מהפכת סלולר בפריפריה

משרד התקשורת יתמרץ רשויות מקומיות בסכום של עד 23 מיליון ש"ח בשנת 2025 במטרה להגדיל משמעותית את מספר אתרי הסלולר על נכסים ציבוריים ולשפר את איכות הקליטה לתושבים
שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי: "אנחנו מובילים מהלך היסטורי שיוביל להקמת מאות אתרי סלולר חדשים בשיתוף הרשויות המקומיות. המשימה שלנו: תקשורת סלולרית מתקדמת ונגישה בכל הארץ, בדגש על הנגב, הגליל ויהודה והשומרון. רשויות מקומיות שיעודדו הקמת תשתית סלולרית מתקדמת בשטחן יזכו למענקים לתקציבן השוטף. נמשיך בעזרת ה’ להשלים את המהפכה ולהציב את ישראל בקדמת הבמה הטכנולוגית העולמית".
מנכ"ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי: "תשתית סלולר מתקדמת, נגישה ומהירה בפריסה ארצית היא מנוע צמיחה לכלכלה ותשפר את איכות החיים של האזרחים. ההחלטה הנוכחית היא חלק מתכנית העבודה של המשרד לשיפור משמעותי של תשתיות הסלולר בישראל. באמצעותה, אנו הופכים את הרשויות המקומיות לשותפות בתהליך ומתגמלים באופן ישיר רשות שתפעל לטובת תושביה ותנגיש נכסים להקמת אתרים. המהלך צפוי לסייע בהאצת פריסת האתרים הסלולריים ובשיפור איכות הרשתות הסלולריות בישראל."
הממשלה אישרה היום (א') את התכנית שהציג שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, לעידוד הנגשת אלפי נכסים של הרשויות המקומיות להקמת אנטנות סלולריות.
מטרת המתווה שמקדם משרד התקשורת, בהובלת השר, היא לשפר את תשתיות התקשורת הסלולריות בישראל ולהבטיח קליטה איכותית ונגישה לכלל הציבור.
ההחלטה מתבססת על המלצות הצוות הבין-משרדי שהוקם במסגרת החלטת ממשלה 225 מיום 24 בפברואר 2023, בראשות שר התקשורת, אשר בחן דרכים לקידום פריסת תשתיות תקשורת מתקדמות תוך הפחתת החשיפה לקרינה בלתי מייננת. ממצאי הצוות, לצד דו"ח מבקר המדינה לשנת 2024, הצביעו על הצורך הדחוף בשיפור תשתיות הסלולר בישראל, במיוחד לאור איכות הקליטה הירודה באזורים מסוימים ובזמני עומס, וכן בשל שביעות רצון נמוכה של משתמשים בחלק מהאזורים.
על פי דו"ח המבקר, רק כ-7.7% ממתקני השידור הסלולריים בישראל ממוקמים על נכסי רשויות מקומיות, ו-59% מהרשויות כלל לא התקינו מתקנים כאלה.
לפיכך, משרד התקשורת פועל לעידוד הרשויות להגדיל את היצע הנכסים להקמת מתקני שידור באמצעות "הצעת מדף" בתנאים שקופים וידועים מראש. במסגרת זו, יוקצו עד 23 מיליון ש"ח מתקציב המשרד לשנת 2025 לתמריצים לרשויות שיעמדו בתנאי הסף של התכנית, לרבות הפחתת חסמים והקמה בפועל של מתקני שידור בהיקף משמעותי.
המהלך צפוי לשפר את איכות הקליטה הסלולרית, לתמוך בצמיחה כלכלית ולשפר את רווחת התושבים. שיפור תשתיות הסלולר צפוי לתרום בעקיפין לעלייה בפריון העבודה, לפיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים ולנגישות מוגברת לשירותים ציבוריים ועסקיים.
הנגשת נכסי הרשויות המקומיות להקמת אנטנות סלולריות מצטרפת למהלכים רבים שמקדם השר שלמה קרעי ומשרד התקשורת בתחום תשתיות הסלולר, ובפרט המהלך להנגשת אלפי נכסי מדינה להקמת אנטנות סלולריות בדמי שכירות מופחתים, במסגרת מכרז ששמות הזוכות בו פורסמו ביוני 2025.