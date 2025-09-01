עו"ד הראל ישראלי מונה ליועץ המשפטי לרשות המסים

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, הודיע על מינויו של עו"ד הראל ישראלי לתפקיד היועץ המשפטי לרשות המסים. ישראלי מחליף בתפקיד את עו"ד אורי קלינר ששימש בתפקיד ב- 14 השנים האחרונות ועתיד לפרוש משירות המדינה בסוף חודש ספטמבר הקרוב. במסגרת תפקידו יעמוד ישראלי בראש החטיבה המשפטית של רשות המסים ויימנה עם ההנהלה הבכירה של הרשות.
ישראלי (53) החל את עבודתו ברשות המסים בנובמבר 2002 וכיהן במגוון רחב של תפקידים בחטיבה המשפטית של הרשות, תחילה באגף המכס ומע"מ ובהמשך באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין. בתפקידו האחרון כיהן ישראלי, בין היתר, כיועץ המשפטי של היחידה למיסוי בינלאומי.
ישראלי הינו בעל תואר ראשון בהצטיינות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, כולל לימודים בחטיבה העסקית ותואר שני בהצטיינות גם הוא של אוניברסיטת בר אילן.
שי אהרונוביץ: "לקראת פרישתו הקרובה ברצוני להודות לעו"ד אורי קלינר על תרומה שלא תסולה בפז לרשות המסים, למדינה ולכלכלה הישראלית במהלך שירותו רב השנים ובמיוחד בתפקידו האחרון כיועץ המשפטי לרשות. ב- 14 השנים האחרונות קלינר הוביל את החטיבה המשפטית להישגים רבים בזכות אישיותו הייחודית ומעלותיו המשפטיות."