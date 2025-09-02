תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

ילין לפידות המגייסים הגדולים ביותר באוגוסט - עדכונים LIVE

מגייסים 1.8 מיליארד שקלים בסך הכל | ארבעה גופים בגיוס של מעל חצי מיליארד שקלים | סיגמא, אילים, מור, אי.בי.אי. ומיטב בגיוס משמעותי בקרנות אקטיביות-מסורתיות | ברק איילון קרנות נאמנות וקסם עם סך פדיונות כולל החודש | סיכום גיוסים פדיונות בקרנות הנאמנות לחודש אוגוסט

 

 
ילין לפידות המגייסים הגדולים ביותר באוגוסט / תמונה: Dreamstimeילין לפידות המגייסים הגדולים ביותר באוגוסט / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2025

אוגוסט, מסיים חודש חיובי בשווקים בארץ ובעולם. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.1% ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-0.3% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.6%.

מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-3.2%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.9%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-1.6%.

בבורסות באירופה נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-DAX 40 ירד בשיעור של כ-0.7%, מדד ה-FTSE 100 עלה בשיעור של כ-0.6%, מדד ה-CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.6%.


גיוסים/פדיונות במנהלי הקרנות

סך של כ-6.4 מיליארד שקלים גויס החודש לגופי ניהול ההשקעות השונים. כ-1.7 מיליארד שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. 3.6 מיליארד שקלים בקרנות כספיות. 924 מיליון שקלים במוצרי מדדים. החודש אנחנו מתחילים לציין בנפרד את היקף הגיוס בקרנות גידור עם היקף של 113 מיליון שקלים בסך הכל.

תמונת הגיוסים עד כה מתארת את ילין לפידות בהיקף הגיוס הכולל הגבוה ביותר עם 1.8 מיליארד שקלים. מיטב, אי.בי.אי. ואלטשולר שחם בגיוס משמעותי של מעל 500 מיליון שקלים. מיטב, אי.בי.אי. סיגמא ומור בגיוס משמעותי בקרנות אקטיביות-מסורתיות. הראל מגייסים 72 מיליון שקלים בקרנות גידור בנאמנות.
 

שם הגוף

גיוס באוגוסט

אקטיביות-מסורתיות

קרנות גידור

כספיות

מוצרי מדדים

ילין לפידות

1,804

-72

3

1,815

58

מיטב

889

244

4

758

-117

אנליסט

743

78

2

654

8

אי.בי.אי.

660

382

 

46

231

אלטשולר שחם

503

-7

 

488

22

מגדל

482

72

 

86

324

סיגמא

374

374

 

 

 

הראל

343

89

72

203

-21

מור

257

222

32

-29

33

אילים

219

219

      

תמיר פישמן

71

71

      

פורסט

50

50

 

 

 

ברק

-29

-29

 

 

 

אילון

-80

10

 

-90

 

קסם

-102

-161

  

-327

386

הוסטינג

180

180

      

סה"כ

6,364

1,722

 113

3,604

924

 

גיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג

שם הגוף

גיוס באוגוסט

ברומטר

-25

פסטרנק שוהם

30

פורצ'ן

22

ב.אלטרנטיב

38

קבין

20

הורייזן

-50

פרופאונד

2

אלפי בנדק

10

אלפאטק

-6

אקסיומה

23

דרך

1

פלקון

1

שופן

0

עציוני

-3

גביש

2

פורטה

115

סה"כ

180

 

נתוני התעשייה

 

מספר הקרנות

שוווי נכסים לסוף אוגוסט

שינוי מתחילת החודש

שינוי מתחילת השנה

גמישות

45

6,164

70

1,381

מניות בארץ *

297

139,024

1,971

46,556

מניות בחו"ל *

629

146,649

2,193

7,400

ממונפות ואסטרטגיות *

67

4,354

3

1,014

קרן כספית

59

177,828

4,631

27,491

אג"ח בארץ- מדינה  *

189

25,122

678

3,794

אג"ח בארץ - חברות והמרה *

451

89,216

1,517

7,362

אג"ח בארץ משולבת- כללי *

418

98,975

1,947

13,309

אג"ח בחו"ל *

113

15,043

98

-1,424

לתושבי חוץ בלבד

2

17

0

-1

סחורות

9

465

9

86

אגד קרנות

28

1,805

70

357

קרן סגורה

1

471

-25

-22

קרן גידור בנאמנות

46

2,870

356

1,611

נכסים דיגיטליים *

10

256

29

251

אג"ח בארץ כללי

5

68

0

-20

סה"כ קרנות מנוהלות

1,145

388,401

8,602

59,876

סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)

759

120,106

1,833

17,765

סה"כ קרנות סל

465

199,820

3,110

31,504

סה"כ לשוק הקרנות

2,369

708,327

13,546

109,145

(*) נתונים – רשות ניירות ערך. הנתונים בטבלה במיליוני שקלים.


