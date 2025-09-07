קבוצת מר ממשיכה בהרחבת פעילותה

קבוצת מר מעדכנת על הזמנת המשך והרחבת הפעילות מול מדינה במערב אפריקה. החברה מדווחת היום כי התקשרה בהסכם הרחבה לביצוע פרויקטים נוספים בתחום בטחון המולדת והמודיעין עבור גורם ממשלתי במדינה במערב אפריקה בהיקף הכנסות צפוי של כ-12 מיליון אירו (כ-47 מיליון שקל). בכך היקף ההכנסות הכולל בגין הפרויקט בכללותו (שהחל ב-2022) צפוי להסתכם בכ-93 מיליון יורו (כ-363 מיליון שקל). השלמת ההסכם בגין העבודות הנוספות צפויה בתוך כ-6-12 חודשים.
במסגרת ההסכם, החברה תספק חבילת פתרונות בתחומי המודיעין והסייבר, הגנת מתקנים קריטיים וטכנולוגיות גילוי והתרעה.
ברבעון השני לשנת 2025 דיווחה קבוצת מר על הכנסות של כ-304 מיליון שקל וגידול ברווח הנקי לכ-7.7 מיליון שקל. צבר ההזמנות של החברה ל-30.6.2025 עמד על 646 מיליון שקל, ואינו כולל את ההסכם עם רכבת ישראל בסך כ-96 מיליון שקל שבו זכתה החברה במהלך הרבעון ושנחתם ברבעון השלישי.