בפריז ובוושינגטון: תמורות פוליטיות וכלכליות מטלטלות את השווקים העולמיים

הנתונים החלשים מהצפוי בדוח התעסוקה האמריקאי שפורסם ביום שישי מחזקים את הציפיות להורדת ריבית בהחלטת הפד בספטמבר. בעוד שבשווקי המניות בארה"ב נרשמים שיאים חדשים על רקע הציפיות להורדת ריבית, מוקד תשומת הלב השבוע הוא בפריז. צרפת ניצבת בפני עימות פוליטי משמעותי כאשר ראש הממשלה פרנסואה ביירו נערך היום להצבעת אמון שעשויה לקבוע את עתיד ממשלתו – ואף להוביל לבחירות חדשות. אם יפסיד, לנשיא עמנואל מקרון שתי אפשרויות: למנות ראש ממשלה בהסכמה רחבה, דבר שנראה בלתי סביר בפרלמנט מקוטב או להכריז על פיזור האספה הלאומית ובחירות בזק.

תשואות האג"ח בצרפת מטפסות, כאשר תשואת ה־30 שנה נגעה בשבוע שעבר ב־4.5% – הרמה הגבוהה ביותר מאז משבר החוב בגוש האירו ב־2011, והפער מול אג"ח גרמניה ל־10 שנים עבר את ה־85 נ"ב. עם זאת, שוק המניות בצרפת נותר יציב יחסית, כשה־CAC 40 סגר את השבוע הקודם ללא שינוי, בעיקר משום שהמדד נשלט על ידי חברות בינלאומיות בעלות חשיפה נמוכה לשוק המקומי. אירוע חשוב נוסף בפריז השבוע הוא "שבוע השווקים הפיננסיים" של ה־OECD (בין 8 ל־12 בספטמבר 2025), שבמסגרתו ייערך שולחן עגול ראשון מסוגו על שווקים פיננסיים גלובליים, בהשתתפות בכירים מממשלות, בנקים מרכזיים ומוסדות פיננסיים.

במקביל, ביפן חוסר הוודאות הפוליטית מתעצם לאחר שראש הממשלה שיגרו אישיבה התפטר היום בעקבות הפסדי מפלגת השלטון (LDP) בבחירות לבית העליון ולבית התחתון בתוך שנה. הין ואג"ח ממשלת יפן נחלשים, אך שוקי המניות המקומיים דווקא עולים, על רקע ציפיות למדיניות פיסקלית ומוניטרית מרחיבה מצד מחליפו.

ארה"ב: השפעת המכסים על ה־CPI וה־PPI מתחזקת

השבוע יתמקדו המשקיעים בארה"ב בנתוני אינפלציה חשובים לקראת ישיבת הפד ב־16–17 בספטמבר. עד כה נרשמו סימנים מתונים בלבד לכך שהמכסים מתגלגלים לצרכנים, שכן יצרנים ויבואנים ספגו את העלויות באמצעות שחיקת רווחים. אולם מצב זה עשוי להיות זמני. ביום חמישי צפוי מדד המחירים לצרכן (CPI) לאוגוסט לעלות ל־2.9% שנתי (לעומת 2.7% ביולי), בעוד שהליבה צפויה להישאר על 3.1%. בחצי השנה האחרונה, שליש מרכיבי המדד עלו ביותר מ־4%, ויותר ממחציתם נמצאים מעל רף ה־2%. מגמה דומה צפויה גם בנתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) ביום רביעי, מה שמרמז על האצה באינפלציה הסחורתית שתישאר גבוהה עד סוף השנה. צפי זה צפוי לקבל חיזוק מסקר הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ביום שישי, שצפוי להצביע על עלייה בציפיות לאינפלציה. לאור העלייה החדה הצפויה של 15 נקודות אחוז בשיעור המכסים האפקטיבי בארה"ב, צפוי לחץ אינפלציוני מתמשך בחודשים הקרובים שיהווה גורם משמעותי בהחלטת הפד הקרובה.

תובנה: עד כה התמקדה תשומת הלב בעיקר בשוק העבודה, מתוך הנחה שהאינפלציה הגבוהה היא זמנית. אך ברבעון הרביעי עלולה הדינמיקה להשתנות, עם צפי להאצה באינפלציה עד סוף השנה מה שעומד להציב בפני הפד החלטה קשה במיוחד בישיבה הקרובה ב־16–17 בספטמבר.

