחר גבוה במיוחד בהיקף של כ־11.3 מיליארד שקל. זהו מחזור המסחר היומי השלישי בגובהו בכל הזמנים. בנוסף, ב־26 באוגוסט, מועד עדכון מדד MSCI ישראל, הסתכם מחזור המסחר בכ־7.3 מיליארד שקל.

מנתוני הבורסה עולה כי בחודש אוגוסט משקיעי הריטייל הישראלים (באופן ישיר ובאופן עקיף ע"י מנהלי תיקים ומנהלי קרנות) ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל בחודש יולי. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל שביצעו בחודש יולי. לעומת זאת, משקיעי חוץ הקטינו את החשיפה שלהם למניות בת"א וביצעו מכירות בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל, בהמשך למכירות נטו של כ-1.0 מיליארד שקל בחודש יולי.

הטבלה הבאה מציגה את פעילות המשקיעים השונים במניות במיליארדי שקל:

חודש משקיעי חוץ משקיעי ריטייל ישראלים משקיעים מוסדיים ינואר 0.1+ 3.1+ 2.2- פברואר 0.5+ 3.3+ 1.1+ מרץ 3.8+ 1.2- 1.3- אפריל 2.2+ 0.5+ 1.1- מאי 3.0+ 0.8+ 2.0- יוני: 1-12 0.9+ 0.0+ 0.1- יוני: 13-30 1.0- 1.9+ 0.7+ סה"כ יוני 0.1- 1.9+ 0.6+ יולי 1.0- 2.8+ 0.8+ אוגוסט 2.3- 1.4+ 1.9+ סה"כ 6.2+ 12.6+ 2.2-

סך המכירות נטו של המשקיעים הזרים אשר הסתכם בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל בחודש אוגוסט מעלה ממצא מעניין, המשקיעים הזרים רכשו מניות ביטוח בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל ומניות נדל"ן בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל. מנגד המימושים העיקריים נרשמו במניות הכלולות בענפי הבנקים, הטכנולוגיה, והביומד, כמפורט בטבלה שלהלן:

המשקיעים הזרים

ענף מכירות במיליארדי ש"ח בנקים 1.6- טכנולוגיה 0.6- ביומד 0.6-

בחודש אוגוסט גיוס ההון המשמעותי היה בהקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים שהסתכם ב-2.9 מיליארד שקל, המגייסות הגדולות היו:

• חברת אנלייט אנרגיה העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובחו"ל, גייסה כ-1 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של מניות.

• חברת או.פי.סי אנרגיה העוסקת ביזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקני ייצר חשמל בישראל, גייסה כ-0.9 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של מניות.

• חברת תורפז העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות טעם וריח לתעשיית הקוסמטיקה והמזון וכן חומרי גלם לתעשיית הפארמה, גייסה כ-0.3 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של מניות.

שתי חברות חדשות נוספו לבורסה באמצעות הנפקת מניות לציבור:

• חברת י.ע.ז יזמות ובניה והתחדשות עירונית (חברת מניות חדשה, ה-13 השנה), העוסקת ביזום ובנייה של פרויקטים להתחדשות עירונית, גייסה כ-43 מיליון שקל במניות, לפי שווי חברה של כ-224 מיליון שקל, לאחר ההנפקה.

• חברת אקסונז ויז'ן חברת מו"פ (חברת מניות חדשה, ה-14 השנה), העוסקת בתחום הביטחוני, גייסה כ-40 מיליון שקל במניות ובכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, לפי שווי חברה של כ-126.5 מיליון שקל.



שוק איגרות החוב

בשוק איגרות החוב הממשלתיות, איגרות החוב הצמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-0.7% ואילו איגרות החוב הלא צמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-1.0%. מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-0.8%, ומדד תל גוב שקלי 10+ יעלה בשיעור של כ-1.8%.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות, איגרות החוב הצמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-0.8%, ואיגרות החוב הלא צמודות עלו בשיעור של כ-0.8%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של 1.3%.

התשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית השיקלית ל-10 שנים ירדה החודש והיא עומדת על כ-4.12% בהשוואה לכ-4.29% בסוף יולי. במקביל גם תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים ירדה ועומדת כעת על 4.23% בהשוואה ל-4.37% בסוף חודש יולי. בנוסף ה-CDS ל-5 שנים ירד החודש בשיעור של כ-2.6% מרמה של 75.14 דולר לרמה של 73.17 דולר.

