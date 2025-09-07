שוקי מניות || S&P500 ומדד ת"א 35 || למרות שהשווקים ניזונים מגורמים שונים, שניהם בתצורה חיובית. עדיין...

וול-סטריט – מדד S&P500





(הגרף בוצע בעזרת פלטפורמת TradingView)



עונת הדוחות הסתיימה ב"הצלחה", כרגיל. אחרי הכול, לא כל כך קשה להגיע לציפיות האנליסטים כאשר אלו מורידים את המספרים למה שהגיוני שיהיה בדו"ח... בכל אופן, ראינו סיום מוצלח של העונה הזו ונשארנו עכשיו עם הניהול היום יומי של הכלכלה: החלק הפיסקאלי והמוניטארי של פעילות קובעי המדיניות, ובמיוחד, עם התזזיתיות של הנשיא הנוכחי. כרגע, עניין הורדת הריבית נראה כעניין סגור. תהיה הורדה ב-17 לספטמבר. במיוחד לאור נתוני התעסוקה ה"מחרידים" שקיבלנו ביום שישי (22 אלף משרות חדשות מול צפי של 75 אלף, שהוא גם מספר נמוך מאוד...). וכך נשארנו עם נושא עיקרי אחר. מעניין לציין שאותו נושא היה תמיד בבת עינו של הנשיא ובו הוא עמד איתן, גם כאשר הוא היה מחוץ לפוליטיקה, גם בקדנציה הראשונה שלו, ובמיוחד עכשיו כאשר השלטון באמת בידיו ולא מופרע על ידי תיאוריות קונספירציה. מהו אותו נושא? המכסים כמובן. עבור דונאלד טראמפ, לעניין המכסים יש הרבה זוויות ראייה וכיווני פעולה.

ראשית, זהו אמצעי לאזן מצב של חוסר הוגנות בסחר הבינלאומי אחרי שהגלובליזציה חתכה בבשר החי את החלק היצרני-תעשייתי של המדינות המפותחות. גם מהלכים של רגולציה, מיסוי פנימי מחייב, בגלל מגבלות אקלים או איחוד מדינות, וכו... כל אלו נחשבים עכשיו כחלק מן המיסוי שהמכסים צריכים לאזן. בקיצור: כלי לאיזון בין הייצוא והייבוא של ארה"ב כאשר הצרכן האמריקאי כבר איננו ה"פרה החולבת" של העולם.

שנית, המכסים הינם גם כלי של מדיניות חוץ אגרסיבית במיוחד. אגב, ראינו לאחרונה סוג של בומרנג לא נעים שקרה בעניין הזה: בגלל הניסיון להטיל סבל על רוסיה, הוטל על הודו מיסי ייבוא של 50%. דבר שהביא להתקרבות פומבית של הודו לגוש ה"אנטי ארה"ב". מנהיג הודו הגיע לברך את סין לרגל הניצחון על יפן ולצפות במצעד המדהים שבו ראינו טכנולוגיות חדשות שלא נראו בסין עד כה. וכך: המכסים מנסים לייצר לחץ על המטרה כאשר לא ברור תמיד יעילות אותו לחץ. מי יישורנו ערכו של הכבוד הלאומי בכל מדינה ומדינה? בהודו ה"עונש" גרם לדחיפת ההודים לכיוון אויבי ארה"ב. בינתיים.

לבסוף, המכסים משמשים לשתי מטרות משנה חשובות מאוד: הגדלות הכנסות המדינה לצמצום החוב והגרעון, יחד עם לחץ על הצרכנים לצרוך פחות דברים המגיעים מחו"ל. מיותר להזכיר שמוצר שנהנה עד כה מכל טוב הגלובליזציה וחוזר הביתה לחיק האומה האמריקאית פטור וחופשי מכל הצרה הזו... הרבה שוכחים את הצורך בצמצום הצריכה אבל זו נקודה חשובה מאוד בתוכנית העבודה של הממשל החדש.

