חברת חג׳ג׳ אירופה חתמה על הסכם לרכישת חברה רומנית מובילה בתחום ביצוע תשתיות גז טבעי

רומניה נחשבת לאחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות באירופה, והממשלה הרומנית צפויה לפרסם בשנים הקרובות מאות מכרזים בתחום התשתיות לחלוקת גז טבעי בהיקף של כ-2 מיליארד אירו.

החברה שנרכשה זכתה עד כה ב-55 מכרזים מתוך 63 אליהם ניגשה, ואומדן הרווח התפעולי המצטבר עד שנת 2035 בגין מכרזים אלו נאמד ביותר מ- 150 מיליון אירו.

החל משנת 2036, לחברה הנרכשת צפויות הכנסות נוספות בתקופת הזיכיון בגין ניהול פעילות חלוקת הגז ותחזוקת קווי חלוקה וזאת לתקופה של 39 שנים נוספות.

חברת חג'ג' אירופה דיווחה לפני זמן קצר לבורסה כי רכשה את חברת BTD Disributie Si Furnizare Gas SRL, חברה רומנית פרטית שעוסקת בתכנון והקמה של תשתיות גז טבעי ברומניה, וכן בניהול פעילות חלוקת הגז ותחזוקה של מערכות החלוקה. לחברה מרכז בקרה, ניהול ותפעול של רשתות הגז המבטיח אספקה חכמה, בטוחה ויעילה של גז טבעי לצרכנים, תוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות המיועדות לניטור, ניהול והפצת צריכת גז טבעי. כל אלה מסייעים בבקרה משופרת, ייעול תהליכים והפחתת עלויות. במסגרת הרכישה תרכוש החברה גם מתחם שישמש אותה להקמת מפעל להרכבת עצמאית של תחנות הפחתת לחץ ומדידה ((PRMS שאחראים על ויסות הגז לצרכנים.

רכישת חברת BTD Disributie Si Furnizare Gas תיעשה באמצעות חברה קפריסאית שבה יהיו לחג'ג' אירופה 80%, ולשותף מקומי, שיזם את העסקה ובעל ידע וניסיון מוכח בתחום הפעילות עוד 20%. עבור הרכישה ישולמו 10 מיליון אירו, ובנוסף צפויה החברה להעמיד סכום נוסף של עד כ-28 מיליון אירו להון החוזר הנדרש להשלמת הביצוע של מכרזים שהחברה הנרכשת זכתה בהם ולטובת פעילות הרכבה עצמאית של תחנות הפחתת לחץ ומדידה (PRMS).

עד היום זכתה החברה שנרכשה ב-55 מתוך 63 מכרזים שניגשה אליהם. מכרזים אלה כוללים, בין היתר, תכנון ביצוע עבודות קבלניות אזרחיות להנחת צנרת באדמה, וחיבורה לתשתיות הגז במספר מחוזות ברחבי רומניה. בכלל מכרזים אלו ניתנה לחברה זיכיון בלעדי, לאחר השלמת העבודות, להפעלת שירותי חלוקת הגז לצרכנים ותחזוקתם למשך 49 שנים.

מתוך 55 המכרזים שבהם זכתה עד כה החברה הרומנית שנרכשה, ב-3 מכרזים כבר הושלמו עבודות ההקמה והחלה תקופת הזיכיון לחלוקת גז וניהול תחזוקת קווי החלוקה, עוד 13 מכרזים נמצאים כבר בשלב הביצוע, ועוד 39 מכרזים בשלב התכנון וצפויים להיכנס לעבודות על פני השנים עד לשנת 2028. בחברה 78 עובדים, ובהם מהנדסים, טכנאים, אנשי תחזוקה, וצוותי בנייה ופרוייקטים.

