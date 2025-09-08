שער הדולר לאן - האם שער הדולר יפרוץ מטה ?

על הדולר-שקל (USDILS) נאמר:



הדולר-שקל נמצא קרוב מאוד (3.32) לתחתית של ה-10-07 (3.29). עם נתוני התעסוקה הקשים שהתקבלו ביום שישי האחרון כבר אין ספק שהפד יוריד את הריבית במפגש הבא שלו (17-09-2025). נכון שהיינו די בטוחים בכך גם קודם, מאז הנאום של ג" פאוול ב-Jackson Hole, אבל היינו חייבים אישור קטן משוק העבודה וזה הגיע. אוקי. אבל למה זה עובד על הדולר-שקל כל כך? ברור שהדולר אינדקס (והיורו - ראו מטה) יושפעו הרבה יותר... הסיבה די פשוטה: אותה הורדת ריבית עדיין מזיזה את המניות לטובה. וכאשר המניות עולות, גם אצלנו, הדולר המקומי יורד לו מטה. כל זה בהעדר גורם חיצוני לחלק הפיננסי של חיינו שיכול כל רגע לבוא ולשנות את גורמי המשוואה. אגב, ממה שאנו מבינים מן הפסיכולוגיה של המשקיעים, ביצוע בפועל של מבצע מרכבות גדעון 2, יתקבל גם הוא לטובה. ואף בצורה מצוינת. לא בגלל העניין הצבאי עצמו אלא בגלל שרואים בכך "רגל מסיימת" של המלחמה בעזה.

עם כל הכאב הכרוך בעניין החטופים, הכרעת החמאס צבאית תתרחש הרבה יותר מהר ובאופן חד יותר מאשר סדרה של עסקאות חלקיות. וכך, וול-סטריט ששומרת על אופטימיות וסיום מלחמה קרוב מביאים אצלנו לאופטימיות זהירה בחלק ה-RiskOn (מניות) ולירידה בחלק ה-RiskOff. ומה עם המנוע שמהווים המשקיעים הזרים? יש לציין מיד: רובם באו ונשארו. התנודתיות באזורי השיא של מניות הבנקים והשוק בכללותו מצביעה על חלק קטן יחסית של מימוש רווחים. לכן, הדלת נמצאת עכשיו פתוחה הרבה יותר לאלו שרוצים לחזור, ולמשקיעים חדשים שהחליטו בזמנו להגיע רק כאשר הסיום נראה באופק. טכנית נאמר:ירידה מתחת ל-3.29 תהיה משמעותית מאוד ולדעת רבים תביא להתערבות בנק ישראל עבור כדאיות הייצוא שנשאר לנו. לעומת זאת, מעבר מחדש מעל 3.4 (מעל הממוצע הנע 20) ייראה כשינוי חיובי ראשון עבור המטבע. שינוי שיתרחש רק אם האופטימיות שהזכרתי לעיל תתמוגג. מעבר מעל 3.45 יהיה אישור חיובי משמעותי מאוד להמשך כלפי מעלה.



עבור היורו (EURUSD) והדולר גלובלי (DXY) נאמר:





כבר ידוע שהריבית הדולרית יורדת בקרוב, ומהלך כזה יכלול וכולל תשואות האג"ח הממשלתי. אז מה מצפים מן הדולר-אינדקס ומן היורו, שמהווה 57.6% ממנו (היין אחריו עם 13.6% בלבד!)? ברור שלפנינו נכס שמיועד לעלייה, וכנראה לעלייה דרמטית... מדוע? שימו לב לגרף: אזור ה-1.18 נלחם כאריה פצוע למנוע מן היורו להתחיל סגמנט חיובי חדש. כ-4 פעמים (כולל הנוכחית) המטבע האירופי מנסה את כוחו מול אזור ההתנגדות הקשה הזה. לכן, אני אניח את ההנחה שאני מניח תמיד: מאחורי הרמה (מעליה) ישנה כמות גדולה מאוד של פקודות קטיעת הפסד אשר ייכנסו לתוקף כאשר 1.18 תיפרץ. וזה ייצור כדור שלג רגעי של ביקושים. מה היעד? לא אתפלא אם נראה 1.20 במקרה כזה של פריצה.

ועכשיו נשאל: 1) מדינות גוש היורו נלחמות על חייהן הכלכליים כאשר כולן נמצאות במיתון או על סף מיתון. 2) טראמפ הטיל עליהן מכס של 15% גורף שאינו עוזר, בלשון המעטה, לייצוא האירופי. 3) המטבע "מתפוצץ" מעלה ומייקר עוד יותר את הסחורות במונחי דולר. זה ממש לא נראה טוב... האם ה-ECB ינקוט בצעדי תגובה על מנת להציל את המצב? מלחמת מטבעות? מלחמת קובעי מדיניות? בינתיים, נראה שלאירופים אין את האומץ לעשות דבר נגד הממשל האמריקאי וכך נגיע למסקנה הכואבת הבאה עבורם: כנראה שאין מנוס שהיורו יעלה וכלכלתם תדרדר.



