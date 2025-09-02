ילין לפידות המגייסים הגדולים ביותר באוגוסט - עדכונים LIVE

אוגוסט, מסיים חודש חיובי בשווקים בארץ ובעולם. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.1% ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-0.3% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.6%.
מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-3.2%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.9%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-1.6%.
בבורסות באירופה נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-DAX 40 ירד בשיעור של כ-0.7%, מדד ה-FTSE 100 עלה בשיעור של כ-0.6%, מדד ה-CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.6%.
גיוסים/פדיונות במנהלי הקרנות
סך של כ-6.4 מיליארד שקלים גויס החודש לגופי ניהול ההשקעות השונים. כ-1.7 מיליארד שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. 3.6 מיליארד שקלים בקרנות כספיות. 924 מיליון שקלים במוצרי מדדים. החודש אנחנו מתחילים לציין בנפרד את היקף הגיוס בקרנות גידור עם היקף של 113 מיליון שקלים בסך הכל.
תמונת הגיוסים עד כה מתארת את ילין לפידות בהיקף הגיוס הכולל הגבוה ביותר עם 1.8 מיליארד שקלים. מיטב, אי.בי.אי. ואלטשולר שחם בגיוס משמעותי של מעל 500 מיליון שקלים. מיטב, אי.בי.אי. סיגמא ומור בגיוס משמעותי בקרנות אקטיביות-מסורתיות. הראל מגייסים 72 מיליון שקלים בקרנות גידור בנאמנות.
|
שם הגוף
|
גיוס באוגוסט
|
אקטיביות-מסורתיות
|
קרנות גידור
|
כספיות
|
מוצרי מדדים
|
ילין לפידות
|
1,804
|
-72
|
3
|
1,815
|
58
|
מיטב
|
889
|
244
|
4
|
758
|
-117
|
אנליסט
|
743
|
78
|
2
|
654
|
8
|
אי.בי.אי.
|
660
|
382
|
|
46
|
231
|
אלטשולר שחם
|
503
|
-7
|
|
488
|
22
|
מגדל
|
482
|
72
|
|
86
|
324
|
סיגמא
|
374
|
374
|
|
|
|
הראל
|
343
|
89
|
72
|
203
|
-21
|
מור
|
257
|
222
|
32
|
-29
|
33
|
אילים
|
219
|
219
|
תמיר פישמן
|
71
|
71
|
פורסט
|
50
|
50
|
|
|
|
ברק
|
-29
|
-29
|
|
|
|
אילון
|
-80
|
10
|
|
-90
|
|
קסם
|
-102
|
-161
|
-327
|
386
|
הוסטינג
|
180
|
180
|
סה"כ
|
6,364
|
1,722
|
113
|
3,604
|
924
גיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג
|
שם הגוף
|
גיוס באוגוסט
|
ברומטר
|
-25
|
פסטרנק שוהם
|
30
|
פורצ'ן
|
22
|
ב.אלטרנטיב
|
38
|
קבין
|
20
|
הורייזן
|
-50
|
פרופאונד
|
2
|
אלפי בנדק
|
10
|
אלפאטק
|
-6
|
אקסיומה
|
23
|
דרך
|
1
|
פלקון
|
1
|
שופן
|
0
|
עציוני
|
-3
|
גביש
|
2
|
פורטה
|
115
|
סה"כ
|
180
נתוני התעשייה
|
|
מספר הקרנות
|
שוווי נכסים לסוף אוגוסט
|
שינוי מתחילת החודש
|
שינוי מתחילת השנה
|
גמישות
|
45
|
6,164
|
70
|
1,381
|
מניות בארץ *
|
297
|
139,024
|
1,971
|
46,556
|
מניות בחו"ל *
|
629
|
146,649
|
2,193
|
7,400
|
ממונפות ואסטרטגיות *
|
67
|
4,354
|
3
|
1,014
|
קרן כספית
|
59
|
177,828
|
4,631
|
27,491
|
אג"ח בארץ- מדינה *
|
189
|
25,122
|
678
|
3,794
|
אג"ח בארץ - חברות והמרה *
|
451
|
89,216
|
1,517
|
7,362
|
אג"ח בארץ משולבת- כללי *
|
418
|
98,975
|
1,947
|
13,309
|
אג"ח בחו"ל *
|
113
|
15,043
|
98
|
-1,424
|
לתושבי חוץ בלבד
|
2
|
17
|
0
|
-1
|
סחורות
|
9
|
465
|
9
|
86
|
אגד קרנות
|
28
|
1,805
|
70
|
357
|
קרן סגורה
|
1
|
471
|
-25
|
-22
|
קרן גידור בנאמנות
|
46
|
2,870
|
356
|
1,611
|
נכסים דיגיטליים *
|
10
|
256
|
29
|
251
|
אג"ח בארץ כללי
|
5
|
68
|
0
|
-20
|
סה"כ קרנות מנוהלות
|
1,145
|
388,401
|
8,602
|
59,876
|
סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)
|
759
|
120,106
|
1,833
|
17,765
|
סה"כ קרנות סל
|
465
|
199,820
|
3,110
|
31,504
|
סה"כ לשוק הקרנות
|
2,369
|
708,327
|
13,546
|
109,145
(*) נתונים – רשות ניירות ערך. הנתונים בטבלה במיליוני שקלים.