גוש האירו: ה־ECB צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי

השבוע יתמקדו השווקים בהחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי ביום חמישי. לפי שוקי הכסף, התוצאה הסבירה ביותר היא גישה של "המתן וראה". למרות שבפרוטוקול ישיבת יולי עלו חששות מצד חלק מהחברים מהאפשרות לאינפלציה נמוכה מדי, כמה התפתחויות חיוביות במהלך הקיץ חיזקו את הסבירות להשארת הריבית ברמתה הנוכחית. נתוני צמיחה נאים לרבעון השני עם שיפור במדדי אמון העסקים ועלייה מתונה באינפלציה השנתית באוגוסט, הפחיתו את הציפיות להורדת ריבית מיידית. השבוע יתפרסמו גם נתוני ייצור תעשייתי וייצור תעשייה לחודש יולי בגרמניה, צרפת ואיטליה. בנוסף, יתפרסם מדד אמון המשקיעים של Sentix, שצפוי להצביע על פסימיות מתמשכת. מעבר לנתוני המאקרו, היום ייערך גם מבחן פוליטי חשוב – ראש ממשלת צרפת פרנסואה ביירו יעמוד להצבעת אמון בפרלמנט, והשווקים יעקבו בדריכות.

תובנה: ה־ECB צפוי להותיר את הריבית על פיקדונות ברמה של 2.00% לנוכח איתותים של חוסן כלכלי ועלייה קלה באינפלציה. בטווח הארוך יותר, צפויה הפחתה אחרונה לרמה של 1.75% עד סוף ספטמבר 2026.

בריטניה: תשואות האג"ח במרכז הבמה

השבוע יפורסם מגוון רחב של נתוני מאקרו, מצמיחת התמ"ג ועד ייצור תעשייתי וייצור במגזר הבנייה, מדד השירותים וציפיות אינפלציה. עם זאת, כיוון שהתחזיות כבר מגולמות במידה רבה בשוק, המוקד יישאר ככל הנראה בשוק האג"ח. תשואות אג"ח ארוכות טווח עולות ברחבי העולם, ובבריטניה תשואת ה־30 שנה טיפסה בשבוע שעבר לשיא של 27 שנה – 5.72%. ייתכן שגורמים טכניים, כמו שינויי הקצאות של קרנות פנסיה, תרמו לכך, אך ירידה חדה בטווח הקצר לא נראית סבירה. בנוסף לחששות מאינפלציה, גיוסי חוב חדשים והמשך הצמצום הכמותי (QT) צפויים להשפיע על עקום התשואות. הצפי להורדת ריבית נדחה כעת לאפריל 2026, והשווקים ממתינים להבהרות לגבי תוכניות ה־QT של הבנק המרכזי בהמשך החודש.

תובנה: העלייה החדה בתשואות הארוכות בבריטניה היא במוקד תשומת הלב של המשקיעים. שילוב של אינפלציה, הנפקות חוב וצמצום כמותי צפוי להמשיך לעצב את עקום התשואות.

סין: לחצי הדפלציה נמשכים

השבוע תפרסם סין את נתוני האינפלציה לצרכן (CPI) וליצרן (PPI) לחודש אוגוסט, כאשר הסימנים לדפלציה נמשכים. ביולי נרשמה אינפלציית צרכן של 0% (לעומת 0.1% ביוני), והאינפלציה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על ‎-0.1%, מה שמעיד על לחץ מתמשך כלפי מטה במחירים. בצד הביקוש, התאוששות הצריכה הפרטית נותרה חלשה למרות תוכניות סובסידיה ממשלתיות. בצד ההיצע, קיימת בעיית עודף כושר ייצור במגזרים רבים, ובמקביל ירידת מחירי הנדל"ן פגעה בתחושת העושר של משקי הבית והובילה לצריכה זהירה. מדד המחירים ליצרן עמד ביולי על ‎-3.6% (זהה ליוני), וממשיך להיות שלילי זה שלוש שנים ברציפות – מה שעלול לשחוק את רווחי התעשייה המקומית.

תובנה: על רקע הלחצים הדפלציוניים, מקבלי ההחלטות מיישמים צעדים נגד "אינבולוציה" חברות תעשייה צמצמו עודפי ייצור והחלו להעלות מחירים. ההשפעה המיידית עשויה להיות מוגבלת, אך בטווח הארוך צעדים אלה צפויים לתמוך באינפלציה מקומית ובשיפור רווחי החברות.