קרנות נאמנות: גיוסים / פדיונות באוגוסט - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER - לאיזו חברה חסרים כ 100 להשלים ל 100 מיליארד ?

קרנות הנאמנות גייסו כ 7 מיליארד שקלים באוגוסט. כמחצית מההיקף כ 3.6 מיליארד שקלים גוייס לקרנות הכספיות שמהוות כרבע מסך היקף הנכסים הכולל בתעשייה. הקרנות המסורתיות-אקטיביות מצליחות לגייס החודש כ 2.4 מיליארד שקלים כאשר הקרנות המדדיות (מחקות וסל) מגייסות כ 900 מיליון שקלים (כ 500 במחקות וכ 420 בסל).
ילין לפידות היא החברה המגייסת ביותר (בפער) באוגוסט עם כ 1.8 מיליארד שקלים והיא גם המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם 7.4 מיליארד שקלים.
ההצלחה של ילין לפידות נובעת בעיקר מההצלחה בתחום הקרנות הכספיות שם היא מובילה בגיוס הן באוגוסט והן מתחילת השנה עם גיוס של כ 1.8 מיליארד באוגוסט וכ 7.1 מיליארד מתחילת השנה.
IBI היא המגייסת הגדולה בקרנות המסורתיות-אקטיביות באוגוסט עם גיוס של כ 382 מיליון שקלים כשהיא גם המגייסת הגדולה באוגוסט בקרנות הסל עם גיוס של 326 מיליון שקלים כאשר בסל היא גם המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם גיוס של כ 2.65 מיליארד שקלים.
סיגמה היא המגייסת הגדולה במסורתיות אקטיביות מתחילת השנה עם גיוס של כ 3.1 מיליארד שקלים. בקרנות המחקות קסם ראשונה עם 238 מיליון שקלים והראל ראשונה מתחילת שנה עם כ 1.82 מיליארד שקלים.
ההוסטינג נהנים מטרנד המסורתיות-אקטיביות
קרנות הנאמנות בהוסטינג (קרנות המנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים למנהלי הקרנות) גייסו יחד באוגוסט כ 840 מיליון שקלים ואילו מתחילת השנה גייסו כמעט 10 מיליארד שקלים (9.8) וזאת כחלק מהטרנד הגדול בקרנות המסורתיות-אקטיביות שגייסו כ 21.5 מיליארד שקלים מתחילת השנה ! יותר מהכספיות (20 יארד) ויותר מהמדדיות (מחקות וסל 14.2 יארד)
עוד נתון מעניין - מיטב נושקת ל 100 מיליארד ומנהלת היום כ 99.9 מיליארד שקלים.
|טבלה מאוחדת
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.8.2025
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|קסם
|119,535
|-102
|-1,623
|אבנר חדד
|מיטב
|99,905
|889
|4,603
|ליאור כגן
|הראל
|98,249
|343
|4,556
|אורי שור
|מגדל שוקי הון
|90,023
|482
|6,951
|ליאור כשריאן
|אי.בי.אי
|81,418
|660
|6,342
|אורי בן דב
|מור
|53,777
|257
|3,918
|יוטב קוסטיקה
|ילין לפידות
|39,226
|1,804
|7,415
|אסף אלדר
|אנליסט
|22,059
|743
|5,141
|אורון בלוטמן
|איילון
|18,450
|-80
|3,935
|קרן עמרם
|אלטשולר שחם
|17,392
|503
|-1,365
|שי ירון
|אילים
|8,584
|219
|2,373
|טמיר שפירא
|פורסט
|8,271
|50
|851
|ירון תמיר
|סיגמא
|6,510
|374
|3,114
|יאיר שני
|תמיר פישמן
|2,987
|71
|513
|דניאל לייטנר
|ברק
|350
|-29
|14
|שי ברק
|איילון (הוסטינג)
|31,077
|630
|8,060
|*
|סיגמא (הוסטינג)
|9,607
|211
|1,714
|*
|סיכום
|707,420
|7,025
|56,512
|קרנות אקטיביות
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|היקף נכסים במסורתיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
|היקף נכסים בכספיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.8.2025
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|הראל
|52,342
|292
|1,786
|14,674
|89
|1,211
|37,668
|203
|575
|אורי שור
|קסם
|44,026
|-488
|-3,099
|20,001
|-161
|-1,417
|24,025
|-327
|-1,682
|אבנר חדד
|מיטב
|42,503
|1,002
|2,297
|20,690
|244
|1,177
|21,813
|758
|1,120
|ליאור כגן
|ילין לפידות
|34,117
|1,743
|6,125
|22,827
|-72
|-990
|11,290
|1,815
|7,115
|אסף אלדר
|מגדל שוקי הון
|31,156
|158
|4,195
|11,630
|72
|394
|19,526
|86
|3,801
|ליאור כשריאן
|מור
|30,592
|192
|3,596
|23,487
|221
|1,590
|7,105
|-29
|2,006
|יוטב קוסטיקה
|אי.בי.אי
|28,761
|428
|2,907
|11,706
|382
|2,724
|17,055
|46
|183
|אורי בן דב