בהתאם לתוכנית העסקית של החברה, בזכות המכרזים שבהן היא זכתה עד כה (כאשר כאמור לחג'ג' אירופה החזקה של 80% בה), היקף הרווח התפעולי המצטבר של החברה הנרכשת הצפוי עד שנת 2035 מפעילויות בתחום הגז הטבעי, נאמד ביותר מ-150 מיליון אירו. בנוסף, החל משנת 2036, בה צופה החברה הגעה לשיעור של כ-70% מתחברים לתשתיות הגז שלה, היקף הרווח התפעולי השנתי של החברה הנרכשת מוערך בכ-14 מיליון אירו בשנה, כשיתרת תקופת הזיכיון הממוצעת מאותה שנה תהיה כ-39 שנים.

ככל הידוע לחברה, צפויה ממשלת רומניה, דרך הרשויות המקומיות, לפרסם כ-700 מכרזים נוספים להנחת קווי חלוקת גז ותחזוקתם בהיקף מוערך של כ- 2 מיליארד אירו, והחברה מציינת כי בכוונתה לגשת למכרזים נוספים.

רומניה נחשבת לאחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות באירופה, כאשר המאגר הגדול ביותר בשטחה הוא Neptune Deep, עם כמות מוערכת של כ-100 מיליארד מטרים מעוקבים (BCM). הייצור המקומי במדינה מכסה 70%-80% מצריכת הגז הטבעי הלאומית שלה, ומהווה כ-29% מכלל צריכת האנרגיה ברומניה.

ממשלת רומניה השיקה תוכניות השקעה הממומנות על ידי המדינה, שאחד מהתחומים המרכזיים של תוכניות אלה הוא פיתוח והרחבת תשתיות הגז הטבעי ברחבי רומניה במטרה להכפיל בשנים הקרובות את מספר צרכני הגז הטבעי לכ-8.5 מיליון. תכנית זו תוקצבה בסך של כ-13 מיליארד דולר.

השלב הראשון של התכנית במסגרת פיתוח והרחבת תשתיות הגז הטבעי כולל יותר מ-800 פרוייקטים בתקציב של כ-5.4 מיליארד אירו, מתוכם נוצל עד כה סך של כ-2.6 מיליארד דולר. בשנים הקרובות צפוי סך השקעה נוספת של כ-2 מיליארד אירו, ובכוונת החברה הנרכשת להתמודד במכרזים שיהיו במסגרת תכנית הפיתוח וההרחבה של תשתיות הגז הטבעי.

חברת חג'ג' אירופה (TA.HGGE) פועלת ברומניה בייזום והקמה של פרויקטים למגורים, ונכסים מניבים למסחר ומשרדים. בעלי השליטה בחברה הם צחי חג'ג' (כ-53%) ושחר מחט (כ-21.5%). החברה כלולה במדדים ת"א נדל"ן ות"א בנייה, וההון המאוחד שלה ליום 31.3.2025 נאמד בכ-71 מיליון אירו.

צחי חג'ג', יו"ר חג'ג' אירופה: "רומניה היא מעצמת גז טבעי מתפתחת, עם אופק צמיחה משמעותי. הפוטנציאל הגלום בכניסה לתחום הפעילות החדש נובע ישירות משילוב של התעצמות שוק הגז הטבעי ברומניה, יחד עם תוכנית ההשקעות הממשלתית למימון ההשקעות נדרשות בתחום, התומכת בהתרחבות וחיזוק תשתיות הגז והולכתו ברחבי המדינה. בזכות הניסיון שצברנו בחברת חג'ג' אירופה לאורך שנות פעילותנו בתחום הנדל"ן ברומניה, ובכלל זה ליווי, הקמה וביצוע של פרויקטים מגוונים, ולאחר זמן רב שהחברה עוקבת מקרוב על התמורות וההתפתחויות בשוק הגז הטבעי ברומניה, מימשנו את ההזדמנות לכניסה לתחום באמצעות רכישה של חברה מובילה בתחום, בעלת אופרציה מבוססת, מערכות מתקדמות וצבר מכרזים משמעותי. לאור העובדה כי חלק גדול מהרשויות המקומיות ומשקי הבית הפרטיים ברומניה אינם מחוברים כיום לגז טבעי, אנו בטוחים שהרחבת הפעילות שלנו בתחום התשתיות ברומניה תוכיח את עצמה ותהווה חיזוק לתוצאות של חג'ג' אירופה מאז תחילת פעילותה במדינה".