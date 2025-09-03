איטנוג מודיעה על מינויו של אבי מוצפי למנכ"ל החברה

איטנוג מקבוצת אינרום מתכבדת להודיע על מינויו של אבי מוצפי לתפקיד מנכ"ל החברה אשר יחליף בתפקידו את המנכ"ל היוצא רמי ביטנסקי. המינוי נכנס לתוקף החל מתאריך 01.09.25.
מוצפי (52) בעל ניסיון של מעל 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי והעסקי, בפרט בתחומי הייצור והבנייה. בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל חטיבת התעשיות אליקים בן ארי וכמנכ״ל בקבוצת סולל בונה. בנוסף כיהן כדירקטור בחברות בנות נוספות. מוצפי מומחה בהובלת תהליכי מיזוג ורכישה, תכנון ויישום אסטרטגי, פיתוח תוכניות עבודה ומדדי ביצוע.
מוצפי בעל תואר ראשון במימון וכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן (1996-1998) ותואר MBA מהמכללה לניהול (2012-2013). בנוסף לפעילות המקצועית, הוא פעיל חברתית כמגשר מוסמך ממשרד המשפטים ומנטור בתוכנית מנהיגות של קרן רוטשילד.
באחרונה דירקטוריון אינרום קיבל החלטה על הקמת מפעל חדש לייצור מוצרי בלוקים לאיטונג באתר הקבוצה באשקלון. היקף ההשקעה בהקמת המפעל נאמד נכון להיום בסך של כ-240 מיליון ש"ח, הכולל את עלויות המיכון והציוד, עלויות הבינוי, תכנון, התקנה וכיוב'. בהקמת המפעל המתוכנן שצפוי להיות מפעל טכנולוגי ומתקדם מסוגו, מתעתדת הקבוצה למנף את הניסיון רב השנים שצברה בתחום מוצרי הבלוקים, את היכולות והידע הרב שלה כקבוצת התעשייה מהגדולות והמובילות בארץ בתחומה, לרבות בעולמות התפעול, מיכון, אוטומציה, בקרת איכות, לוגיסטיקה, שיווק ועוד, וכן לחזק ולהרחיב את הצעת הערך שלה למגוון לקוחותיה בענף הבנייה.
בני ברון, יו"ר אינרום מסר: "אנו שמחים לקבל את אבי מוצפי למשפחת אינרום ואיטונג. הניסיון העשיר שלו בניהול חברות תעשייה מובילות, יחד עם המחויבות להשגת תוצאות ויצירת ערך, יהוו נכס משמעותי להגשמת התוכניות האסטרטגיות שלנו".