"אלקטרה" מתחזקת: קרן תש"י רוכשת נתח של 33% מחברות התחבורה של הקבוצה

קרן תשתיות ישראל ("תש"י") מצטרפת כשותפה בחברות אלקטרה אפיקים ואלקטרה מוטורס במסגרת הסכם לרכישת 33.33% ממניותיהן, בשתי פעימות, בתמורה לסכום כולל של כ-250 מיליון שקל

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "כחלק מהאסטרטגיה להרחבת פעילות אלקטרה אפיקים ואלקטרה מוטורס בשנים הבאות, אנו מצרפים עתה את תש"י כשותפה אסטרטגית לטווח ארוך, על מנת שיחד נוכל לבסס את ההשקעות העתידיות לפיתוח הפעילויות שלנו בתחום התחבורה, שאמור להוות את אחד ממנועי הצמיחה של אלקטרה בשנים הקרובות. לתש"י יש ניסיון רב בתחום התחבורה וכן בהובלה וקידום של פרויקטי ענק משמעותיים. אנו משוכנעים ששילוב הכוחות עם קרן תש"י יאפשר לנו לבסס את צמיחתן העתידית של אלקטרה אפיקים ואלקטרה מוטורס ויחזק את מעמדן כמובילות שוק בתחומן".

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, משלימה שלב נוסף בפיתוח וביסוס צמיחה של פעילותה בתחום התחבורה. היום מדווחת הקבוצה, כי חתמה על הסכם במסגרתו תיכנס תש"י כמשקיעה אסטרטגית בפעילות התחבורה של אלקטרה. על פי ההסכם, תרכוש תש"י, בעיסקה המורכבת משתי פעימות, כ-33.3% מהחברות אלקטרה אפיקים ואלקטרה מוטורס ("חברות נרכשות") לפי שווי כולל של כ-750 מיליון שקל.

אלקטרה בע"מ מחזיקה טרום העיסקה ב-51% ממניות החברות הנרכשות ושותפתה, משפחת סלע, מחזיקה ביתרת המניות. בשלב הראשון של העיסקה, תרכוש תש"י כ-16.67% ממניות החברות הנרכשות בתמורה כוללת של כ-125 מיליון שקל, כך שאלקטרה תחזיק לאחר שלב זה בכ-41.67% ממניות אלקטרה אפיקים ואלקטרה מוטורס. בשלב השני תש"י תרכוש כ-16.67% נוספים ממניות החברות הנרכשות תמורת 125 מיליון שקל נוספים. לאחר השלמת שני שלבי העיסקה, יחזיקו כל אחת מבין אלקטרה בע"מ, תש"י ומשפחת סלע בכ-33.33% ממניות החברות הנרכשות.

העסקה כוללת הסדרים נוספים בין הצדדים, כך שהתמורה הכוללת שתתקבל באלקטרה במועד השלמת השלב הראשון צפויה להסתכם לסך של כ-100 מיליון שקל, ובמועד השלמת השלב השני צפויה אלקטרה לקבל סך נוסף של כ-63 מיליון שקל. סה"כ צפויה לקבל אלקטרה 163 מיליון שקל לאחר השלמת שני השלבים.

להערכת אלקטרה, בכפוף להשלמת העסקה על שני שלביה, במועד השלמת השלב הראשון היא צפויה לרשום רווח הון של כ-40-50 מיליון שקל, לפני מס.

כמו כן, סוכם בין הצדדים, כי כל עוד אלקטרה מחזיקה מעל 30% ממניות אלקטרה אפיקים, ואין בעל מניות אחר המחזיק בשיעור גבוה יותר, תהא לה זכות הכרעה בנושאים מהותיים כך שהחברה תמשיך לשלוט ולאחד את הדוחות הכספיים של אלקטרה אפיקים.

פעילות התחבורה של אלקטרה כוללת כיום הפעלה של מספר אשכולות תחבורה ציבורית ברחבי הארץ, מערכי היסעים לחברות וגופים ציבוריים. בסך הכל מפעילה החברה כ-280 קווי שירות באמצעות 1,250 אוטובוסים בהם נוסעים מדי שנה כ-55 מיליון נוסעים. לצד זאת, פועלת חטיבת ההיסעים של הקבוצה המעניקה שירות ליותר מ-100 לקוחות מוסדיים גדולים מכלל המשק. בנוסף, אלקטרה אפיקים הינה שותפה בתיפעול ותחזוקה של קו הרכבת הקלה "נופית" בין חיפה לנצרת לתקופת זיכיון של 21 שנים החל ממועד ההקמה. לצד זאת, כוללת פעילות התחבורה גם את חברת אלקטרה מוטורס, שהינה בעלת הזכיון ליבוא אוטובוסים חשמליים של המותג YUTONG, יצרן שהינו אחד המובילים בעולם בתחום זה.

לאחרונה פירסמה אלקטרה בע"מ את תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2025 עם המשך מגמת הצמיחה. ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-14% לכ-3.4 מיליארד שקל והרווח הנקי עלה לכ-68 מיליון שקל. במחצית הראשונה של שנת 2025 ההכנסות עלו בכ-14% לכ-6.8 מיליארד שקל והרווח הנקי – כ-134 מיליון שקל. בתוך כך, צבר ההזמנות צמח לשיא של כ-38.8 מיליארד שקל.





אלקטרה אפיקים אוטובוסים, צילום: גלעד ארצי