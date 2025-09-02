נבחרו עושי השוק במניית בנק מזרחי טפחות בתוכנית Tailor Made של הבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבורסה לניירות ערך מודיעה על בחירתם של שני גופים פיננסים מובילים - מיטב עשיית שוק ומגדל עשיית שוק כעושי השוק במניית בנק מזרחי טפחות. זאת בהמשך להצטרפותו של הבנק בחודש אוגוסט האחרון לתוכנית עשיית שוק ייעודית (Tailor Made) של הבורסה - תוכנית חדשנית המאפשרת לחברות הציבוריות לבחור מודל עשיית שוק מותאם אישית לצרכיהן.
מניית מזרחי טפחות היא מהמניות הסחירות בבורסת תל אביב ומרכזת מחזור יומי ממוצע ב-90 הימים האחרונים של כ-111 מיליון שקל. הבנק בחר לאמץ את התוכנית במטרה לייצר ערך עבור המשקיעים המקומיים והזרים, וזאת באמצעות הגדלת הכמויות המצוטטות בספר הפקודות וצמצום מרווחי הציטוט בכמויות גדולות, אף יותר מהקיים כיום.
שני הגופים הפיננסיים שייבצעו את עשיית השוק יחוייבו לצטט באופן רציף מדי יום בספר הפקודות של מניית הבנק בהיקף מינימלי של 400 אלף שקל ובמרווח שלא יעלה על 0.25%. פרמטרים אלו עשויים להביא להגדלה של רמות הנזילות הקיימות כיום, להוזלת עלויות הקנייה והמכירה עבור המשקיעים ולהגברת האטרקטיביות של המניה עבור שחקנים מוסדיים ובינלאומיים.
תוכנית עשיית השוק הייעודית של בנק מזרחי טפחות תנוהל על ידי הבורסה בתיאום מלא מול הבנק ובהתאם ליעדים שהוצבו. התוכנית תחל ב-7 בספטמבר 2025 ותימשך שנה