אז למה הרחבתי כל כך על נושא המכסים? כי הוא עומד כרגע במבחן החוקיות. לכאורה, יש בסמכות הממשל להטיל מיסוי ומכסים. והנה, זה לא כל כך פשוט... לא ניכנס כאן לדיון המשפטי אבל נאמר: אם, בסופו של דבר, כל המנגנון הזה של מכסים יבוטל, זו תהיה צרה צרורה לממשל שבנה על זה המון. כמו כן התשואות על האג"ח הממשלתי יעלו פלאים כי זה יעלה את הצורך לגייס עוד הרבה מיליארדי דולרים כחוב במקום ההכנסות שלא יגיעו.

טכנית, הבורסה אמריקאית המשיכה את דרכה צפונה למרות ההתפתחות המדאיגה מאוד שהזכרתי לעיל. למעשה, האופטימיות חזרה לשלוט ברגע שהתקבעה הדעה שהפד יוריד את הריבית בפגישה בספטמבר. אבל, המשך המגמה החיובית נעשה במומנטום עם סטייה שלילית מתמשכת (השיאים במחיר גבוהים מקודמם כאשר השיאים של המומנטום יורדים...). וזה סימן בעייתי לכל הדעות. לכן נאמד: כרגע, 6349 מווה גבול מינורי של תמיכה כאשר 6200 מהווה תמיכה חזקה הרבה יותר. שבירת אלו יסמנו סיום שלב החיוב ואולי תחילת התיקון היורד שיתאים לעונת הסתיו הקשה, ולהרבה חיזויים של דעתנים מתוסכלים.



ישראל – מדד ת"א 35





(הגרף בוצע בעזרת פלטפורמת TradingView)

מי שמסתכל על הגרף של המדד שלנו אינו יכול להסיק ממנו שישנה בעיה כלשהו במשק הישראלי. בגדול, המשקיעים נלחמים לפרוץ לשיאים חדשים כאשר הממוצע הנע 20 הוכיח עצמו יפה בימים האחרונים כתמיכה דינאמית ומאסיבית. אבל, יש בהחלט בעיות קשות מאחורי הקלעים:

כניסה לשלב עצים חדש בעזה כאשר איננו יודעים אם יצליח להתבצע מהר וללא נפגעים רבים מדי. כמו כן, עניין החטופים, ההסברה בחו"ל, הגירעונות הגדלים, הקואליציה המתנדנדת בגלל ענייני הגיוס של החרדים, וכדובדבן על הקצפת, ממשל אמריקאי שמגבה אבל מתחיל לאבד סבלנות. ודבר שני: סימני חולשה בהמשך החיוב בשוקי חו"ל ובמיוחד בארה"ב. אז איך, בכל זאת, השוק שלנו מחזיק כל כך טוב?

ראשית, הוא עושה זאת מתוך האמונה של המשקיעים ב"יום שאחרי" מצוין. כאשר המועד של אותו "יום שאחרי" נדחה הלאה קצת יותר, ניראה מיד מכירות וירידות. אבל, כאשר הוא נראה כמתקרב לסיום, העליות תופסות את הפיקוד. כל זה כמובן, בכפיפות די גדולה עם מה שקורה בוול-סטריט. אגב, תוסיפו לכך מועדי מסחר שונים. שנית: הזרים ממשיכים להיות החלק המוביל של המומנטום ולהתוות את הדרך למקומיים. פעילותם הנמרצת מביאה אמנם להרבה אופטימיות אבל גם להרבה תנודתיות ומהירות החלטה אשר יוצרים תזזיתיות שהמשקיעים הישראלים אינם אוהבים.

טכנית, הדחייה של המדד על ידי הממוצע הנע 20 הייתה מדהימה ביופייה וסימנה למשקיעים שיש לפנינו סוחרים היודעים את המלאכה כאשר אנו נמצאים במגמה עולה. לכן, 2950 היא עכשיו הרצפה שאסור למדד לשבור מטה. בצד השי נאמר: 3100 הינו השיא הקודם וההתנגדות הטבעית להתקדמות. פריצה משם תפתח הרבה מאוד ציפיות לסגמנטים חיוביים אסרטיביים וטובים.



תמונה: Dreamstime



