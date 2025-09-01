מזרחי טפחות אינווסט משקיעה 40 מיליון ₪ בחברת קר לייזר

מזרחי טפחות אינווסט, זרוע ההשקעות של בנק מזרחי טפחות, השלימה השקעה של כ-40 מיליון ₪ בקר לייזר, הרשת המובילה בישראל בתחומי הסרת משקפיים בלייזר, טיפולי אסתטיקה והסרת שיער. שווי החברה המשתקף בעסקה הינו כ-200 מיליון ₪. קר לייזר מפעילה כיום 33 סניפים ברחבי הארץ ועוד 14 סניפים תחת המותג אמריקן לייזר לאחר שרכשה את פעילותה באוקטובר האחרון. הקבוצה מעסיקה כיום למעלה מ-500 עובדים.
קר לייזר ואמריקן לייזר מציעות מגוון טיפולים רפואיים-אסתטיים: ניתוחי לייזר להסרת משקפיים, טיפולי הסרת שיער בלייזר, טיפולי הזרקות אסתטיות, וטיפולים מתקדמים נוספים.
גור מינצר, בעל השליטה של קר לייזר: “ההשקעה של מזרחי טפחות אינווסט היא אבן דרך משמעותית עבור קר לייזר. היא תאפשר לנו להמשיך להוביל את תחום הטיפולים האסתטיים והרפואיים בישראל, להרחיב את פעילותנו ולספק ללקוחותינו שירותים חדשניים ברמה הגבוהה ביותר”.
רון הוכמן, מנכ"ל מזרחי טפחות אינווסט: “ההשקעה בקר לייזר משתלבת עם אסטרטגיית ההשקעות שלנו בחברות צומחות וחזקות. קר לייזר הוכיחה יציבות, מקצועיות ויכולת צמיחה מרשימה במהלך השנים האחרונות. אנו רואים בה שותפה טבעית ומאמינים שהחיבור בינינו יסייע לה להתרחב ולהמשיך להציב סטנדרטים חדשים בשוק”.
בנקאי ההשקעות מטעם קר לייזר בעסקה היה עו"ד (רו"ח) עומר יעקובי.