אזהרה למשקיעים: האם ארה"ב הולכת "מלאט ובבת אחת" למיתון?

TS Lombard:
הכלכלה האמריקאית נחלשת, כאשר גם הצמיחה בתעסוקה וגם הגידול בשכר מראים סימני האטה. לא מדובר במיתון בסגנון של משבר פיננסי, אך ניכרת שחיקה ביסודות הצמיחה, “בהתחלה לאט, ואז בבת אחת”. בכל הנוגע לאג”ח הממשלתיות, התשואות ל-10 שנים עשויות לרדת ל-3.9% במסגרת תבנית דשדוש, שצפויה בהמשך להישבר כלפי מעלה. הבעיה המרכזית היא בצד הביקוש לעבודה, ולא בהיצע, כפי שניתן לראות מהאטה בקצב הגיוס גם בתחומים עתירי מיומנות כמו טכנולוגיה ופיננסים.
המצב רק הולך ומחמיר. מאז “יום השחרור” בחודש אפריל, איבדה ארצות הברית 42,000 משרות בייצור תעשייתי.
בסך הכול, בשנת 2025 עד כה, איבד המגזר 78,000 משרות.
“יום השחרור” היה אמור לסמן את חזרתה של התעשייה האמריקאית. במקום זאת, הנתונים מצביעים על ההפך, ירידה עקבית, חודש אחר חודש.
למרות משך הזמן הקצר יחסית, ארבעת הימים האחרונים התאפיינו בנתונים המאקרו-כלכליים הגרועים ביותר בארה״ב מאז יוני ונחתמו בנתוני תעסוקה מאכזבים במיוחד.
נתונים אלו ככל הנראה ביססו את הציפייה להפחתת ריבית בספטמבר ואף באוקטובר ודצמבר.
Global Markets Investor:
אחד מהאינדיקטורים המובילים בשוק העבודה האמריקאי קרס: שיעור העזיבה מרצון (quits rate) של עובדים בענף הבנייה ירד ל-0.9%, הרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר הפיננסי.
מדובר בסימן מדאיג, שכן ירידה בשיעור העזיבה מרצון מעידה על חוסר ביטחון תעסוקתי ועל ירידה בביקוש לעובדים בענף.
TS Lombard:
הטכנולוגיה תדחוף קדימה (על סין).
הדומיננטיות הסינית בתחום המדע והטכנולוגיה צפויה להוביל להשלכות גיאו-כלכליות משמעותיות. פרוטקציוניזם עשוי להגביל את השפעתה בשווקים המפותחים, אך שאר העולם צפוי להסתמך על חומרה מתוצרת סין. אין זה קשה לדמיין אזור השפעה טכנולוגי בהובלת חברות כמו Huawei, BYD, CATL ו-DeepSeek.
מהלך כזה צפוי להניב רווחים נאים ולהניע עליות בשוויים של מניות סיניות.