מוצרי מדדים

לפי נתוני הבורסה, בשוק קרנות הסל נסחרות כיום 465 קרנות סל. שווי השוק המצרפי שלהן הינו כ-199.6 מיליארד שקלים, גבוה בכ-2.1 מיליארד שקליםי לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם כ-197.5 מיליארד שקלים.

באוגוסט בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) בהיקף של כ-900 מליון שקלים, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-4.9 מיליארד שקלים בחודש הקודם, מתוכם:

מכירות נטו בהיקף של כ-300 מיליון שקלים של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-4.2 מיליארד שקלים בחודש הקודם.

רכישות בהיקף כ-600 מליון שקלים של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, לעומת למכירות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים בחודש הקודם.

כ-500 מיליון שקלים רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-900 מיליון שקלים בחודש הקודם.

רכישות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, לעומת מכירות בהיקף זניח בחודש הקודם.

רכישות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים מקרנות העוקבות אחר מדדים אחרים לעומת מכירות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים בחודש הקודם.


קרנות אקטיביות-מסורתיות

באוגוסט 2025 הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-5.9 מיליארד שקלים, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-8.2 מיליארד שקלים בחודש הקודם, מתוכם:

כ-3.5 מיליארד שקלים הוזרמו לקרנות הכספיות, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקלים בחודש הקודם.

כ-100 מיליון שקלים נפדו מהקרנות המשקיעות במניות בארץ, לעומת הזרמות בהיקף של כ-2.0 מיליארד שקלים בחודש הקודם.

כ-300 מיליון שקלים הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות חו"ל, לעומת פדיונות בהיקף של כ-300 מיליון שקלים בחודש הקודם.

כ-2.1 מיליארד שקלים הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-4.1 מיליארד שקלים בחודש הקודם.

סכום לא מהותי נפדה מקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל, בהמשך לפדיונות בהיקף של כ-200 מיליון שקלים בחודש הקודם.

כ-100 מיליון שקלים הוזרם לקרנות אחרות.


פעילות המשקיעים – הזרים ממשיכים למכור

מנתוני הבורסה עולה כי בחודש אוגוסט משקיעי הריטייל הישראלים (באופן ישיר ובאופן עקיף ע"י מנהלי תיקים ומנהלי קרנות) ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל בחודש יולי. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל שביצעו בחודש יולי. לעומת זאת, משקיעי חוץ הקטינו את החשיפה שלהם למניות בת"א וביצעו מכירות בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל, בהמשך למכירות נטו של כ-1.0 מיליארד שקל בחודש יולי.

הטבלה הבאה מציגה את פעילות המשקיעים השונים במניות במיליארדי שקל:

חודש

משקיעי חוץ

משקיעי ריטייל ישראלים

משקיעים מוסדיים

ינואר

0.1+

3.1+

2.2-

פברואר

0.5+

3.3+

1.1+

מרץ

3.8+

1.2-

1.3-

אפריל

2.2+

0.5+

1.1-

מאי

3.0+

0.8+

2.0-

יוני: 1-12

0.9+

0.0+

0.1-

יוני: 13-30

1.0-

1.9+

0.7+

סה"כ יוני

0.1-

1.9+

0.6+

יולי

1.0-

2.8+

0.8+

אוגוסט

2.3-

1.4+

1.9+

סה"כ

6.2+

12.6+

2.2-


סך המכירות נטו של המשקיעים הזרים אשר הסתכם בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל בחודש אוגוסט מעלה ממצא מעניין, המשקיעים הזרים רכשו מניות ביטוח בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל ומניות נדל"ן בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל. מנגד המימושים העיקריים נרשמו במניות הכלולות בענפי הבנקים, הטכנולוגיה, והביומד, כמפורט בטבלה שלהלן:
 

ענף

קניות / מכירות במיליארדי ש"ח

בנקים

1.6-

טכנולוגיה

0.6-

ביומד

0.6-
x