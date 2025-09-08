10 הקרנות הגדולות בקטגוריה הפופולרית - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום של עליות שערים יפות ולכן, בקרנות הנאמנות ראינו את זה כך: בחיוב היומי: ת"א 90 ות"א 125, כאשר החיוב החודשי זה לגמרי זהה. בחלק השנתי של החוב נמצא את הבנקים, שעולים חזרה אחרי תקופה ארוכה של מימוש רווחים. צד השלילה היומי מלא בדולר ובאג"ח הקונצרני הדולרי כאשר החודשי מלא בגז ונפט, ואשראי חוץ בנקאי. השלילה השנתית מכילה כבר מזמן דולר והאג"ח שלו.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

בקטגוריה עם הכי מעט חשיפה מנייתית, חזרנו למצב של ירוק בכמעט כל הקרנות והטווחים (חוץ ממקרה אחד...). אגב, כל הקרנות מעודכנות ל-07-09 והן משקפות את השינויים העדכניים ביותר. ברמה היומית, עשתה טוב מכולן הקרן של דולפין עם 0.30% כאשר הקרן הטובה ביותר חודשית הינה זו של ילין לפידות צמיחה עם 0.22%.

מתחילת השנה, הקרן של אי-בי-אי עד 3 שנים מצליחה להיות הראשונה עם 7.44% וגם להיות הראשונה שנתית עם 12.13%. לבסוף: מור (!) אג"ח + 10% הינה המובילה לשלוש השנים אחורה. הקרן היקרה ביותר נשארה זו של פורסט עם 0.88% כאשר הקרן הגדולה מכולן נשארה זו של דולפין עם 2.502 מיליארדי שקלים. בגיוסים עולה על כולן הקרן של אי-בי-אי עם 163.14 מיליוני שקלים.



הבורסות

ארה"ב: אחרי שבוע של נתוני תעסוקה מפתיעים לרעה, אשר גרמו לירידות קטנות ביום שישי, אבל אשרו סופית את הצורך בהורדת ריבית מצד הבנק המרכזי, הגיע שבוע של נתוני אינפלציה ומצב הצרכן בכלל: ביום שני: אשראי צרכנים, ביום שלישי: מצב העסקים הקטנים, ביום רביעי: PPI – מדד המחירים ליצרנים שבו אנו נראה אם היצרנים ממשיכים לבלוע את השפעת המכסים או מתחילים להעביר חלק מזה לכיוון הצרכנים.

ביום חמישי: CPI - מדד המחירים לצרכן ("המדד") שהוא הנתון האינפלציוני המעניין של השבוע ואשר קובע , עבור הפוליטיקאים, אם יש אינפלציה משתוללת או מרוסנת. ביום שישי: סקר תחושת הצרכנים וציפיות האינפלציה שלהם. מעבר לכך, ועם חשיבות גדולה יחסית, אנו נהיה עדים ביום רביעי למכרז מכירות של אג"ח ממשלתי ל-10 שנים, וביום חמישי: עבור ה-30 שנה. שני מכרזים אלו יקבעו את האווירה בשוק האג"ח הממשלתי כאשר הריבית הפדראלית תהיה הצפויה ופחות הקיימת.

תל-אביב: העננה החיובית של הורדת ריבית קרובה מצליחה להיות הגורם העיקרי לאופטימיות המחודשת בשוק המניות המקומי. הרבה יותר מאשר אותה תופעה בשוק האמריקאי. זה בגלל שהורדת ריבית אצלנו תשפיע מהר יותר ובצורה מכוונת יותר מאשר שם. במיוחד בסקטור כמו הנדל"ן למגורים. כמו כן, התקדמות ההכרעה בעזה נראית גם היא כחיובית בגלל שהיא מקרבת את ה"יום שאחרי".

"יום שאחרי" שנראה כנקודת התחלה חדשה במזרח התיכון עם ישראל די דומיננטית. בקיצור, למרות נתוני התעסוקה הקשים מאוד, המיתון הבלתי נמנע, והירידות הקלות בשוק, כל אלו בארה"ב ביום שישי, הצלחנו אנחנו לעלות יפה עם השגה של שיא כל הזמנים במדד העיקרי. בכל אופן, המספרים מדברים בעד עצמם: ת"א 35: 1.19%, ת"א 90: 2.32%, נדל"ן: 2.3%, מניות קטנות: 1.4%, בנקים: 0.58%, וטכנולוגיה: 1.83%.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-04-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום האחרון של השבוע, יום חמישי שעבר, הבורסה הישראלית הניבה מעט מאוד מחזור כללי ומעט מאוד מחזור מוסדי. לעומת ה-1.5-1.7 מיליארדי שקלים שאנו רגילים לראות ביום, קיבלנו באותו יום רק 1.228 מיליארדי שקלים עבור כל המניות של ת"א 35. אותו העניין ראינו בחלק המוסדי: קניות: 264.5, מכירות: 287.5, => נטו: 22.9-. בין המניות שנמכרו הכי הרבה היו: דיסקונט א (21.4-) ופועלים (25.2-). לעומת זאת, בין המניות שנקנו הכי הרבה מצאנו את דלק קבוצה (13.4) וגם אי-סי-אל (18.8).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