מוצרי מדדים
לפי נתוני הבורסה, בשוק קרנות הסל נסחרות כיום 465 קרנות סל. שווי השוק המצרפי שלהן הינו כ-199.6 מיליארד שקלים, גבוה בכ-2.1 מיליארד שקליםי לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם כ-197.5 מיליארד שקלים.
באוגוסט בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) בהיקף של כ-900 מליון שקלים, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-4.9 מיליארד שקלים בחודש הקודם, מתוכם:
מכירות נטו בהיקף של כ-300 מיליון שקלים של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-4.2 מיליארד שקלים בחודש הקודם.
רכישות בהיקף כ-600 מליון שקלים של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, לעומת למכירות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים בחודש הקודם.
כ-500 מיליון שקלים רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-900 מיליון שקלים בחודש הקודם.
רכישות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, לעומת מכירות בהיקף זניח בחודש הקודם.
רכישות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים מקרנות העוקבות אחר מדדים אחרים לעומת מכירות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים בחודש הקודם.
קרנות אקטיביות-מסורתיות
באוגוסט 2025 הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-5.9 מיליארד שקלים, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-8.2 מיליארד שקלים בחודש הקודם, מתוכם:
כ-3.5 מיליארד שקלים הוזרמו לקרנות הכספיות, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקלים בחודש הקודם.
כ-100 מיליון שקלים נפדו מהקרנות המשקיעות במניות בארץ, לעומת הזרמות בהיקף של כ-2.0 מיליארד שקלים בחודש הקודם.
כ-300 מיליון שקלים הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות חו"ל, לעומת פדיונות בהיקף של כ-300 מיליון שקלים בחודש הקודם.
כ-2.1 מיליארד שקלים הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-4.1 מיליארד שקלים בחודש הקודם.
סכום לא מהותי נפדה מקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל, בהמשך לפדיונות בהיקף של כ-200 מיליון שקלים בחודש הקודם.
כ-100 מיליון שקלים הוזרם לקרנות אחרות.
פעילות המשקיעים – הזרים ממשיכים למכור
מנתוני הבורסה עולה כי בחודש אוגוסט משקיעי הריטייל הישראלים (באופן ישיר ובאופן עקיף ע"י מנהלי תיקים ומנהלי קרנות) ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל בחודש יולי. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל שביצעו בחודש יולי. לעומת זאת, משקיעי חוץ הקטינו את החשיפה שלהם למניות בת"א וביצעו מכירות בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל, בהמשך למכירות נטו של כ-1.0 מיליארד שקל בחודש יולי.
הטבלה הבאה מציגה את פעילות המשקיעים השונים במניות במיליארדי שקל:
|
חודש
|
משקיעי חוץ
|
משקיעי ריטייל ישראלים
|
משקיעים מוסדיים
|
ינואר
|
0.1+
|
3.1+
|
2.2-
|
פברואר
|
0.5+
|
3.3+
|
1.1+
|
מרץ
|
3.8+
|
1.2-
|
1.3-
|
אפריל
|
2.2+
|
0.5+
|
1.1-
|
מאי
|
3.0+
|
0.8+
|
2.0-
|
יוני: 1-12
|
0.9+
|
0.0+
|
0.1-
|
יוני: 13-30
|
1.0-
|
1.9+
|
0.7+
|
סה"כ יוני
|
0.1-
|
1.9+
|
0.6+
|
יולי
|
1.0-
|
2.8+
|
0.8+
|
אוגוסט
|
2.3-
|
1.4+
|
1.9+
|
סה"כ
|
6.2+
|
12.6+
|
2.2-
סך המכירות נטו של המשקיעים הזרים אשר הסתכם בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל בחודש אוגוסט מעלה ממצא מעניין, המשקיעים הזרים רכשו מניות ביטוח בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל ומניות נדל"ן בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל. מנגד המימושים העיקריים נרשמו במניות הכלולות בענפי הבנקים, הטכנולוגיה, והביומד, כמפורט בטבלה שלהלן:
|
ענף
|
קניות / מכירות במיליארדי ש"ח
|
בנקים
|
1.6-
|
טכנולוגיה
|
0.6-
|
ביומד
|
0.6-