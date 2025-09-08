ביונד אויל מודיעה על הסכם הפצה בלעדי בארבע מדינות אירופאיות

חברת הפוד טק, ביונד אויל חתמה עם חברת הפצת המזון פלפל הונגריה, על הסכם הפצה בלעדי לחמש שנים של מוצרי ביונד אויל בהונגריה, סלובקיה, צכיה ואוסטריה.
ההסכם נחתם לאחר בדיקת נאותות מקיפה שבוצעה על ידי הנהלת ביונד אויל באתרי חברת פלפל.
הסכם ההפצה הינו הסכם הפצה בלעדי לחמש שנים כאשר כמויות המינימום גדלות לאורך השנים. חברת פלפל כבר ביצעה הזמנה ראשונה של 10800 ק"ג עבור שנת 2025 והתחיבה להזמנת מינימום של 75600 ק"ג בשנת 2026 כאשר הכמות תגדל משמעותית משנה לשנה.
על פי ההסכם, ביונד אויל זכאית לקבלת תגמולים בגודל של כ-5% ממכירות מוצרי ביונד אויל על ידי פלפל.
פלפל הינה חברת הפצת מזון מובילה שבסיסה בהונגריה ולה מעל ל-3000 לקוחות. עבור הפרויקט של הפצת מוצרי ביונד אויל מינתה חברת פלפל את מר רפי אוראל למנהל הפרויקט. לאוראל, נשיא אסם ארה"ב (מקבוצת נסטלה) ועד לאחרונה מנכ"ל ענבי טלי, ניסיון עשיר בהפצה וניהול בעולם המזון.