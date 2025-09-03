תיק אישי
קרנות נאמנות: גיוסים / פדיונות באוגוסט - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER - לאיזו חברה חסרים כ 100 להשלים ל 100 מיליארד ?

ילין לפידות היא המגייסת הגדולה, בפער, באוגוסט והיא גם המגייסת הגדולה מתחילת השנה. IBI היא המגייסת הגדולה במסורתיות-אקטיביות ובסל.

 

 
אלי מאיר
03/09/2025

קרנות הנאמנות גייסו כ 7 מיליארד שקלים באוגוסט. כמחצית מההיקף כ 3.6 מיליארד שקלים גוייס לקרנות הכספיות שמהוות כרבע מסך היקף הנכסים הכולל בתעשייה. הקרנות המסורתיות-אקטיביות מצליחות לגייס החודש כ 2.4 מיליארד שקלים כאשר הקרנות המדדיות (מחקות וסל) מגייסות כ 900 מיליון שקלים (כ 500 במחקות וכ 420 בסל).

ילין לפידות היא החברה המגייסת ביותר (בפער) באוגוסט עם כ 1.8 מיליארד שקלים והיא גם המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם 7.4 מיליארד שקלים.

ההצלחה של ילין לפידות נובעת בעיקר מההצלחה בתחום הקרנות הכספיות שם היא מובילה בגיוס הן באוגוסט והן מתחילת השנה עם גיוס של כ 1.8 מיליארד באוגוסט וכ 7.1 מיליארד מתחילת השנה.

IBI היא המגייסת הגדולה בקרנות המסורתיות-אקטיביות באוגוסט עם גיוס של כ 382 מיליון שקלים כשהיא גם המגייסת הגדולה באוגוסט בקרנות הסל עם גיוס של 326 מיליון שקלים כאשר בסל היא גם המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם גיוס של כ 2.65 מיליארד שקלים.

סיגמה היא המגייסת הגדולה במסורתיות אקטיביות מתחילת השנה עם גיוס של כ 3.1 מיליארד שקלים. בקרנות המחקות קסם ראשונה עם 238 מיליון שקלים והראל ראשונה מתחילת שנה עם כ 1.82 מיליארד שקלים.

ההוסטינג נהנים מטרנד המסורתיות-אקטיביות

קרנות הנאמנות בהוסטינג (קרנות המנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים למנהלי הקרנות) גייסו יחד באוגוסט כ 840 מיליון שקלים ואילו מתחילת השנה גייסו כמעט 10 מיליארד שקלים (9.8) וזאת כחלק מהטרנד הגדול בקרנות המסורתיות-אקטיביות שגייסו כ 21.5 מיליארד שקלים מתחילת השנה ! יותר מהכספיות (20 יארד) ויותר מהמדדיות (מחקות וסל 14.2 יארד)

עוד נתון מעניין - מיטב נושקת ל 100 מיליארד ומנהלת היום כ 99.9 מיליארד שקלים.

טבלה מאוחדת        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות מנכ"ל חברת הקרנות
31.8.2025 אוגוסט  מתחילת השנה 
קסם 119,535 -102 -1,623 אבנר חדד
מיטב 99,905 889 4,603 ליאור כגן
הראל 98,249 343 4,556 אורי שור 
מגדל שוקי הון 90,023 482 6,951 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 81,418 660 6,342 אורי בן דב
מור 53,777 257 3,918 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות 39,226 1,804 7,415 אסף אלדר
אנליסט 22,059 743 5,141 אורון בלוטמן
איילון 18,450 -80 3,935 קרן עמרם
אלטשולר שחם 17,392 503 -1,365 שי ירון
אילים 8,584 219 2,373 טמיר שפירא
פורסט 8,271 50 851 ירון תמיר
סיגמא 6,510 374 3,114 יאיר שני
תמיר פישמן 2,987 71 513 דניאל לייטנר
ברק 350 -29 14 שי ברק
איילון (הוסטינג) 31,077 630 8,060 *
סיגמא (הוסטינג) 9,607 211 1,714 *
סיכום  707,420 7,025 56,512  

 

