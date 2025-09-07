השוק יקר פי שניים מהכלכלה – איפה נמצאות המציאות?

מדד באפט שמשווה את הערך של ככל המניות האמריקאיות לגודל הכלכלה עומד על 2.14, וזו הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם. במילים פשוטות, זה אומר שהשוק שווה יותר מכפול מכל הכלכלה האמריקאית ומיותר לומר שזה יקר. זה מוביל אותנו לחפש הזדמנויות זולות יותר שיכולות להתברר כמציאה.

הזדמנות נמספר 1 - עליבאבא

דו"ח הרווחים האחרון של עליבאבא הראה עלייה של 76% ברווח ברבעון האחרון לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. המשקיעים כנראה התרשמו והעלו את המניה ב-13% ביום שישי. אך בניגוד לענקיות טכנולוגיה אחרות, עליבאבא עדיין נסחרת הרחק מתחת לשיאי של כל הזמנים שלה. למעשה, המניה תצטרך להכפיל את עצמה מכאן כדי להגיע לאיזורי השיאים שידעה בעבר..

הגרף הבא מציג נרות מחיר באינטרוול חודשי של מניית באבא, החל משנת 2015. על ידי הקטנת התצוגה באופן הזה, אפשר לחתוך את הרעשים לטווח קצר כדי לקבל הערכה טובה יותר של המגמה לטווח ארוך.

אפשר לשים לב לקו האדום שמסמן לנו מבחינה טכנית איזור התנגדות ישן שכעת הפך לתמיכה. למעשה, המניה ניסתה מספר פעמים לפרוץ מעל אזור 120 הדולר (כאמור, התנגדות) במהלך חמש השנים האחרונות, עד שהצליחה לעשות זאת בחודש פברואר ולאחר מכן, ביוני ויולי, היא בדקה את הרמה הזו שוב כתמיכה והחזיקה אותה. במילים פשוטות, מדובר בהיפוך מתמיכה להתנגדות שלעתים קרובות מהווה סימן טוב בהשקעות.





עליבאבא פרצה את ההתנגדות של 120$ - והפכה אותה לתמיכה. מקור TradingView.



אמנם החברה נמצאת תחת לחץ של רגולציה מחמירה יותר, תחרות גוברת וחוסר ודאות סביב הכלכלה הסינית. אבל אם עליבאבא תצליח לשמור על התמיכה הזו, הגרף מצביע על תחילתה של מגמת עלייה חדשה ואפילו ארוכת טווח וזה בהחלט שווה לפחות מעקב.

הזדמנות מספר 2 - תעודת הסל TLT

תעודת הסל TLT שעוקבת אחר אג"ח ממשלתיות אמריקאיות ארוכות טווח איבדה כ-50% מהערך שלה. לשם השוואה, מדד הנאסד"ק זינק ביותר מ-200% והזהב עלה בכ-130%. ירידות כאלה לא מתרחשות לעיתים קרובות ודווקא בגלל זה ייתכן שהן מכינות את הקרקע לאחת ההזדמנויות הכי פחות מוערכות בשוק כיום.

TLT נסחרת בסמוך לשפל של 20 שנה שזה דבר נדיר בימים אלה. מה שקרה זה שהאינפלציה והעלאות ריבית ריסקו את מחירי האג"ח, ודחפו אותן לשוק דובי לא קל. אז רוב המשקיעים ויתרו עליהן... וזה בדרך כלל הזמן שבו הגלגל מתהפך. הגרף מראה כעת ש-TLT פורצת ממגמת הירידה שלה מסוף 2021, וזה סימן לכך שהקונים סוף סוף באים לידי ביטוי.

איך מחירי האג"ח מגיבים לריבית?

המחיר של אג"ח נוטה לזוז בכיוון ההפוך לשיעור הריבית במשק:

אם הריבית יורדת – מחיר האג"ח עולה

אם הריבית עולה – מחיר האג"ח יורד

אג"ח ארוכות טווח הן רגישות במיוחד כי ככל שהפירעון של האג"ח רחוק יותר, כך היא רגישה יותר מבחינת המחיר לשינויים בריבית וזה מה הופך אותן להשקעה הרבה יותר תנודתית מאשר אג"ח קצרות טווח.

בנוסף, כשהאינפלציה יורדת, לפד יש מרחב תמרון להורדת ריבית בעתיד במיוחד עכשיו כששוק העבודה הראה סימני חולשה שהרי הנתונים של יום שישי הצביעו על כך שמספר המשרות הפנויות בארה"ב ירדו ל־7.18 מיליון ביולי 2025 שזו הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר אשתקד ובנוסף, קצב הגיוס ממשיך לאבד תאוצה. ובתגובה, הפדרל ריזרב רומז על אפשרות להורדת ריבית בקרוב מאד.

אז זה בדיוק המקום שבו נכנסים לתמונה אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך. והמשוואה פשוטה: כשהריבית יורדת – מחירי האג"ח עולים. וכאמור, לאג"ח ארוכות יש רגישות גבוהה במיוחד לשינויים בריבית. ובמילים פשוטות, אם הפד אכן יוריד בקרוב את הריבית בהמשך אז TLT צפויה להרוויח משמעותית.

מה עם ממוצע נע ל-200 יום?

אפשר לקבל חיזוק נוסף גם ממבט על ממוצע נע ל-200 יום: הגרף הבא מציג את ממוצע נע של 200 יום ל-TLT (בצבע כתום). זה לא אינדיקטור מושלם, אך הוא עוקב אחר הכיוון הכללי של TLT ומשמש כלי עזר חשוב בשילוב עם אינדיקטורים אחרים.





TLT פרצה את מגמת הירידה של ארבע שנים, בדיוק באזור תמיכה של 20 שנה.



אפשר לראות איך לאחרונה המחיר קפץ מעל לממוצע נע של 200 ימים, מה שיכול להצביע על כך שבהמשך הממוצע יהפוך לתמיכה. ואם זה יקרה והממוצע יתחיל לנטות כלפי מעלה זה סימן חזק לכך שהמגמה היורדת עשויה להפוך למגמת עלייה.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירו הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.