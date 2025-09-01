שלושה תרחישים לעתיד מערכת הסחר העולמית

זעזוע המכסים מה־2 באפריל סימן תפנית משמעותית במדיניות הסחר של ארצות הברית, אולם רוב הכלכלות הגדולות נמנעו מתגובה נקמנית ובחרו במקום זאת במסלול של משא ומתן בילטרלי. כדי להבין מה צפוי בהמשך, המסגרת הקונספטואלית שלנו מצביעה על שלושה מסלולים אפשריים: פיצול מערכתי, חידוש מעורבות במסגרת ארגון הסחר העולמי יחד עם ארצות הברית, או בידוד מתמשך של ארצות הברית מול ליברליזציה מתגלגלת ביתר העולם. האפשרות האחרונה צוברת תאוצה כפי שניתן לראות בצעד של אוסטרליה להסרת 500 "מכסי מטרד", ומרמזת כי שיתוף פעולה עדיין אפשרי גם ללא מעורבות אמריקאית. אם כל יתר השחקנים הגדולים יתחייבו למסלול מבוסס חוקים, מערכת הסחר העולמית תוכל להישאר צפויה, פתוחה ובעלת תועלת הדדית.
זעזוע המכסים מ־2 באפריל שינה מהותית את מדיניות הסחר, אך רוב השותפים המרכזיים נמנעו מתגובה נקמנית ובחרו בגישה שיתופית כדי להגיע להסכם מכסים עם ארצות הברית. ההשלכות המיידיות כבר ברורות: אנו צופים כי צמיחת התמ"ג העולמי תרד מ־3.3% בשנת 2024 ל־3.1% בשנת 2025, ול־2.9% בשנת 2026, בעיקר כתוצאה מהאטה בארצות הברית בעוד אזורים אחרים נותרים עמידים יותר. במבט קדימה, שלושה תרחישים קונספטואליים מסייעים להבין את הכיוון העתידי של הסחר הגלובלי. התרחיש ראשון הוא תרחיש של פיצול בין גושים יריבים בהם חלים מכסים מתחרים, אך תוצאה חששנית שנראית פחות סבירה ככל שצניעות נשמרת. האפשרות התרחיש השני הוא חידוש המעורבות של ארצות הברית במסגרת ארגון הסחר העולמי, זהו תרחיש אטרקטיבי בתיאוריה אך בעל סבירות פוליטית נמוכה. התחריש השלישי, והסביר ביותר, הוא בידוד אמריקאי, כאשר יתר העולם ממשיך קדימה באמצעות הסכמים אזוריים ורב־צדדיים.
כיוון זה צובר תנופה. אוסטרליה הודיעה על ביטול נוסף של 500 "מכסי מטרד", שהם מכסים נמוכים ובעלי הכנסה זניחה על פריטים כמו צמיגים, טלוויזיות וכוסות יין, שמטילים עלויות עסקה גבוהות כמעט כמו ההכנסות שהם מייצרים. ממשלת אוסטרליה מעריכה כי קיצוצים אלו, יחד עם צעדים קודמים שבוצעו בשנת 2024, יפשטו זרימת סחר בהיקף של כ־23 מיליארד דולר ארצות הברית ויחסכו 157 מיליון דולר בעלויות עמידה ברגולציה. צעד זה מדגיש מחויבות רחבה יותר לליברליזציה: בעוד שחלק מהמדינות מהדקות כללי יבוא, אוסטרליה דווקא מסירה מחסומים וזהו איתות ברור לכך שהגנה לאומית אינה גורל מחויב. ככל שמדינות נוספות יסירו מכסים מיותרים, אחרות עשויות ללכת בעקבותיהן כדי לשמור על כושר תחרות, ובכך ליצור אפקט דומינו של "ליברליזציה מתגלגלת". במקום להיסגר לגושים נפרדים, ייתכן שסחר גלובלי יתפתח תחת הנהגה חדשה שמחוץ לוושינגטון.