דעה: השפעת השקל החזק על בריחת משקיעים

חידה: בכמה עלו מחירי הדיור במהלך השנה האחרונה? התשובה, כמובן, תהה סביב ה-6 אחוזים והמשיבים אף יציינו שבמהלך הרבעון האחרון הייתה אפילו ירידה מצטברת של 0.3 אחוזים ברמות המחירים, עשירית האחוז בכל חודש.

אולם, וזה אולם גדול, אם תשאלו את אותה שאלה את המשקיעים הזרים בנדל"ן, רובם המכריע יהודים ציונים ופטריוטים, התשובה תהיה שונה לחלוטין. בין אם מדובר על משקיעים מגוש האירו או הדולר, התשובה תהיה זהה – 15 עד 20 אחוזים.

הייתכן? אכן כן. אם נגלם במחירי הדירות את התחזקות השקל במהלך השנה האחרונה מול המטבעות הזרים, נגיע לתוצאה הבלתי תאומן הזו. מסתבר כי בד בבד לבריחת המשקיעים עקב המלחמה המתמשכת, נוסף לכך כחרב פיפיות גם המרכיב של היחס בין המטבעות.

לטעמי, ובלי קשר לסיבות הידועות, ובתור מי שמחובר כל העת למשקיעים מהתפוצות, זוהי סיבה ממש לא שולית ואולי אף מרכזית לבריחת המשקיעים.

נשאלת השאלה האם יש לכך פתרון ואיך מקבלי ההחלטות בממשלה ובכלל יכולים לשנות את רוע הגזירה? הלא לא יעלה על הדעת שיזם ישראלי שמוכר נכס יתחשב בהתחזקות השקל ויוריד לפחות 10 אחוזים מהמחיר שהוא משווק לקהל הישראלי.

ויחד עם זאת קיימים פתרונות יצירתיים שמן הראוי לשקול אותם, ובמיוחד בעת הזאת.

למשל, אם נכון להיום מוטל מס רכישה בשיעור של 13 אחוזים על רכישת דירת יוקרה, מדוע שמקבלי ההחלטות לא יחלטו מאחוז גבוה זה את התייקרות השקל, כלומר יגבו, נניח 3 או 4 אחוזים בלבד או שיוותרו לחלוטין על מה הרכישה לתקופה קצובה, זאת במטרה לעודד את חזרת המשקיעים הזרים היהודים, ובמיוחד בעידן של אנטישמיות גוברת?

או לחליפין, בדיוק כפי שכל עולה מקבל סל קליטה, להעמיד באופן אוטומטי לרשות המשקיעים הלוואה עומדת ולא צמודה שתכסה פחות או יותר את הפרשי שער המטבעות? לטעמי גם כאן המדינה לא תפסיד מכך כי לטווח הארוך תוכל לעודד עסקות של לא מעט משקיעים וגם עצם ההלוואה תהווה תמריץ בפני עצמו להבאת עולים ו/או משקיעים.

ואפרופו עולים: ברור בעליל כי בשונה מתקופות רגילים שבהן רוב המשקיעים לא היוו עולים בפוטנציה ורכשו את הדירות, רובן הגדול דירות יוקרה, הן כהשקעה טובה בארצו של העם היהודי והן כאפשרות מקלט עתידית לצאצאים, הרי שנכון להיום אין זה סוד שמאות אלפי יהודים(!) נמצאים על המזוודות, זאת בשל החשש מאירועי האנטישמיות המתגברים והולכים וברור כי יש למדינת ישראל אינטרס ברור להניע רבבות אם לא מאות אלפים מהם להגיע הנה.

לסיכום, ממש לפלא בעיני איך כל הגורמים שאמורים, לכאורה, להביא את אותם עולים בפוטנציה הנה, לא לקחו בחשבון, כולל לא בעשרות ירידי נדל"ן בנערכים בימים אלה בתפוצות, את המרכיב הטכני לכאורה, של התייקרות השקל ואיך לא גובשה תכנית ראויה שתתגבר על המוקש המיותר הזה!

*כותב המאמר אמיר רוזנבלום הוא יועץ ניהול ואחזקת מבנים ונכסי משקיעים ובעלי עידן ש.נ.