להב אל.אר ממשיכה להתרחב ולצמוח בתחום מרכזי הקניות והמסחר השכונתיים

השלימה עסקה לרכישת 2 נכסים מסחריים בתמורה לכ- 9.85 מיליון אירו (רכישה, עלות שיפוץ והרחבה והוצאות עסקה)

 

 
אבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמובאבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמוב
 
עידו אסיאג
01/09/2025

העסקה משקפת תשואה לעסקה (CAP) של כ- 8.73%, תשואה שנתית ממוצעת C.O.C של כ- 12.5% ותשואה שנתית ממוצעת להון עצמי (.O.F.F) של כ- 21.1%.

שכ"ד השנתי לפורטפוליו לאחר השבחה יסתכם בכ- 860,000 אירו.

עם הסכמי שכירות ארוכי טווח עד שנת 2033-2041 ; צמוד ברובו למדד המחירים לצרכן בגרמניה.

הנכסים הינם שני מרכזי קניות שכונתי עם פיזור של שוכרים חזקים ואיכותיים המוכרים לנו מפורטפוליו הנכסים הקיים ; על שטח בהיקף של כ- 22,543 מ"ר ועליו בנויים הנכסים בהיקף של כ- 8,939 מ"ר, עם שיעור תפוסה של 100%.

להערכת הנהלת החברה לנכס פוטנציאל לפיתוח נדלנ"י של כ- 1,100 מ"ר נוספים, עם ביקושים חזקים לשוכרים נוספים.
 

 

עיקרי הנתונים לרכישת 2 הנכסים

שטח הקרקע (מ"ר)

22,543

סה"כ בנוי (מ"ר)

10,028

שכ"ד - א' אירו

860

עלות רכישה, השקעה והוצאות עסקה - א' אירו

9,850

הלוואה בנקאית - א' אירו

7,000

הון עצמי - א' אירו

2,850

תשואת CAP

8.73%

תשואת C.O.C.

12.5%

תקופת השכירות

2033-2041

עלות ל- 1 מ"ר בנוי (אירו ל- 1 מ"ר)

982


המימון בסך 7 מיליון אירו לתקופה של כ- 20 שנים בריבית שנתית נומינלית, לא צמודה בשיעור של 3.8% המקובעת עד סוף שנת 2028, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, הלוואת non-recourse והחזר קרן שנתי ממוצע בשיעור של 2.5% לשנה.
 

כל השוכרים רשתות מובילות בתחומן

שוכרים עיקריים

 

תקופת השכירות

תחום פעילות

שטח מושכר

מ"ר

TEDOX

 

29/06/2038

רשת נון פוד מובילה

3,900

ALDI

 

31/12/2041

רשת סופר מרקטים מובילה

1,683

פרשנאפ

 

30/01/2037

רשת מוצרי מזון לחיות

727

JYSK

 

03/09/2033

רשת מוצרי ריהוט לבית

1,209

Jawoll*

 

31/12/2027

רשת נון פוד ומזון

2,027

*הסכמה עקרונית להארכת הסכם השכירות עד 31/12/2037

 

 

ללהב אל.אר נכסים, מרכזי קניות שכונתיים בגרמניה בשווי של כ- 2.2 מיליארד שקל (ב- 100%).

להב סיימה את שנת 2024 ברווח נקי של 161.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ- 102.1 מיליון שקל בשנת 2023. את החציון הראשון לשנת 2025 סיימה החברה ברווח כולל של כ- 98.9 מיליון שקל וברווח נקי של כ- 60.9 מיליון שקל.
 

