אקסל רוכשת את סינאל: "ניצור רגל תזרימית חזקה ונשביח את פעילותה באמצעות התרחבות בינלאומית ופיתוח מוצרים דרך זרוע AI"

אקסל סולושנס גרופ מציגה צמיחה - רכישות והשקעות תוך שמירה על מגמת התרחבות בתחומי הסייבר וה- AI
ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו בכ- 189 מיליון ש״ח המהוות כ- 17.5% אחוזי צמיחה;
שיפור שיעור הרווחיות הגולמית לכ-22% בחציון הראשון של שנת 2025, המהווה שיפור של כ- 7%;
ה-EBITDA המתואם לששת החודשים הסתכם בכ-13.3 מיליון ש"ח – עלייה של כ-7% בהשוואה לאשתקד;
ה- ARR עמד על כ- 41% מהמחזור לעומת כ- 34% בחציון המקביל אשתקד.
דגשים לרבעון השני לשנת 2025
הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ- 86.4 מיליון ש״ח המהוות צמיחה של כ-14% וזאת למרות עיכובים באספקות עקב המלחמה שהסיטו כ- 15 מיליון ש״ח ממחזור המכירות ברבעון וירידה בשער הדולר;
הגידול בהכנסות נובע מעלייה בפעילות האורגנית של הקבוצה, לרבות פעילויות חדשות שהוקמו ואיחוד חברות לראשונה והכל על אף השפעת מלחמת חרבות ברזל ומבצע עם כלביא;
השיפור בשיעור הרווחיות הגולמית עמד על כ- 21.8%, ונובע בעיקר מאיחוד חברות לראשונה, חברות המאופיינות בשיעור רווחיות גבוה יותר וכן משינוי בתמהיל ההכנסות;
ה- EBITDA המתואם הסתכם ב- 4.7 מיליון ש״ח;
בעקבות התחזקות השקל נרשמה השפעה שלילית ישירה על הרווח הנקי של לפחות 3 מיליון ש״ח.
ה- ARR עמד על כ- 40% מהיקף המחזור, הגידול נובע הן מעלייה בפעילות האורגנית של הקבוצה בתחום והן מפעילויות חדשות.
אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו
בחודש אוגוסט 2025 חברת אקסל הודיעה על רכישת השליטה בחברת סינאל, החברה רכשה כ- 68.94% ממניות חברת סינאל מלל פיוויי בע״מ תמורת כ- 92 מיליון ש״ח, העסקה מהווה מהלך אסטרטגי לחיזוק מעמד הקבוצה בשוק ה-IT והרחבת הפעילות לשווקים נוספים בעולם. כמו כן העסקה צפויה להשפיע לחיוב על תזרים המזומנים של הקבוצה;
הכנסות סינאל ב- 12 החודשים האחרונים הסתכמו בכ- 86.5 מיליון ש״ח, ה- EBITDA המתואם לתקופה הסתכם בכ- 21.6 מיליון ש״ח והרווח הנקי המתואם (לפני הפחתת עודפי עלות) עמד על כ- 10.5 מיליון ש״ח;
בחודש אוגוסט 2025 החברה הודיעה כי חברת כלל ביטוח תשקיע כ- 40 מיליון ש״ח בהנפקה פרטית של החברה. בנוסף, ניתנה לה אופציה ל-22 חודשים להשקיע 27.8 מיליון ש״ח נוספים;
במהלך רבעון 2 אקסל השיקה את הדור החדש של הנתבים (WIFI 7) ואף קיבלה הזמנות שעל חלק מהן דיווחה במהלך רבעון 2 . השקה זו מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה בתחום פתרונות הרשת והתקשורת;
בחודש יוני 2025 אקסל קלאוד רכשה את חברת Appreal המתמחה בשירותי פיתוח Offshore במזרח אירופה. המהלך מהווה צעד אסטרטגי לחיזוק היכולות הגלובליות, הרחבת סל השירותים והאצת פעילות הענן הציבורי של הקבוצה.
לדברי רונן שור מנכ״ל אקסל: ״אקסל ממשיכה להאיץ את קצב הצמיחה שלה - הן באמצעות רכישות והן באמצעות החברות הבנות והסינרגיה החזקה ביניהן. הדבר בולט בגידול של 14% בהכנסות ברבעון השני, שהיה מאתגר במיוחד בעקבות מבצע ׳עם כלביא׳ שגרם לעיכובים באספקות. לצד זאת, הצגנו שיפור ברווח הגולמי, ב-EBITDA ובהכנסות החוזרות. אקסל העלתה הילוך עם ההודעה על רכישת סינאל, מהלך שממצב אותנו כספקית שירותים מנוהלים מבוססי ענן מובילה בישראל מתוך מטרה להפוך לשחקנית השלישית בגודלה בישראל בתחום השכר והנוכחות. העסקה תיצור רגל תזרימית חזקה ואנו יודעים כיצד להשביח משמעותית את פעילות סינאל - באמצעות התרחבות באירופה וארה״ב, חיזוק הקשרים עם לקוחות ופיתוח מוצרים חדשים דרך זרוע ה-AI שלנו. נמשיך להעמיק השקעות בפתרונות בינה מלאכותית ובתחומי ה-Cloud וה-MSP, לצד הרחבת הפעילות לשווקים חדשים, ואני בטוח שהתוצאות ייראו כבר בחציון השני של 2025״.
40 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 15.63 מיליון באקסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אקסל. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.13%
|
1396487.4
|
2.83%
|
1022175.78
|
2.73%
|
543000
|
2.45%
|
663437.4
|
2.15%
|
694486.14
|
2.14%
|
906543.93
|
2.13%
|
171569.9
|
2.13%
|
495641.35
|
1.29%
|
303844.7
|
1.26%
|
325800