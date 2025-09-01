מנכ"ל TGI, מאיר ילון: "למרות השפעות המלחמה, פעילות תמחש ממשיכה לצמוח בקצב מרשים"

ההכנסות בחציון הראשון של 2025 צמחו ב-4.4% לכ-83.5 מיליון שקל; הרווח הנקי* גדל בכ-11% ל-13.6 מיליון שקל ביחס לחציון המקביל אשתקד.

פעילות תמחש (ארונות חשמל) בעלייה – גידול של 16.5% בהכנסות לכ-43 מיליון שקל בחציון הראשון של 2025, זינוק של כ-51% ברווח המגזרי* לכ-12.8 מיליון שקל.

הרווח הגולמי של החברה בחציון הראשון של שנת 2025 עלה בכ-8% ל-29.3 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית המשיכה להיות גבוהה ועמדה על כ-35%.

הרווח התפעולי* בחציון הראשון של 2025 הסתכם לכ-17 מיליון שקל, עלייה של כ-22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

פעילותה השוטפת הנמשכת של החברה הניבה בחציון הראשון של 2025 תזרים מזומנים בסך של כ-16 מיליון שקל – ובסך הכול הסתכם התזרים מפעילות שוטפת בשנתיים האחרונות בכ-65 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה מסתכם בכ-130.8 מיליון שקל, כ-56% מסך המאזן.

הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך של 2 מיליון שקל. סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים (כולל החלוקה הקרובה) – 16 מיליון שקל.

TGI, המתמקדת בפעילות תעשייתית לענפי התשתיות והנדל"ן, פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2025. TGI עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל (פעילות תמחש שנרכשה ב-2022); ושולטת (55%) בחברת לורדן, אשר לה פעילות גלובלית בתכנון וייצור מחליפי חום למיזוג אוויר ולשימושים נוספים.

הכנסות החברה בחציון הראשון של 2025 הסתכמו בכ-83.5 מיליון שקל, עלייה של כ-4.4% לעומת כ-80 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו הכנסות החברה בכ-40.5 מיליון שקל, גידול של כ-4.4% לעומת הכנסות בסך כ-38.8 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2024.

הרווח הגולמי של החברה בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם בכ-29.3 מיליון שקל, עלייה של כ-8% לעומת כ-27 מיליון שקל בחציון הראשון של שנת 2024. הרווחיות הגולמית עלתה לכ-35%, לעומת כ-34% בתקופה המקבילה. ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם הרווח הגולמי בכ-13.8 מיליון שקל, עלייה של כ-5% ביחס לרווח גולמי בסך של כ-13 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2024. הרווחיות הגולמית נותרה יציבה ברמה של כ-34%, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי* של החברה בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-17 מיליון שקל, עלייה של כ-22% לעומת רווח תפעולי בסך כ-13.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם הרווח התפעולי* בכ-6.6 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-7.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי* של החברה בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-13.6 מיליון שקל, עלייה של כ-11% לעומת רווח נקי בסך כ-12.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם הרווח הנקי* של החברה בכ-4.3 מיליון שקל, לעומת כ-5.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2024.

הרווח הנקי, כפי שדווח בדו"חות הכספיים, הסתכם בחציון הראשון של שנת 2025 בכ-10.3 מיליון שקל, גידול של 14.5% בהשוואה לרווח נקי בסך 8.9 מיליון שקל בחציון הראשון של שנת 2024. ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם הרווח הנקי של החברה בכ-2.7 מיליון שקל, לעומת כ-3.8 מיליון שקל ברבעון השני של 2024.

הונה העצמי של החברה מסתכם בכ-130.8 מיליון שקל, המהווים כ-56% מסך המאזן, נכון ליום 30 ביוני 2025 (מתוכם כ-92.9 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות), לעומת הון עצמי בסך של כ-122.9 מיליון שקל, המהווים כ-53.9% מסך המאזן, ליום 30 ביוני 2024 (מתוכם כ-90.6 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות). הגידול נובע בעיקר מהרווח הכולל שנרשם לתקופה, בניכוי דיבידנד ששולם.

חלוקת דיבידנד – החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 2 מיליון שקל לבעלי מניותיה, שתצטרף לחלוקה בסך 5 מיליון שקל שבוצעה בגין רווחי הרבעון הראשון של 2025. סך הדיבידנדים שחילקה החברה ב-12 החודשים האחרונים (כולל החלוקה הקרובה) מסתכמים בכ-16 מיליון שקל. יצוין כי בהתאם למדיניות שאומצה במרץ 2024, החברה מחלקת דיבידנד בשיעור של לפחות 50% מהרווח הנקי, בכפוף לעמידה במבחני החלוקה.

פעילותה השוטפת של החברה (מפעילויות נמשכות) הניבה בחציון הראשון של שנת 2025 תזרים חיובי בסך של כ-16 מיליון שקל. ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-7.2 מיליון שקל. בשנתיים האחרונות הניבה פעילותה השוטפת של החברה תזרים מזומנים בסך כולל של כ-65 מיליון שקל (מפעילות שוטפת) – לא כולל תקבולים חד-פעמיים מחברת הביטוח בסך של כ-57.7 מיליון שקל בגין השריפה במפעל אורטל (פעילות שהופסקה).

תוצאות הפעילות לפי מגזרים

במגזר תעשיות המתכת והחשמל (פעילות תמחש) הסתכמו ההכנסות בחציון הראשון של 2025 ב-43 מיליון שקל, גידול של 16.5% לעומת 36.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי המגזרי* למחצית עמד על 12.8 מיליון שקל, גידול של כ- 51% לעומת 8.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

במגזר תשתיות ואנרגיה (לורדן) הסתכמו ההכנסות בחציון הראשון של 2025 בכ-40.4 מיליון שקל, לעומת כ-43 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי המגזרי* למחצית הסתכם בכ-7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

מאיר ילון, מנכ"ל TGI: "קבוצת TGI מסכמת את החציון הראשון של 2025 עם גידול בהכנסות, ועלייה חדה ברווח התפעולי וברווח הנקי – וזאת חרף השפעות מבצע 'עם כלביא' על תוצאות הרבעון השני של השנה. פעילות תמחש ממשיכה לצמוח בקצב מרשים, כשבסך הכול בחציון הראשון גדלו הכנסות פעילות זו בכ-16.5%, והרווח המגזרי* צמח בכ-51%. כחלק ממחויבותה של הנהלת החברה להשיא ערך לבעלי המניות, TGI הודיעה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך 2 מיליון שקל, ובסך הכול חלוקה מצטברת בסך 28 מיליון שקל מאז אפריל 2024".



