ברנד אנרגיה וסולטרה מתמזגות: עסקת ענק בתחום האנרגיה המתחדשת

במסגרת המיזוג ברנד אנרגיה, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת ברנד, תהפוך להיות חברה בת בבעלות מלאה של סולטרה בתמורה להעברת השליטה.

הקבוצה מעריכה כי בשנת 2026 תקבל היתרי בניה לפרויקטים בהיקף מצטבר של כ-350 מגה.

לחברה המשותפת פרויקטים בפיתוח בהיקף של כ-2.2 ג'יגה וואט ב-4 מדינות, בריטניה, איטליה, פולין וגרמניה.

יזמית פרויקטי האנרגיה המתחדשת סולטרה, המתמחה בייזום ובפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה (במדינות גרמניה, איטליה ופולין), חתמה על הסכם עם קבוצת ברנד למיזוג ברנד אנרגיה - חברה בת בבעלות מלאה (100%) של קבוצת ברנד עם סולטרה - בתמורה להקצאה של כ-66.3% ממניותיה של סולטרה לקבוצת ברנד.

ברנד אנרגיה היא שותפתה של סולטרה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת באיטליה ובפולין (50%), והיא מחזיקה בפעילות נוספת לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת בבריטניה בהיקף של כחצי ג'יגה-וואט, שתשולב אף היא לחברה הממוזגת. ברנד אנרגיה וסולטרה מקדמות כ-11 פרויקטים באיטליה בהיקף של 99 מגה-וואט באמצעות שני שותפים מקומיים. בפולין מקדמות החברות 15 פרויקטים בהספק של 82 מגה-וואט, ובבריטניה מקדמת ברנד אנרגיה פרויקטים בהיקף של כחצי ג'יגה וואט, שימוזגו לחברה. הפרויקטים בבריטניה נמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים מאוד וחלק גדול מהם צפויי לקבל היתר בניה עד סוף 2026.

לחברות צוותים מקומיים בכל אחת מהמדינות בהן היא פועלת באופן שוטף (בריטניה, איטליה ופולין), הממשיכים לפתח פרויקטים חדשים משלבים מוקדמים ועד לקבלת היתרי הבניה.

במסגרת העסקה יוקצו לקבוצת ברנד כ-66.3% מהמניות של סולטרה, כאשר סולטרה תיקח על עצמה הלוואות קיימות של כ-76 מיליון שקל.

לירן גלעדי, יו"ר ומבעלי השליטה בקבוצת ברנד: "אנו שמחים על המיזוג בין ברנד אנרגיה לסולטרה, ברנד מביאה למיזוג הזה נכסים איכותיים מאוד. מטרת המיזוג הינה לייצר חברה גדולה וגמישה יותר עם מטה יעיל, רזה וממוקד, אשר תאפשר ניצול מיטבי של משאבים, ייעול מבני, צמצום דרגי ניהול, והפניית משאבים להובלת יוזמות חדשניות ופרויקטי אנרגיה איכותיים".

ערן ליטבק מנכ"ל סולטרה: "העסקה עם קבוצת ברנד היא מהלך משמעותי עבור סולטרה, הממזגת לתוכה פעילות חזקה ורבת פוטנציאל בשלוש מדינות באירופה, כולל פעילות מתקדמת וחזקה בבריטניה – מדינה, שעד כה לא היינו פעילים בה. אנו נמשיך ביישום האסטרטגיה להפוך לשחקן איכותי בתחום ייזום האנרגיה המתחדשת באירופה תחת בעלת השליטה החדשה, קבוצת ברנד".