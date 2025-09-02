דנה טוכנר מונתה למנכ״לית בורגר קינג ישראל

בורגר קינג ישראל, מקבוצת דלק ישראל שבשליטת החברה הציבורית להב אל.אר וחברת ב.ג.מ, מינתה היום את דנה טוכנר לתפקיד מנכ"לית החברה.
טוכנר, שפית בוגרת culinary institute of America ועו"ד בהשכלתה, מביאה עמה ניסיון עשיר בניהול ובפיתוח רשתות מזון. טוכנר, ייסדה וניהלה את רשת "בורגרים", ובתקופת כהונתה צמחה הרשת ל-79 סניפים בפריסה ארצית, תוך הקמת תשתיות לוגיסטיות, משפטיות ופיננסיות. רשת "בורגרים" שהפכה לאחד המותגים הבולטים בענף, נמכרה בשנת 2014 לקבוצת בורגוס בורגר בר (BBB).
בעברה כיהנה טוכנר כמנהלת מסעדות יוקרה בניו יורק, ובהן מסעדת הדגל "ארבע עונות". בנוסף, הובילה את פיתוח רשת "סטקיית הבוקרים" בבעלות משפחתה ונחשבת לדמות מוכרת וחדשנית בענף הקולינרי והקמעונאי בישראל.
המינוי מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית ההתרחבות של בורגר קינג בישראל, ומבטא את מחויבות בעלי השליטה להביא לידי ביטוי מצוינות ניהולית, חוויית לקוח מובילה והמשך צמיחה מהירה של הרשת בשוק המקומי.