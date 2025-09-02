נקסטקום קיבלה מחדש מעמד כספקית מוכרת של המשרד הביטחון

נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות במגזר תשתיות תקשורת ומגזר אנרגיה מתחדשת, בניהולו של גיא ישראלי, מדווחת היום כי הוועדה להשעיית ספקים על רקע פלילי במשרד הביטחון הודיעה לחברה על החלטתה לאפשר לה לשוב ולשמש כספק מוכר של המשרד.
החלטת הוועדה התקבלה לאחר שבחנה את טענות החברה, והיא מבטלת את החלטתה הקודמת מיום 4 ביולי 2019 בדבר השעיית החברה מהיותה ספק מאושר של משרד הביטחון.
טרם הטלת המגבלות ביצעה נקסטקום פרויקטים רחבי היקף עבור משרד הביטחון, בהם הסכם מסגרת בהיקף של עד 70 מיליון שקל לאספקה, התקנה ותחזוקה של תשתיות תקשורת נתונים בבסיסי צה"ל פרויקטים אלו חיזקו את מעמד החברה כספקית מרכזית בתחום תשתיות התקשורת בבסיסי צה"ל, והם מעידים על האמון שניתן בה בעבר.
כעת, עם חזרתה לרשימת הספקים המורשים של משרד הביטחון, נפתחת בפני נקסטקום הזדמנות עסקית רחבת היקף. החברה תוכל לשוב ולהתמודד על שלל מכרזים בתחומי התמחותה.
גיא ישראלי מנכ"ל נקסטקום: " מדובר בצעד שמחזיר לנו את היכולת לשמש שותף אסטרטגי של מערכת הביטחון - לקוח מרכזי עבורנו לאורך השנים. נקסטקום הובילה בעבר פרויקטים מהותיים עבור משרד הביטחון, בין היתר בבסיסי צה״ל, וכעת נוכל לשוב ולהציע את היכולות והניסיון שלנו גם במכרזים החדשים של המשרד בתחומי התקשורת. אנו מחויבים להמשיך לפעול בשקיפות, במקצועיות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר לטובת לקוחותינו ושותפינו."