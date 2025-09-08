וול סטריט בצומת דרכים: האטה כלכלית מול זינוק טכנולוגי

גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley מסביר כי "נתוני המאקרו בוול סטריט נראים מדאיגים, אך מגזר הטכנולוגיה ובעיקר 8 המניות המופלאות מאותתות על אופטימיות. מצד אחד, דו"ח התעסוקה החלש בארה"ב הצית דאגות אמיתיות מהאטה בכלכלה הגדולה בעולם. התוספת הזעומה במשרות לצד עלייה באבטלה לא הותירו מקום לספק: הפדרל ריזרב צפוי לפתוח את מחזור הורדות הריבית כבר החודש. הירידה החדה בתשואות האג"ח לשפל של שלוש שנים והנפיהלה בדולר משקפות היטב את עוצמת השינוי בציפיות המשקיעים. הזהב פרץ קדימה לשיא היסטורי מעל 3,600 דולר לאונקיה, מה שמעיד על בריחה ברורה לנכסי מקלט".
"בשקט בשקט, ברודקום מבססת עצמה כענקית טכנולוגיה דווקא בעידן של אי־ודאות, הצמיחה המונעת על ידי בינה מלאכותית ממשיכה לרתק את השווקים. הזינוק של 9% במניה, הזניק שווי החברה למעל 1.5 טריליון דולר, נבע מהסכם ענק עם OpenAI ומהתחזיות להמשך האצה בהכנסות משבבי AI. המשמעות ברורה: בעוד הכלכלה הריאלית מאותתת על חולשה, הטכנולוגיה ממשיכה לייצר מוקדי צמיחה עצומים שמושכים את ההון הגלובלי".
"במילים אחרות, וול סטריט ניצבת כעת על צומת דרכים: מצד אחד, ירידה בריביות שתוכל להקל על השווקים הפיננסיים, ומצד שני, שאלות קשות לגבי עמידותה של הכלכלה האמריקאית. השילוב בין בריחה לזהב לבין ריצה אחרי מניות טכנולוגיה מגלם היטב את הדיסוננס הזה. המשקיעים מהמרים על העתיד, אך עושים זאת בזהירות חסרת תקדים."