תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

וול סטריט בצומת דרכים: האטה כלכלית מול זינוק טכנולוגי

גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: "נתוני המאקרו בוול סטריט נראים מדאיגים, אך מגזר הטכנולוגיה ובעיקר 8 המניות המופלאות מאותתות על אופטימיות"

 

 
וול סטריט בצומת דרכים / תמונה: Dreamstimeוול סטריט בצומת דרכים / תמונה: Dreamstime
 
גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/09/2025

גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley מסביר כי "נתוני המאקרו בוול סטריט נראים מדאיגים, אך מגזר הטכנולוגיה ובעיקר 8 המניות המופלאות מאותתות על אופטימיות. מצד אחד, דו"ח התעסוקה החלש בארה"ב הצית דאגות אמיתיות מהאטה בכלכלה הגדולה בעולם. התוספת הזעומה במשרות לצד עלייה באבטלה לא הותירו מקום לספק: הפדרל ריזרב צפוי לפתוח את מחזור הורדות הריבית כבר החודש. הירידה החדה בתשואות האג"ח לשפל של שלוש שנים והנפיהלה בדולר משקפות היטב את עוצמת השינוי בציפיות המשקיעים. הזהב פרץ קדימה לשיא היסטורי מעל 3,600 דולר לאונקיה, מה שמעיד על בריחה ברורה לנכסי מקלט".

"בשקט בשקט, ברודקום מבססת עצמה כענקית טכנולוגיה דווקא בעידן של אי־ודאות, הצמיחה המונעת על ידי בינה מלאכותית ממשיכה לרתק את השווקים. הזינוק של 9% במניה, הזניק שווי החברה למעל 1.5 טריליון דולר, נבע מהסכם ענק עם OpenAI ומהתחזיות להמשך האצה בהכנסות משבבי AI. המשמעות ברורה: בעוד הכלכלה הריאלית מאותתת על חולשה, הטכנולוגיה ממשיכה לייצר מוקדי צמיחה עצומים שמושכים את ההון הגלובלי".

"במילים אחרות, וול סטריט ניצבת כעת על צומת דרכים: מצד אחד, ירידה בריביות שתוכל להקל על השווקים הפיננסיים, ומצד שני, שאלות קשות לגבי עמידותה של הכלכלה האמריקאית. השילוב בין בריחה לזהב לבין ריצה אחרי מניות טכנולוגיה מגלם היטב את הדיסוננס הזה. המשקיעים מהמרים על העתיד, אך עושים זאת בזהירות חסרת תקדים."

x