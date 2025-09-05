הפור נפל, הריבית בארה"ב תרד בספטמבר

בסקירה הקודמת, הצגתי את רשימת הנתונים שאמורה להתפרסם עד הודעת הריבית של נגיד הפד ג'רום פאוול. אני מביא את הרשימה כאן שוב, עם הנתונים שהתפרסמו.

תאריך הנתון המתפרסם 12/8 נתוני CPI מעט גבוהים מהצפי - 3.1% מול צפי של 3.0% 28/8 נתוני צמיחה בתוצר רבעון 2 (אמדן שני) מעט גבוהים מהצפי – 3.3% מול צפי של 3.0% 29/8 נתוני PCE מדד הליבה בהתאם לצפי על 2.9% 5/9 נתוני תעסוקה, אבטלה והיקף משרות נמוך מהצפי 22 א' משרות מול צפי של 75 א' משרות אבטלה עלתה ל-4.3% 11/9 נתוני CPI טרם התפרסמו 17/9 הודעת ריבית הפד (כולל תחזית כלכלית) 25/9 נתוני צמיחה בתוצר רבעון 2 (אמדן סופי) 26/9 נתוני PCE

בסקירה ההיא אמרתי שהתרחיש הבסיסי הוא שהאינפלציה מסרבת לרדת לכיוון היעד, התוצר ממשיך לצמוח, אבל נתוני התעסוקה ממשיכים להראות על חולשה, ואפילו עלייה (קלה באבטלה). במקרה כזה, הפד יוריד את הריבית ברבע אחוז, אבל ימתין עם ההורדה הבאה.

זה המצב נכון לעכשיו.

אינפלציית הליבה לא מסרבת לרדת, אבל למרות שנותר עוד נתון אחד של ה-CPI, הנתון כבר לא ישנה הרבה. הסיבה היא ששוק העבודה מאותת על חולשה משמעותית.

התפקיד של שוק התעסוקה

שוק התעסוקה משמש כנתון מקדים, משהו כמו הקנרית במכרה. חולשה בשוק התעסוקה יכולה בקלות להתפשט לתחומים אחרים, שכן הצרכן האמריקאי משנה את ההתנהגות שלו בהתאם לשוק התעסוקה. כלומר שוק תעסוקה חלש, והצרכן האמריקאי יתרגם זאת לצמצום בצריכה, והקטנת הפעילות. מה שאומר שהחשש הוא שהיקף הריבית הגבוה שמשפיע על שוק התעסוקה, ייצר אפקט שבתורו יגיע גם לנתוני הצמיחה, ובסוף גם יתגלגל לנתוני האינפלציה. המשקיעים מתחילים להסתכל על חצי אחוז ירידה.

נתוני החוזים בבורסת שיקגו על ריבית הפד, לא רק שסגרו את הגולל על הורדת ריבית, אלא שעכשיו החלה לצוץ הסתברות להורדה של חצי אחוז. כיום הסתברות זו עומדת על 12%, עדיין נמוך אבל לא מבוטל. המשקיעים בעצם סבורים שפאוול היה צריך להוריד את הריבית בהודעה הקודמת, והעובדה שלא עשה זאת, מחייבת אותו להוריד את הריבית בחצי אחוז בהודעה הקרובה.

נזכיר, שחשיבות הודעת הריבית הקרובה מגיעה גם לאור ה-Summary fo Economic Projection שהפד יוציא, ושם יעדכן לגבי ראייתו קדימה את האינפלציה, ואת הריבית. לכן ההודעה הקרובה היא חשובה מאוד למשקיעים.