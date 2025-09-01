הנתונים שעשויים להוביל להורדת ריבית בארה"ב

הפד אמר לאחרונה שהוא מודאג יותר משוק העבודה מאשר מהאינפלציה, מה שמרמז על הורדת ריבית בקרוב. לכן המשקיעים כנראה יבחנו את נתוני התעסוקה של יום שישי הקרוב - מספר חלש ביום שישי כנראה יבטיח קיצוץ של 0.25% בספטמבר. מספר שלילי יכול אפילו להוביל לקיצוץ של 0.5.

הורדת הריבית הראשונה של הפד כנראה לא תהיה האחרונה. כרגע, הסוחרים מעריכים שתהיינה שתי הורדות ריבית השנה, ולפחות שלוש הורדות נוספות בשנה הבאה. אבל אם ניקח בחשבון את טראמפ שדוחף לקיצוצים גדולים עוד יותר, ויו"ר בנק מרכזי חדש שייכנס במאי שנה הבאה, יכולות להיות גם הפתעות בנושא.

אך לא הכל זה תעסוקה ובינתיים, ראינו ששווקי המניות של ארה"ב נרגעו מרצף העליות שלהן לאחר שהתפרסמו נתוני אינפלציה חדשים...זאת יחד עם הציפיות שיש לגבי הורדות ריבית של הפד שהפעילו לחץ על המדדים העיקריים.

אינפלציית הליבה של הוצאות צריכה אישיות (PCE) שזה המדד המועדף על הפד, עלה לשיא של חמישה חודשים של 2.9% משנה לשנה. זה עורר חששות לגבי עליית המחירים. על פי הנתונים, אמנם ההוצאות של הצרכנים צמחו בקצב המהיר ביותר מאז חודש מרץ, אך העליות במחירים והחשש לגבי השפעת המכסים עלולים בקרוב לפגוע בהוצאות, במיוחד מכיוון שבשלב מסוים בעלי עסקים וחברות לא יוכלו להמשיך לספוג את העליה בעלויות.





אינפלציית הליבה של הוצאות צריכה אישיות (PCE) גרף מאת TradingView



בנוסף, אמון הצרכנים ירד וגם זה מתרחש על רקע הדאגה של האמריקאים מהאינפלציה. הנתונים מצביעים על כך שהאמריקאים מרגישים פחות אופטימיים לגבי המצב הכלכלי שלהם - הסקר האחרון של אוניברסיטת מישיגן מראה שסנטימנט הצרכנים ירד באוגוסט לרמה הנמוכה ביותר מזה מספר חודשים על רקע החששות מהאינפלציה.

מה המשמעות?

מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הוא מדד שימושי לאופן שבו אמריקאים מן השורה רואים את הכלכלה. הקריאה הסופית של אוגוסט עמדה על 58.2 , זו ירידה מ-61.7 שראינו בחודש יולי – וזה נתון שמדגיש חרדה גוברת, במיוחד ככל שציפיות האינפלציה עלו.

לגבי הציפיות, מדד הציפיות ירד ל-55.9, מה שמראה שהאמריקאים מודאגים יותר ויותר לגבי העתיד. למעשה, התחזיות לגבי האינפלציה עלו והם עומדים על 4.8% לשנה הבאה ו-3.5% מדי שנה בחמש השנים הבאות, מה שמצביע על כך שהצרכנים מתכוננים ונערכים למחירים גבוהים יותר וזה מצב שעלול לפגוע במומנטום הכלכלי בארה"ב.

מצב של אמון צרכנים נמוך יותר מוביל לעיתים קרובות להוצאות נמוכות יותר, דבר שיכול להכביד גם על המניות, במיוחד מניות שקשורות לתחום הקמעונאות, תיירות וכדומה.

לחץ נוסף על קובעי המדיניות

התפיסה של האמריקאים שהמחירים הגבוהים לא הולכים להיעלם בקרוב מפעילה לחץ נוסף על הגורמים שקובעים לבסוף את המדיניות משום שהשאיפה שלהם היא בסופו של דבר לייצב את המחירים. ומכיוון שההוצאות של הצרכנים הן לב ליבה של הכלכלה האמריקאית, מצב שבו יש חשש שמתמשך עלול לפגוע בהתאוששות הרחבה יותר ולהשפיע גם על השווקים במקומות נוספים בעולם. זה אומר שיתכן שבחודשים הקרובים, הבנקים המרכזיים במדינות שונות בעולם יהיו עם היד על הדופק ויתמקדו לא רק בתחום התעסוקה אלא מאד באינפלציה ובסנטימנט הצרכנים. אך כאמור, נתוני התעסוקה ביום שישי הקרוב יהיו קריטיים ומשמעותיים במיטחד בכל הקשור לשיקולי הפד לגבי הורדת הריבית בהחלטת הריבית הקרובה.

לסיום, העליה במדד הליבה של הצרכן (PCE) ואזהרות מפני עליות מחירים (שמה שמניע אותן הן המכסים) מצביעות על כך שבקרוב הצרכנים עשויים להרגיש לחץ כלכלי גדול יותר, במיוחד כאשר מרווחי הביטחון של החברות הולכים ומצטמצמים. אמנם שהפדרל ריזרב רומז על הפחתות ריבית בקרוב כדי לשמור על הצמיחה, אם האינפלציה תמשיך להיות עקשנית מידי זה עשוי להאט את המהלך הזה. כמו כן, נתוני התעסוקה גם הם נמצאים במוקד השבוע. למעקב...

