האם ה"פד" בדרך להורדת ריבית? נתוני התעסוקה בארה"ב מאותתים "האט"

מאקרו חו"ל

ארה"ב: נתוני תעסוקה חלשים באוגוסט הגבירו את הסיכוי להורדת ריבית הפד ב-17.9. נוספו רק 22 אלף מועסקים חדשים מול צפי של 75 אלף (ונתונים של החודשיים הקודמים תוקנו כלפי מטה ב-21 אלף מועסקים). שיעור האבטלה עלה ל- 4.3% מ- 4.2%. קצב עליית השכר לשעת עבודה התמתן ל- 3.7% שנה אחורה מ- 3.9%. נתוני שוק העבודה הנוספים היו חלשים גם כן: מספר המשרות הפנויות ירד ביולי ב- 3.4% (לעומת הנתון המקורי של יוני) והיחס בין הביקוש לעובדים (המשרות הפנויות) וההיצע הפוטנציאלי (מספר המובטלים) ירד אל מתחת ל-1.0. מספר דורשי העבודה החדשים עלה ב-8 אלף איש ל- 237 אלף. מדדי מנהלי הרכש ISM באוגוסט מצביעים על המשך התכווצות בתעשייה אך על התאוששות בענפי השירותים עם גידול בהזמנות החדשות. רכיבי המחירים ירדו מעט אך נותרו גבוהים.

לפני החלטת ריבית הפד יתפרסמו נתוני אינפלציה של חודש אוגוסט אשר עלולים להצביע על האצה מסוימת. ללא הפתעה לרעה באינפלציה, הפד ידגיש את החולשה בשוק העבודה ויוריד את הריבית.

אירופה: אינפלציית הליבה נותרה יציבה באוגוסט על 2.3% כאשר מחירי השירותים התמתנו ל - 3.1% מ - 3.2%. שיעור האבטלה ירד ל - 6.2% מ- 6.3% אך מסתמנת חולשה במסחר הקמעונאי. ה- ECB לא צפוי להמשיך להוריד את הריבית בשלב זה.

מאקרו ישראל

הנתונים הכלכליים מצביעים על התאוששות מהירה בפעילות לאחר המלחמה מול איראן. מסתמנת התאוששות בסחר חוץ, והמשך גידול בגיוסים של חברות ההיי טק בחו"ל. נתוני צריכה פרטית מצביעים על זינוק חד ברכישות בכרטיסי האשראי ביולי והתייצבות בחודש אוגוסט. הגידול החד ברכישות בכרטיסי אשראי לא מצביע עדיין על מגמת "ביקוש כבוש". לפי הנתונים היומיים, מסתמנת התייצבות בצריכה בחודש אוגוסט. לסיכום, ההתאוששות המהירה בצריכה עלולה לתמוך בלחצי אינפלציה בטווח הקצר, ועבור בנק ישראל מהווה גורם תומך אי שינוי בריבית.





בגזרת האינפלציה: מחירי הדלקים עלו ב - 1.2% תחילת ספטמבר, אך בשבוע האחרון מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב. השקל התייצב בשבוע האחרון אך יוסף ב- 1.3% באוגוסט (מול הסל). לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי (אומדן). מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי (בניכוי עונתיות). ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה עומדת על 0.7% באוגוסט, 0.3% - בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה.

שוק האג"ח: שוק האג"ח ייפתח היום באופן חיובי על רקע ירידת תשואות בארה"ב ביום שישי. יחד עם זאת, הפוטנציאל להמשך ירידת תשואות בארה"ב מצומצם על רקע סיכוני האינפלציה. הורדת ריבית הפד "תחת לחץ" או מוקדמת מדי עלולה להביא לעליית תשואות, כפי שהיה לפני שנה כאשר הפד הוריד את הריבית באופן אגרסיבי. בישראל, השוק ימשיך להיות מושפע ממידת הסבירות להפסקת אש. האוצר העלה מעט את קצב הגיוס השבועי בספטמבר לעומת אוגוסט אך למעשה חזר לרמת הגיוס של חודש יולי. ציפיות להורדת ריבית הפד ב- 17.9 יגבירו את הציפיות להורדת ריבית בישראל בס וף החודש, כאשר האינפלציה שנה אחרונה צפויה להתמתן ל- 2.8% מ- 3.1%, אך ללא סיום הלחימה, קצב הורדת הריבית צפוי להיות מתון. מומלץ לנצל את ירידת התשואות בתחילת השבוע (אם תהיה) לצמצום המח"מ השקלי לכיוון הבינוני-קצר ולהמשיך עם אחזקות בצמוד הקצר-בינוני.





