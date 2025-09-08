כמה דברים הכי חשובים מהסקירה האחרונה של מייקל הרטנט (אחד והיחיד), מנהל השקעות ראשי של Bofa:

ממליץ על פוזיציית לונג על זהב לקראת מעבר אפשרי לשליטה על עקום התשואות (YCC) ו/או הפחתות ריבית אמינות מצד הפד, מה שיוביל לירידה בתשואות האג”ח אשר תתמוך בהתרחבות של ראלי בשוק המניות, בעיקר דרך סקטורים רגישים לריבית כמו ביוטכנולוגיה, נדל”ן מניב (REITs) ומניות קטנות.

יש סיבה נוספת לכך שמייקל הרטנט מהמר על שליטה בעקום (YCC):

מבחינתו, התמונה הרחבה ביותר “The Biggest Picture” דומה ביותר לתקופת ניקסון בשנים 1970–1974.

כמו אז, גם כיום קיימים לחצים פוליטיים על הפד ועל שוק המט”ח (FX), אשר מטרתם המשותפת היא הקלה בתנאים הפיננסיים לקראת בום כלכלי טרום בחירות.

במילים פשוטות:

זה שווה ל־Risk-On, עם הובלה של מניות ה־Magnificent 7 (כמו שהיה עם ה־Nifty 50 באותה תקופה), ועם ירידה בתשואות האג”ח הממשלתיות עד שהגל השני של האינפלציה יגיע, ככל הנראה במהלך 2026.

כמובן, לפי האנלוגיה של ניקסון, גם ייתכן ש־2025/2026 תכלול “פיקוח מחירים” במטרה לבלום את האינפלציה.

מבחינת מייקל הרטנט המשמעות לכך היא:

לונג על סקטורים ש”עוקפים את סין”, כלומר סקטורים שמציגים צמיחה או יעילות תחרותית עולמית, במיוחד מול כלכלה סינית חלשה יותר.

שורט על סקטורים ש’נלחמים באינפלציה’, כלומר כאלה שנהנים מתנאים אינפלציוניים ועשויים להיפגע אם תחל מדיניות ריסון מחירים.

MS:

אנו סבורים כי מגמת הירידה של הדולר טרם מיצתה את עצמה, להפך, לדעתנו התהליך נמצא רק במחציתו.

סקוט בסנט טוען כי מספר המשרות שנרשמו תחת ממשל ביידן צפוי לעבור תיקון כלפי מטה של כ-800,000 משרות כבר בשבוע הבא.

גם גולדמן זאקס חוזים תיקון דומה, בטווח של 550,000 עד 950,000 משרות, במסגרת העדכון התקופתי של הלמ”ס האמריקאי.

אם התיקון יתממש נרטיב שוק העבודה עלול להשתנות מהותית, מה שעשוי לגרום לשינוי כיוון בפד:

בין הפחתת ריבית “סטנדרטית” של 25 נ”ב, לבין מהלך מפתיע של 50 נ”ב כבר בהחלטת ספטמבר.

Global Markets Investor:

קרנות הגידור מהמרות נגד מדד S&P 500 בקצב כמעט שיא.

החשיפת שורט של קרנות הגידור על חוזים עתידיים על מדד S&P 500 הגיעה ל־180 מיליארד דולר, רמת שיא היסטורית.

כחלק מתוך הפוזיציות הפתוחות (Open Interest), שיעור השורט עומד על כ־27%, הרמה הגבוהה ביותר ביותר בשנתיים וחצי, ונמוכה רק מהשיאים של מרץ 2023 ו־ספטמבר 2022.