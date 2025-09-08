לומברד אודייר: המניות בשיא נוסף, שווקים מתעוררים מובילים את העליות

אדמונד נג, אסטרטג מניות בכיר, ופטריק קלנברגר, אסטרטג מניות בשווקים מתעוררים בלומברד אודייר, מציינים כי מדד MSCI World רשם שיא חדש נוסף, בהובלת מניות הטכנולוגיה. עונת הדוחות הייתה חזקה, אך עיקר ההפתעות החיוביות נרשמו אצל ענקיות הטכנולוגיה ובמגזר הפיננסים, בעוד החברות האירופיות התמודדו עם פגיעה מחוזקו של האירו.
לדבריהם, ריכוזיות גבוהה בשוק אינה בהכרח סימן שלילי, כל עוד החברות המובילות מציגות רווחיות גבוהה, ייצור מזומנים ויכולת להמיר השקעות בהכנסות. מניות מחזוריות ממשיכות להוביל על פני דפנסיביות, כאשר תחום התקשורת נותר המועדף בזכות ביקוש חזק לפרסום ולענן הציבורי. מנגד, מוצרי הצריכה הבסיסיים נחלשים, וגם האנרגיה צפויה להיתקל ברוחות נגד עם ירידת המתח הגיאופוליטי.
בתוך החשיפה ההגנתית, מגזר התשתיות בארה״ב בולט לחיוב הודות לצמיחה בביקוש לחשמל. ביפן, הסכם סחר מוצלח והמשך רפורמות תאגידיות תומכים בעליות, והחשיפה למניות מקומיות עודכנה לעודף משקל. בבריטניה מניות צפויות לדשדש: רווחי הבנקים והתעשיות הביטחוניות חיזקו את השוק, אך תחזית הרווחים החלשה בענפי הסחורות מגבילה פוטנציאל לעליות נוספות.
בשווקים המתעוררים נרשמה עלייה של 21 אחוזים מתחילת השנה, המהלך הטוב ביותר מאז 2017, עם פוטנציאל להמשך. הדולר המוחלש מגדיל את האטרקטיביות, וחשיפת המשקיעים לאזורים אלו עדיין נמוכה יחסית. דוחות הרבעון השני מצביעים על צמיחה של 3 אחוזים בלבד ברווחים, אך ברזיל צפויה לרשום קפיצה של יותר מ־50 אחוזים, הודו 15 אחוזים, וטאיוואן 4 אחוזים. בסין ובדרום קוריאה נרשמות ירידות מתונות, אך צפויה התאוששות ברבעון הרביעי.
הודו מתמודדת עם מכס אמריקאי של 25 אחוזים על נפט, שצפוי לעלות ל־50 אחוזים, אך ההשפעה מוגבלת משום שהכנסותיה מארה״ב מהוות רק 7–8 אחוזים מהמדד המקומי. בדרום קוריאה נרשמה ירידה זמנית בעקבות הצעת חוק מס, אך רפורמות בממשל התאגידי ותיקון ברמת המכסים ממשיכים לתמוך בשוק. בסין, קמפיין לצמצום עודפי ייצור תומך בביצועים, בעיקר בענפי התעשייה המסורתיים, אם כי לאחר הראלי האחרון תיתכן עצירה זמנית.