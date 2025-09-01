הכשרה מציגה עלייה משמעותית ועקבית בהיקף הגיוסים בפוליסות חיסכון BEST INVEST - כמה גייסה ?

הכשרה מציגה עלייה משמעותית ועקבית בהיקף הגיוסים במוצר הדגל הכשרה BEST INVEST. במחצית הראשונה הגיוסים ברוטו הסתכמו ב כ- 2.7 מיליארד ₪, עלייה של כ-7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, סך הפדיונות ירד בשיעור של כ – 6.6% למול התקופה המקבילה בשנה שעברה. החברה מציגה גם שיפור משמעותי בהכנסות בדמי ניהול בגין המוצר למול התקופה המקבילה אשתקד, סך ההכנסות מדמי ניהול עלו בשיעור של כ-23% לכ-91 מיליון ₪
הכשרה בצמיחה, נכנסת לתחומי פעילות חדשים: מדווחת על רווח כולל (לפני מס) של כ- 66 מ' ₪ במחצית הראשונה.
התשואה על ההון במונחים שנתיים - 24%.
עלייה מתחילת השנה של כ-8% בסך נכסי החברה.
שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה: החברה משקיעה בתחומי פעילות חדשים, בשיפור תהליכים תפעוליים, בהשקת מוצרים חדשים ובגיוסים במוצר הדגל של החברה BEST INVEST לצד שיפור מתמיד בתהליכי השירות.
תוצאות הפעילות:
החברה מדווחת בהתאם לתקן הדיווח החשבונאי IFRS17:
הרווח הכולל לפני מס מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח במחצית הראשונה עמד על כ – 15 מיליון ₪, הרווח הכולל לפני מס מביטוח כללי במחצית עמד על כ – 50 מיליון ₪.
החברה מציגה שיפור של כ – 25 מיליון ש״ח ברווח בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח למול התקופה המקבילה אשתקד. בביטוח כללי ירד הרווח ב כ – 10 מיליון ש״ח.
סה״כ הפרמיות בביטוח כללי הסתכמו ב כ – 846 מיליון ש״ח, סה״כ הפרמיות בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכמו ב כ – 173 מיליון ש״ח.
סך נכסי החברה ליום 30.06.2025 עומדים על כ- 34.2 מיליארד ₪, עליה של כ – 6.3% בהשוואה ל – 31.03.25. סה"כ העלייה בנכסי החברה מתחילת השנה נאמדת ב כ – 8% .
נכון לסוף הרבעון השני, ההון העצמי של החברה, הסתכם בסך של כ-475 מיליוני ₪, לעומת כ-429 מיליוני ₪ נכון ל – 31.12.24.
כחלק מהתוכנית האסטרטגית לצמיחה של הכשרה, החברה ממוקדת בכניסה לתחומי פעילות חדשים וגיוון מקורות ההכנסה. במהלך חודש יולי לשנת 2025 רכשה הכשרה 49% מתאגיד המימון החוץ בנקאי להלוואות מגובות נדל"ן למגורים – "מגשימים" שהקימה גיזה, צעד משמעותי במימוש האסטרטגיה לכניסה לעולם האשראי. בנוסף קיבלה החברה אישור לפתיחת פעילות ביטוח מול מהגרי עבודה, עובדים זרים ומעסיקים.
שמעון מירון, מנכ"ל החברה:
"הכשרה מממשת את התוכנית האסטרטגית שלה לצמיחה ומרחיבה את תחומי הפעילות שלה על מנת לפזר את מקורות הרווח של החברה.
ברבעון השני עם ההשקעה בתאגיד המימון למשכנתאות "מגשימים" עשינו את הצעד הראשון בבניה ופיתוח של תחום האשראי בחברה. בנוסף אנו ממשיכים להרחיב את עולם ערבויות המכר, ואת מערך הסוכנויות של החברה.
הפעילות בתחומי הליבה ממשיכה לצמוח בדגש על תנופת גיוסים חזקה בעולם הפיננסים במוצר הדגל הכשרה BEST INVEST. אנו ממשיכים להרחיב את סל מוצרי הביטוח שלנו על מנת לתמוך בצרכים המשתנים ולחזק את המענה השירותי לציבור הסוכנים ולציבור המבוטחים.
בנוסף, אנו מרחיבים את ההשקעות בתשתיות, שילבנו יכולות AI בהשקת אתר החברה החדש ובפרויקטים מרכזיים ואנו מקדמים שילוב של טכנולוגיות חדשות לשיפור היעילות".