להב אל.אר ממשיכה להתרחב ולצמוח בתחום מרכזי הקניות והמסחר השכונתיים

העסקה משקפת תשואה לעסקה (CAP) של כ- 8.73%, תשואה שנתית ממוצעת C.O.C של כ- 12.5% ותשואה שנתית ממוצעת להון עצמי (.O.F.F) של כ- 21.1%.
שכ"ד השנתי לפורטפוליו לאחר השבחה יסתכם בכ- 860,000 אירו.
עם הסכמי שכירות ארוכי טווח עד שנת 2033-2041 ; צמוד ברובו למדד המחירים לצרכן בגרמניה.
הנכסים הינם שני מרכזי קניות שכונתי עם פיזור של שוכרים חזקים ואיכותיים המוכרים לנו מפורטפוליו הנכסים הקיים ; על שטח בהיקף של כ- 22,543 מ"ר ועליו בנויים הנכסים בהיקף של כ- 8,939 מ"ר, עם שיעור תפוסה של 100%.
להערכת הנהלת החברה לנכס פוטנציאל לפיתוח נדלנ"י של כ- 1,100 מ"ר נוספים, עם ביקושים חזקים לשוכרים נוספים.
|
|
עיקרי הנתונים לרכישת 2 הנכסים
|
שטח הקרקע (מ"ר)
|
22,543
|
סה"כ בנוי (מ"ר)
|
10,028
|
שכ"ד - א' אירו
|
860
|
עלות רכישה, השקעה והוצאות עסקה - א' אירו
|
9,850
|
הלוואה בנקאית - א' אירו
|
7,000
|
הון עצמי - א' אירו
|
2,850
|
תשואת CAP
|
8.73%
|
תשואת C.O.C.
|
12.5%
|
תקופת השכירות
|
2033-2041
|
עלות ל- 1 מ"ר בנוי (אירו ל- 1 מ"ר)
|
982
המימון בסך 7 מיליון אירו לתקופה של כ- 20 שנים בריבית שנתית נומינלית, לא צמודה בשיעור של 3.8% המקובעת עד סוף שנת 2028, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, הלוואת non-recourse והחזר קרן שנתי ממוצע בשיעור של 2.5% לשנה.
כל השוכרים רשתות מובילות בתחומן
|
שוכרים עיקריים
|
|
תקופת השכירות
|
תחום פעילות
|
שטח מושכר
מ"ר
|
TEDOX
|
|
29/06/2038
|
רשת נון פוד מובילה
|
3,900
|
ALDI
|
|
31/12/2041
|
רשת סופר מרקטים מובילה
|
1,683
|
פרשנאפ
|
|
30/01/2037
|
רשת מוצרי מזון לחיות
|
727
|
JYSK
|
|
03/09/2033
|
רשת מוצרי ריהוט לבית
|
1,209
|
Jawoll*
|
|
31/12/2027
|
רשת נון פוד ומזון
|
2,027
|
*הסכמה עקרונית להארכת הסכם השכירות עד 31/12/2037
|
ללהב אל.אר נכסים, מרכזי קניות שכונתיים בגרמניה בשווי של כ- 2.2 מיליארד שקל (ב- 100%).
להב סיימה את שנת 2024 ברווח נקי של 161.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ- 102.1 מיליון שקל בשנת 2023. את החציון הראשון לשנת 2025 סיימה החברה ברווח כולל של כ- 98.9 מיליון שקל וברווח נקי של כ- 60.9 מיליון שקל.