|אנליסט
|20,374
|732
|4,580
|5,898
|78
|620
|14,476
|654
|3,960
|אורון בלוטמן
|איילון
|18,450
|-80
|3,935
|5,420
|10
|240
|13,030
|-90
|3,695
|קרן עמרם
|אלטשולר שחם
|16,501
|481
|-1,515
|10,144
|-7
|-731
|6,357
|488
|-784
|שי ירון
|אילים
|8,584
|219
|2,373
|8,584
|219
|2,373
|*
|*
|*
|טמיר שפירא
|פורסט
|8,271
|50
|851
|8,271
|50
|851
|*
|*
|*
|ירון תמיר
|סיגמא
|6,510
|374
|3,114
|6,510
|374
|3,114
|*
|*
|*
|יאיר שני
|תמיר פישמן
|2,987
|71
|513
|2,987
|71
|513
|*
|*
|*
|דניאל לייטנר
|ברק
|350
|-29
|14
|350
|-29
|14
|*
|*
|*
|שי ברק
|איילון (הוסטינג)
|31,077
|630
|8,060
|31,077
|630
|8,060
|*
|*
|*
|*
|סיגמא (הוסטינג)
|9,607
|211
|1,714
|9,607
|211
|1,714
|*
|*
|*
|*
|סיכום ביניים
|386,208
|5,986
|41,446
|213,863
|2,382
|21,457
|172,345
|3,604
|19,989
|קרנות פסיביות
|גוף קרנות נאמנות
|;
|גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
|גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
|היקף נכסים במחקות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
|היקף נכסים בקרנות סל
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.8.2025
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|קסם
|75,509
|386
|1,476
|25,142
|238
|1,183
|50,367
|148
|293
|אבנר חדד
|מגדל שוקי הון
|58,867
|324
|2,756
|28,006
|198
|1,173
|30,861
|126
|1,583
|ליאור כשריאן
|מיטב
|57,304
|-117
|2,277
|17,276
|50
|1,349
|40,028
|-167
|928
|ליאור כגן
|אי.בי.אי
|52,657
|231
|3,435
|21,136
|-95
|781
|31,521
|326
|2,654
|אורי בן דב
|הראל
|45,355
|-21
|2,386
|18,838
|93
|1,817
|26,517
|-114
|569
|אורי שור
|מור
|22,316
|32
|-34
|4,385
|-36
|84
|17,931
|68
|-118
|יוטב קוסטיקה
|ילין לפידות
|5,030
|58
|1,262
|2,590
|26
|792
|2,440
|32
|470
|אסף אלדר
|אנליסט
|1,604
|7
|514
|1,590
|5
|501
|14
|2
|13
|אורון בלוטמן
|אלטשולר שחם
|892
|22
|149
|892
|22
|149
|*
|*
|*
|שי ירון
|סיכום
|319,534
|922
|14,221
|119,855
|501
|7,829
|199,679
|421
|6,392
|הוסטינג
|גוף קרנות נאמנות בהוסטינג
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו
|גיוסים/פדיונות נטו
|מנהל החברה
|31.8.2025
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|פסטרנק שהם
|5,710
|30
|1,335
|שי שהם
|פורטה
|3,371
|115
|815
|חגי בדש
|קבין
|2,900
|20
|360
|רן קבין
|פורצ'ן
|1,823
|22
|-126
|שי זבולון
|הורייזן
|1,300
|-50
|-125
|איתי ליפקוביץ
|ברומטר
|1,270
|-25
|-205
|אלי צחור
|פרופאונד
|1,064
|2
|328
|שי אנגל ועודד שטרנברד
|ב.אלטרנטיב
|830
|38
|225
|אריק בוידר
|אקסיומה
|753
|23
|212
|אבי קורז ויאיר אלק
|אלפי בנדק
|520
|10
|94
|קובי אלפי-לס ויונה בנדק
|עציוני
|500
|-3
|110
|לירן חלבני
|גביש
|180
|2
|65
|יניב שיניקמן
|אלפאטק
|179
|-6
|-38
|*
|פלקון
|85
|1
|12
|אורי קוברסקי ותומר דן
|דרך
|45
|1
|4
|*
|שופן
|35
|0.3
|1
|אלון יצחקי
|קרנות גידור
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים בגידור
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.8.2025
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|מור
|869
|32
|357
|יוטב קוסטיקה
|הראל
|552
|72
|384
|אורי שור
|מיטב
|98
|4
|29
|ליאור כגן
|אנליסט
|81
|2
|46
|אורון בלוטמן
|ילין לפידות
|79
|3
|28
|אסף אלדר
|סיכום
|1,679
|113
|844
|סוג קרן
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|31.8.2025
|אוגוסט
|מתחילת השנה
|מסורתיות
|213,863
|2,382
|21,457
|כספיות
|172,345
|3,604
|19,989
|מסורתיות + כספיות
|386,208
|5,986
|41,446
|מחקות
|119,855
|501
|7,829
|סל
|199,679
|421
|6,392
|מחקות + סל
|319,534
|922
|14,221
|גידור
|1,679
|113
|844
|כל הקרנות
|707,421
|7,021
|56,511