קרנות אקטיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות מנכ"ל חברת הקרנות
  31.8.2025 אוגוסט  מתחילת השנה    אוגוסט  מתחילת השנה    אוגוסט  מתחילת השנה   
הראל 52,342 292 1,786 14,674 89 1,211 37,668 203 575 אורי שור 
קסם 44,026 -488 -3,099 20,001 -161 -1,417 24,025 -327 -1,682 אבנר חדד
מיטב 42,503 1,002 2,297 20,690 244 1,177 21,813 758 1,120 ליאור כגן
ילין לפידות 34,117 1,743 6,125 22,827 -72 -990 11,290 1,815 7,115 אסף אלדר
מגדל שוקי הון 31,156 158 4,195 11,630 72 394 19,526 86 3,801 ליאור כשריאן
מור 30,592 192 3,596 23,487 221 1,590 7,105 -29 2,006 יוטב קוסטיקה
אי.בי.אי 28,761 428 2,907 11,706 382 2,724 17,055 46 183 אורי בן דב
אנליסט 20,374 732 4,580 5,898 78 620 14,476 654 3,960 אורון בלוטמן
איילון 18,450 -80 3,935 5,420 10 240 13,030 -90 3,695 קרן עמרם
אלטשולר שחם 16,501 481 -1,515 10,144 -7 -731 6,357 488 -784 שי ירון
אילים 8,584 219 2,373 8,584 219 2,373 * * * טמיר שפירא
פורסט 8,271 50 851 8,271 50 851 * * * ירון תמיר
סיגמא 6,510 374 3,114 6,510 374 3,114 * * * יאיר שני
תמיר פישמן 2,987 71 513 2,987 71 513 * * * דניאל לייטנר
ברק 350 -29 14 350 -29 14 * * * שי ברק
איילון (הוסטינג) 31,077 630 8,060 31,077 630 8,060 * * * *
סיגמא (הוסטינג) 9,607 211 1,714 9,607 211 1,714 * * * *
סיכום ביניים 386,208 5,986 41,446 213,863 2,382 21,457 172,345 3,604 19,989  

 

קרנות פסיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות ; גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים היקף נכסים במחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות היקף נכסים בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל מנכ"ל חברת הקרנות
31.8.2025 אוגוסט  מתחילת השנה אוגוסט  מתחילת השנה  אוגוסט  מתחילת השנה 
קסם 75,509 386 1,476 25,142 238 1,183 50,367 148 293 אבנר חדד
מגדל שוקי הון 58,867 324 2,756 28,006 198 1,173 30,861 126 1,583 ליאור כשריאן
מיטב 57,304 -117 2,277 17,276 50 1,349 40,028 -167 928 ליאור כגן
אי.בי.אי 52,657 231 3,435 21,136 -95 781 31,521 326 2,654 אורי בן דב
הראל 45,355 -21 2,386 18,838 93 1,817 26,517 -114 569 אורי שור 
מור 22,316 32 -34 4,385 -36 84 17,931 68 -118 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות  5,030 58 1,262 2,590 26 792 2,440 32 470 אסף אלדר
אנליסט 1,604 7 514 1,590 5 501 14 2 13 אורון בלוטמן
אלטשולר שחם 892 22 149 892 22 149 * * * שי ירון
סיכום 319,534 922 14,221 119,855 501 7,829 199,679 421 6,392  

 

הוסטינג        
         
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  31.8.2025 אוגוסט  מתחילת השנה  
פסטרנק שהם 5,710 30 1,335 שי שהם
פורטה 3,371 115 815 חגי בדש
קבין  2,900 20 360 רן קבין 
פורצ'ן 1,823 22 -126 שי זבולון
הורייזן 1,300 -50 -125 איתי ליפקוביץ
ברומטר 1,270 -25 -205 אלי צחור
פרופאונד 1,064 2 328 שי אנגל ועודד שטרנברד
ב.אלטרנטיב 830 38 225 אריק בוידר
אקסיומה 753 23 212 אבי קורז ויאיר אלק
אלפי בנדק 520 10 94 קובי אלפי-לס ויונה בנדק
עציוני 500 -3 110 לירן חלבני 
גביש 180 2 65 יניב שיניקמן 
אלפאטק 179 -6 -38 *
פלקון 85 1 12 אורי קוברסקי ותומר דן
דרך  45 1 4 *
שופן 35 0.3 1 אלון יצחקי

 

קרנות גידור        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים בגידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור מנכ"ל חברת הקרנות
31.8.2025 אוגוסט  מתחילת השנה 
מור 869 32 357 יוטב קוסטיקה
הראל 552 72 384 אורי שור 
מיטב 98 4 29 ליאור כגן
אנליסט  81 2 46 אורון בלוטמן
ילין לפידות  79 3 28 אסף אלדר
סיכום 1,679 113 844  

 

סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.8.2025 אוגוסט  מתחילת השנה 
מסורתיות 213,863 2,382 21,457
כספיות 172,345 3,604 19,989
מסורתיות + כספיות 386,208 5,986 41,446
       
מחקות 119,855 501 7,829
סל 199,679 421 6,392
מחקות + סל 319,534 922 14,221
       
גידור 1,679 113 844
       
כל הקרנות 707,421 7,021 56,511
