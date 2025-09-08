הגראנד פרי של עולם הביטוח

ברוקר הביטוח הבינלאומי Aon, הודיע היום על חתימת הסכם רב-שנתי במסגרתו תהפוך Aon לשותפה רשמית של קבוצת המירוצים Scuderia Ferrari HP – הקבוצה המצליחה ביותר בתולדות הפורמולה 1, עם רצף הופעות בלתי פוסק לאורך ההיסטוריה.
החסות תושק במהלך הגראנד פרי האיטלקי במונצה (Monza) - אחת מהתחרויות הוותיקות והאייקוניות ביותר בעולם הפורמולה 1. מסלול "מקדש המהירות", שהוא מגרשה הביתי של פרארי, מהווה סמל למצוינות, חדשנות, מהירות ועבודת צוות - ערכים המהווים בסיס לפעילותה של Aon ולמחויבותה לספק ללקוחותיה פתרונות חדשניים ומבוססי נתונים לקבלת החלטות מיטביות בתחומי הסיכונים והמשאב האנושי.
בנוסף, כשותפה רשמית, Aon תשתף פעולה עם Scuderia Ferrari HP ביוזמות לקידום תרבות של מצוינות וחדשנות.
קרלו קלאברינו, יו"ר הפעילות הבינלאומית ב-Aon: "החסות הזו משקפת מחויבות משותפת לדיוק ולביצועים. אנו רואים בשיתוף פעולה זה התאמה אסטרטגית של ערכים, שבה מהירות, נתונים ועבודת צוות הם מנועי הצלחה - הן במסלול המרוצים עבור Ferrari HP והן בחדרי הישיבות עבור לקוחותינו."
החסות מצטרפת לתוכנית החסויות הגלובלית של Aon הכוללת בין היתר את ה-Ryder Cup, סבב ה- PGA וה-LPGA בגולף, וכן את נבחרת הנשים של אירלנד ברוגבי.
אנדראה פאריזי, מנכ"ל Aon לאיטליה ואזור מזרח הים התיכון: "החסות ל-Scuderia Ferrari HP מסמנת שלב נוסף בהתפתחות תוכנית החסויות הגלובלית שלנו. היא משלימה את היוזמות הקיימות ומרחיבה את הנוכחות המותגית של Aon באיטליה ובעולם כולו. אני גאה במיוחד להיות שותף למותג יוקרתי כל כך. אנו ופרארי חולקים את אותו רוח צוות, מחויבות מתמדת, הכנה רציפה, חתירה לתוצאות הטובות ביותר, ואת הצבע האדום - סמל התשוקה למה שאנו עושים מדי יום."