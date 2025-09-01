כנפיים מרחיבה את פעילותה בתחום הביטחוני: רוכשת את חברת אלבטרוס מכלולים תעופתיים

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), חברת החזקות בתחום התעופה, הודיעה על רכישת חברת אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ("אלבטרוס"), חברה תעשייתית-ביטחונית, באמצעות כנפי תחזוקה (שותפות מוגבלת, 100% בבעלות כנפיים). במועד השלמת העסקה תרכוש כנפי תחזוקה 100% מהון מניות אלבטרוס, המוחזקות במלואן בידי המוכר, מייסד ומנכ"ל אלבטרוס מר דורי ששון, בתמורה לסך של כ- 5.4 מיליון ש"ח, שישולמו החל משנה לאחר השלמת העסקה בארבעה תשלומים שנתיים שווים (הצמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן). בנוסף, במועד השלמת העסקה, כנפיים תעמיד הלוואת בעלים לאלבטרוס בסך של 5 מיליון ש"ח, אשר ישמשו לפירעון החלק הארי של יתרת הלוואות הבעלים באלבטרוס. תמורת העסקה והלוואת הבעלים ימומנו מהונן העצמי של כנפי תחזוקה וכנפיים. מר ששון ימשיך לכהן כמנכ"ל אלבטרוס לאחר השלמת העסקה.

אלבטרוס הינה חברה תעשייתית ותיקה שנוסדה בשנת 1993, ועוסקת בייצור, השבחה והרכבת רתמות, מערכות ומכלולים תעופתיים בעיקר לכלי טייס צבאיים ואזרחיים. על לקוחותיה נמנות חברות ישראליות מובילות בתחום הביטחוני, אשר לחלקם פעילות גם בשוק האזרחי, בדגש על תחום התעופה. עיקר הכנסותיה של אלבטרוס הן מפעילות הייצור שלה במפעל אלבטרוס ביהוד. כמו כן אלבטרוס היא נציגה בישראל של חברה בינלאומית הפועלת בתחום. בנוסף, אלבטרוס מעמידה שירותים מסוימים ללקוחותיה בחצרי הלקוח, כולל שירותי תחזוקת מטוסים למשרד הביטחון.

אלבטרוס מציגה צמיחה ושיפור ברווחיות בשנתיים האחרונות, הודות לגאות בשוק הביטחוני בארץ ובעולם ולגיוון בפעילויותיה בשנים אלה. הכנסות אלבטרוס בשנת 2023 הסתכמו בכ- 18.7 מיליון ש"ח, כאשר בשנת 2024 צמחו הכנסותיה ב- 38% והסתכמו בכ- 25.8 מיליון ש"ח. הצמיחה בהכנסות השפיעה גם על הרווח הגולמי של אלבטרוס, שהשתפר משמעותית והסתכם בכ- 4.2 מיליון ש"ח בשנת 2024 (כ- 16% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של כ- 1.4 מיליון ש"ח בשנת 2023 (כ- 8% מההכנסות). בשנת 2024 רשמה אלבטרוס רווח נקי של כ- 2.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי אפסי בשנת 2023. קצב ההכנסות והרווח נשמר גם בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2025, עם הכנסות בסך של כ- 7.7 מיליון ש"ח, רווח גולמי של כ- 1.2 מיליון ש"ח ורווח נקי של כ- 0.8 מיליון ש"ח.

להערכת כנפיים, בעתיד הנראה לעין לא צפויות השקעות מהותיות מצד כנפיים באלבטרוס, והגדלת היקפי פעילותה וההון החוזר שלה צפויים להיות ממומנים במימון בנקאי חיצוני שאלבטרוס תיטול.

ערן בן מנחם, מנכ"ל כנפיים אחזקות: "רכישת אלבטרוס מהווה צעד משמעותי במימוש האסטרטגיה של קבוצת כנפיים להרחבה וגיוון פעילויותיה בתחום התעופה, בדגש על חיזוק פעילות כנפי תחזוקה כזרוע הביטחונית של הקבוצה. אנו סבורים כי לאלבטרוס סינרגיה חזקה עם פעילות כנפי תחזוקה, והעסקה תאפשר לכנפי תחזוקה להוסיף ולחזק את המוניטין וסל היכולות הביצועיות שלה בתחום תחזוקת מטוסי חיל האוויר, ולהרחיב את הפעילות ואת סל השירותים, כולל באמצעות התמודדות על פרויקטים ומכרזים חדשים הצפויים לאור הגידול בצרכים הצבאיים ובתקציבי הביטחון."

"בכוונתנו למנף את יכולותינו הפיננסיות ואת הניסיון ומערכות היחסים של הנהלת הקבוצה הן בעולם התעופה והן בשוק הביטחוני, למימוש הזדמנויות צמיחה, תוך שיפור הגמישות התפעולית והפיננסית של אלבטרוס. אנו מלאי ציפייה לפעול יחד עם מר דורי ששון, מייסד ומנכ"ל אלבטרוס, וכל צוות העובדים, להשגת יעדים אלה ולחיזוק מעמדה של אלבטרוס כשחקנית מובילה בתחומה."

עם השלמת העסקה ייחתם הסכם שירותי ניהול בין אלבטרוס לבין המוכר, המסדיר את תנאי כהונתו של המוכר כמנכ"ל אלבטרוס. במסגרת ההסכם נטל על עצמו המוכר התחייבות לאי תחרות, כמקובל.

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים הנהוגים בעסקאות מסוג זה, שעיקרם קבלת אישורי צדדים שלישיים. בהתאם, למועד זה אין כל וודאות כי התנאים המתלים כאמור יושגו. בהתאם להוראות ההסכם, קבעו הצדדים תקופה של חודשיים להתקיימות התנאים המתלים.

יצוין כי לא צפויים לכנפיים או לכנפי תחזוקה חיובים במס או היטלים בקשר עם העסקה.