התבססותה של איגרת החוב הישראלית במרווח ברור מתחת לאיגרת החוב האמריקאית מלמדת על ירידה בפרמיית סיכון המיוחסת למדינת ישראל.

מחזור המסחר הממוצע היומי (בבורסה ומחוצה לה) באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.7 מיליארד שקל בחודש אוגוסט 2024, ובהשוואה למחזור יומי ממוצע בשבעת החודשים הראשונים של 2025 שהסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל.

מחזור המסחר (בבורסה ומחוצה לה) באיגרות החוב הקונצרניות הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל, גבוה מהמחזור באוגוסט 2024 שהסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל, וזהה למחזור בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025 שהסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל.

מכירות מק"מ לציבור על ידי בנק ישראל הסתכמו החודש בכ-32 מיליארד ע.נ. (מזה כ-14 מיליארד שקל ע.נ. במק"מ לפדיון בעוד 3 חודשים, וכ-18 מיליארד שקל ע.נ. לפדיון בעוד שנה).

גיוסי החוב מהציבור ע"י האוצר הסתכמו בכ-5.2 מיליארד שקל, כ-76% מהסכום גויס באג"ח שקלי וכ-24% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.

גיוסי הסקטור העסקי - 15 חברות גייסו החודש בבורסה בהנפקות לציבור ובהצעות פרטית סך של כ-8.0 מיליארד שקל.

הגיוס הגדול ביותר החודש בוצע על ידי בנק הפועלים שגייס כ-5.1 מיליארד שקל באיגרת חוב צמודה, ובשתי איגרות חוב מסוג COCO.

חברת ביג גייסה כ-1.2 מיליארד שקל באיגרת חוב צמודה למח"מ של 7.15.

שתי חברות איגרות חוב חדשות גייסו לראשונה חוב בבורסה: חברת פנטהאוז העוסקת בתחום המסחר והשירותים, גייסה כ-143 מיליון שקל באיגרת חוב צמודה למדד, וחברת לנטרה קנדה העוסקת בתחום הנדל"ן גייסה כ-253 מיליון שקל באיגרת חוב לא צמודה.

בנוסף, שלוש חברות אג"ח מובנות גייסו כ-2.9 מיליארד שקל.



שוק הנגזרים

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בכ-129.1 אלף יחידות, נמוך בשיעור של כ-4% מהמחזור באוגוסט 2024 שעמד כל כ-133.9 אלף יחידות, ונמוך בשיעור של כ-9% מהמחזור הממוצע בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025 שעמד על כ-142.1 אלף יחידות.

באופציות החודשיות המחזור היומי הסתכם בכ-73.8 אלף יחידות, נמוך בשיעור של כ-9% מהמחזור של אוגוסט 2024 שעמד על כ-81.0 אלף יחידות, ונמוך בשיעור של כ-10% מהמחזור הממוצע היומי בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025 שעמד על כ-81.6 אלף יחידות.

באופציות השבועיות המחזור היומי הסתכם בכ-55.4 אלף יחידות, גבוה בשיעור של כ-5% מהמחזור של אוגוסט 2024 שעמד על כ-52.9 אלף יחידות, ונמוך בשיעור של כ-8% מהמחזור הממוצע היומי בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025 שעמד על כ-60.5 יחידות.

באופציות על מט"ח המחזור היומי הסתכם בכ-43.6 אלף יחידות, גבוה בשיעור של כ-15% מהמחזור של אוגוסט 2024 שעמד על כ-37.8 אלף יחידות, ונמוך בשיעור של כ-4% מהמחזור היומי בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025 שעמד על כ-45.5 אלף יחידות.

באופציות על מניות ועל מדדי ת"א-125 ות"א בנקים המחזור הממוצע היומי הסתכם בכ-13.0 אלף יחידות, גבוה בשיעור של כ-91% מהמחזור של אוגוסט 2024 שעמד על כ-6.8 אלף יחידות ונמוך בשיעור של כ-22% מהמחזור היומי בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2025 שעמד על כ-16.7 אלף יחידות.