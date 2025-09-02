ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבנק הפועלים - בין היתר בגלל מעבר לעבודה בימי שישי של יועצי ההשקעות

‏

ארגון עובדי בנק הפועלים הודיע היום (ג', 02.09.2025) להנהלת הבנק על סכסוך עבודה של כ־8,000 עובדי הבנק. ההכרזה על סכסוך העבודה אושרה מוקדם יותר השבוע במוסדות ההסתדרות הכללית והועברה להנהלת הבנק. הסכסוך הוכרז לאור צעדי קיצוצים חד־צדדיים ושינויים ארגוניים רחבי היקף שמקדמת ההנהלה, אשר פוגעים ישירות בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי. בהתאם להכרזה עובדי בנק הפועלים יוכלו לנקוט בצעדים ארגוניים החל מה-17.9.2025 ואילך.

במהלך החודשים האחרונים ניהל ארגון עובדי בנק הפועלים מו"מ מול הנהלת הבנק, אולם ההנהלה גוררת רגליים ומסרבת להקפיא את הצעדים החד־צדדיים שאותם החלה ליישם בפועל. התנהלותה הדורסנית של הנהלת הבנק כלפי עובדיה נעשית בשעה שהבנק מציג רווחי עתק של כ- 9 מיליארד ₪ בשנת 2024, וצפוי לרשום רווחים גבוהים אף יותר בשנת 2025.

הצעדים אותם מקדמת ההנהלה כוללים: תוכנית קיצוצים דרמטית חד צדדית הכוללת ביטול של כ־770 תקנים, אשר כבר החלה להיות מיושמת הלכה למעשה ובאה לידי ביטוי באי איוש תקנים שהתפנו, איחוד תקנים וביטול תקנים. ניוד כפוי של מאות עובדים מהסניפים למחלקות אחרות, תוך פגיעה בשכרם וביטול פוטנציאל הקידום שלהם לתפקידי ניהול. צעדים אלו הינם פגיעה ממשית באופק התעסוקתי של עובדות ועובדי הבנק, שחיקה בזכויות העובדים, יצירת תנאי עבודה בלתי סבירים שרק יגדילו את עומס העבודה וכתוצאה מכך יובילו לפגיעה בלקוחות הבנק.

עו"ד גיל בר-טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף: "הנהלת בנק הפועלים מתעקשת לקדם צעדים חד־צדדיים ולפגוע בזכויות העובדים. סכסוך העבודה הוא צעד מתבקש כדי לעצור את הפגיעה הזו ולחייב את ההנהלה לשוב לשולחן המו"מ בהידברות אמיתית."

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל: "הנהלת הבנק שכחה כי רווחי העתק של הבנק הושגו בזכות עובדי ועובדות הבנק המסורים שנגדם היא מובילה כעת מהלך חד־צדדי שמסכן את ביטחונם התעסוקתי. לא נאפשר להנהלה להמשיך בהתנהלות הדורסנית שלה ולקדם צעדים חד־צדדיים, לצד חוסר שקיפות והיעדר הידברות אמיתית אשר פוגעים בזכויות העובדים ובביטחונם התעסוקתי. לא נהסס להחריף את המאבק ולנקוט בכל הכלים העומדים לרשותנו."

ראש חטיבת הבנקים בהסתדרות המעו"ף, עו"ד מנחם מליק: "ביטול תקנים וניוד כפוי של מאות עובדים אינם ‘התייעלות שגרתית’ אלא פגיעה קשה בזכויות ובתנאי העסקה. ההסתדרות לא תאפשר פגיעה עתידית בעובדי הבנק ותעמוד מאחוריהם עד שיובטח להם הסכם הוגן."



בהודעה ששלח הוועד לעובדים לפני ימים נכתב כך:

עובדות ועובדים יקרים,

במהלך החודשים האחרונים ניהלנו מו"מ מול הנהלת הבנק בנוגע למספר נושאים מהותיים:

1) שינויים ארגוניים שההנהלה קידמה באופן חד צדדי כולל

שינוי במודל ההפעלה של המנהלות.

סגירת מרכזי יעוץ וניוד של יועצי השקעות ומעבר לעבודה בימי שישי בעקבות שינוי ימי המסחר בבורסה. (ההדגשה לא קיימת במקור)

מעבר של מאות עובדים מהסינוף למת"ב ופועלים בטלפון יחד עם הוצאת עבודה בתחומי התפעול והציות.

על כל הנושאים הללו רק התחלנו לדבר. המידע שקיבלנו חלקי מאוד ובטח שלא הגענו להסכמות.

2) מיקור חוץ של תפקידים ותהליכים בהנה"ר

3) דרישה של הוועד להסדיר אתו את תכנית הקיצוצים של 770 משרות. המהלכים האלו הביאו את העובדים שנשארים לשאת בנטל לעבוד יותר קשה מגבירים את העומסים שפוגעים משמעותית ברווחתם ושביעות רצונם.

נכון להיום:

המו"מ הגיע למבוי סתום.

הנהלת הבנק בוחרת להתעלם מטענותינו.

ההנהלה ממשיכה לקדם שינויים מרחיקי לכת וקיצוצים הפוגעים בכלל העובדים ומעמיסים עוד יותר על העובדים הנותרים.

ההנהלה נוקטת במדיניות של קיצוצים בשורה ארוכה של תקציבים ומקדשת את החסכון על חשבון רווחת העובדים כל זאת בתקופה שהבנק שובר שיאי רווח שטרם נראו מעולם.

עמדת הוועד

ארגון העובדים יעמוד על רגליו האחוריות וימנע כל פגיעה בעובדים.

אנו מתואמים באופן מלא עם ההסתדרות באופן שוטף פנינו אליהם בבקשה להכריז על סכסוך עבודה.

ננקוט בצעדים ארגוניים ונעשה שימוש בכל הכלים הארגוניים העומדים לרשותנו על מנת להבטיח את זכויות העובדים, את תנאי העסקתם ואת ביטחונם התעסוקתי.

נעמוד כחומה בצורה מול דורסנות ההנהלה החדשה!!

כוחנו באחדותנו וכוחנו רב!.

רוני גרפונקל, יו”ר ארגון העובדים