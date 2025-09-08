מנכ"ל משרד הבריאות: אם לא יימצא פתרון לביטוח הסיעודי של קופות החולים, הן ייאלצו להיפרד ממנו בסוף 2026

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, הודה אתמול בוועדת הבריאות, שדנה בפעם הרביעית בביטוח הסיעודי של קופות החולים – כי לא מסתמן פתרון למעמד ביטוח זה.

לדברי בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, "לאורך כל הזמן אנו מחפשים פתרון שיסכל את הסיכונים האקטואריים והיוקר של ביטוח זה. לדעתנו עדיף לעבור למודל של חיסכון יזום ע"י האזרחים, או לידי גורמים-מתפעלים אחרים, או לבצע שינויים בחוק הביטוח הלאומי. לדעתי, מוקדם לקבוע שהמצב האקטוארי התייצב".

הוא הזהיר, כי "אם לא נשמע על פתרון מניח את הדעת – בסוף שנת 2026 למניינם קופות החולים ייאלצו להיפרד מהביטוח הסיעודי".

עמית גל, הממונה על שוק ההון, הדגיש כי "בעבר המדינה ידעה לבצע מהפכות כלכליות, ומרווח הזמן בשנה ורבע הקרובים יאפשרו לבצע צעדים שיעניקו פיתרון לטווח ארוך. אסור להסתמך על היציבות הנוכחית. אנו תומכים בהוצאת הביטוח הסיעודי מקופות החולים, והוצאת מתווכים בכלל מהנושא".

רועי בבאי, רכז רווחה באגף התקציבים באוצר, ציין כי "שינויים שנעשו בחוק הביטוח הלאומי, הרחיבו את הזכאות לביטוח הסיעודי, ואנו פועלים עתה – גם איתם – לדיוק התנאים". הוא תמך בהשארת הביטוח הסיעודי אצל קופות החולים, אך במקביל לבדוק את שיפור המצב.

נטלי גבאי, מנהלת אגף הסיעוד בביטוח הלאומי השיבה כי "הביטוח הלאומי מגבה את קצבת הסיעוד. לזקנים סיעודיים מגיע לחיות בכבוד, הם שילמו ביטוח לאומי כל החיים ומגיעה להם זכאות לסיוע לפני שהמצב מידרדר.

הרפורמה בסיעוד היא מבורכת, וסיימה ימים בהם היו בדיקות משפילות ולא ראויות ובוודאי לא שירותיות. ישנם גורמי אינטרס שמנסים לפגוע בקצבה בצורה כזו או אחרת, או לחילופין לנצל סעיפים בחוק כדי להעלות רווחים. הדיוק צריך להיות מולם ולא מול האזרחים הוותיקים".

מיכל וולדיגר (הציונות הדתית) הדגישה את הבלבול וחוסר-הכיוון העולה מעמדות משרדי הממשלה, והשפעתם על האזרח.

ערן הכהן, סמנכ"ל "כללית", הביע תמיכה בפתרון אחיד וכולל לטווח הארוך, והדגיש את אי-הוודאות בשנה ורבע הקרובים.

רונן דוידוביץ' מנהל מערך הביטוח ב"מכבי" הדגיש כי קרן הביטוח הסיעודי של הקופה יציבה לטווח הארוך, וכי מכבי מתנגדת נחרצות להקמת קרן סיעודית אחידה לכלל הקופות. לדבריו, קרן מכבי היא נכס השייך למבוטחי מכבי בלבד. עוד הוסיף כי הענף רחוק מאוד מקריסה, מכבי פועלת בו כמעט 40 שנה ויודעת לנהל את האירועים גם ללא מתווכים, תוך הבטחת מענה יציב ואיכותי למבוטחים.

יו"ר הוועדה, ח"כ יוני משריקי (ש"ס) ציין כי "נושא הביטוח הסיעודי לא ירד מסדר היום של הוועדה מאז כניסתי לתפקיד. אנו פועלים מתוך מחויבות ברורה למצוא פתרון שייתן מענה הולם לאוכלוסייה המבוגרת במצבים סיעודיים - בטווח הקצר והארוך. לא ייתכן שאדם שישלם כל חייו עבור ביטוח סיעודי יגלה בשעת הצורך הגבלות שמונעות ממנו את הזכויות הבסיסיות שמגיעות לו. הפסוק 'אל תשליכני לעת זקנה' הינו חובה מוסרית וחברתית שמחייבת אותנו לדאוג שכל קשיש יזכה לכבוד, לביטחון ולסיוע הולם בשעתו הקשה". הוא שב וקרא לביטוח סיעודי ממלכתי – כמו חוק ביטוח בריאות.

