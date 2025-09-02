תיק אישי
כלכלני לומברד אודייר: "מתח פיסקלי במדינות המפותחות תורם לעלייה בסיכון באג"ח"

לומברד אודייר: המתחים הפיסקליים יובילו לחולשה של הדולר, התחזקות מוגבלת של הליט"ש והתבססות של האירו כמטבע החזק מהשלושה

 

 
02/09/2025

סמי שער, הכלכלן הראשי ומנהל ההשקעות הראשי בשווייץ בבנק לומברד אודייר, ד״ר לוקה בינדלי, ראש אסטרטגיית השקעות, וביל פאפדקיס, אסטרטג מאקרו בכיר, התייחסו בסקירתם האחרונה למתח הפיסקלי ההולך וגובר במדינות המפותחות והשפעתו על שוקי ההון. "אנו מעריכים כי חוסר היציבות התקציבית בצרפת, בריטניה וארה״ב תורם לעלייה בפרמיית הסיכון של אג״ח ממשלתיות ולציפיות להמשך תנודתיות בשווקים. שלושת הזירות, צרפת, בריטניה וארה״ב, שונות זו מזו, אך כולן מצביעות על מגמה רחבה של עלות הון עולה במדינות המפותחות. בצרפת, חוסר היעילות התקציבית צפוי להימשך; בבריטניה, צעדים מתונים עשויים להביא לאיזון חלקי; ובארה״ב, המתח סביב עצמאות הפד יוסיף להעיב על השווקים. במטבעות, אנו מעריכים המשך חולשה רחבה של הדולר, אך עם מגבלות לעלייה של הליש״ט מולו, וחולשה מתמשכת של הליש״ט מול האירו. כמו כן, אם חוסר הוודאות יימשך, אנו צופים עלייה בביקוש למטבעות מקלט, ובעיקר לין היפני".
 

