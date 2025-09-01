מתן סופר, מנכ"ל מותג עירוני: "למרות האתגרים הביטחוניים, השלמנו מכירת 10 דירות ב-51 מיליון שקל"

הכנסות החברה בדוחות הכספיים במחצית הראשונה עלו בכ- 175% לכ- 29 מיליון שקל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
מתחילת שנת 2025 ועד מועד פרסום הדו"ח חתמה החברה על 10 הסכמי מכר בשווי של כ- 51 מיליון שקל כולל מע"מ.
בסוף חודש יוני החלה החברה את עבודות ההקמה בשני פרוייקטי תמ"א 38 (הריסה ובניה) בגבעתיים, במסגרתם תקים החברה 40 דירות מתוכן 22 דירות מיועדות לשיווק בשוק החופשי.
עד כה מכרה החברה בפרויקט 8 דירות במחיר ממוצע של כ- 47 אלף שקל למ"ר ( כולל מע"מ).
חברת הנדל"ן מותג עירוני, מסכמת את תוצאותיה למחצית הראשונה של 2025.
הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2025 צמחו בחדות בכ- 175% והסתכמו בכ- 29.3 מיליון שקל בהשוואה להכנסות בהיקף של כ- 10.6 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024. הגידול בהכנסות נבע כתוצאה מהתקדמות בפרויקטים בביצוע של החברה ובעיקר ואפשרות הכרה בהן על בסיס התקן החשבונאי ובעיקר מהכרה מהכנסות החברה בפרויקט סמדר 1 ברמת גן.
החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2025 בהפסד נקי כולל של כ- 2.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 1.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במחצית הראשונה של 2025 מכרה החברה יחידות דיור בהיקף כספי של כ- 24 מיליון שקל (כולל מע"מ). לאחר מועד פרסום הדו"ח מכרה החברה עוד 5 יחידות דיור בהיקף כספי של כ- 27 מיליון שקל (כולל מע"מ).
מותג עירוני הוקמה בשנת 2013 ועוסקת בתכנון, ייזום והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, עם התמחות בהתחדשות עירונית, ייזום ופיתוח קרקעות לבנייה רוויה ולבניית צמודי קרקע.
אסטרטגיית החברה משלבת ראייה לטווח זמן קרוב, בינוני ורחוק: בטווח הקצר - פרויקטי תמ"א (הריסה ובניה), בטווח הבינוני - פרויקטי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית רחבות, ובטווח הארוך - ייזום ותכנון מתחמי התחדשות עירונית גדולים. בין מייסדי החברה ומנהליה – יוצאי חיל האוויר ומערכת הביטחון.
במהלך יותר מ- 12 שנות פעילותה, הייתה החברה מעורבת ב-23 פרויקטים, מתוכם 5 כבר מאוכלסים. כיום מחזיקה החברה בעתודות קרקע לכ- 660 יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע.
צבר הפרויקטים של החברה כולל כ- 18 פרויקטים, הצפויים להניב הכנסות בהיקף כולל של כ-1.45 מיליארד שקל, מתוכם חלקה של החברה עומד על כ- 1.1 מיליארד שקל. הרווח הגולמי הצפוי לחברה מפרויקטים אלו מוערך בכ- 250 מיליון שקל.
מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני: "חברת מותג עירוני נמצאת בתהליך צמיחה מתמשך, על אף האתגרים הביטחוניים והמלחמה, הפרויקטים הייחודיים והמיקומים האטרקטיביים בהם מחזיקה החברה אפשרו לנו להשלים במהלך 2025 את מכירתן של 10 דירות בהיקף של כ- 51 מיליון שקל (כולל מע"מ) - הישג המשקף את הביקושים הגבוהים לפרויקטים שלנו והאמון בפעילות החברה. בכוונתנו להמשיך לאתר השקעות חדשות במיזמי התחדשות עירונית".