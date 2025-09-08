האטה כלכלית גלובלית בפתח: ארה"ב וסין מציגות נתוני חולשה, יפן מנסה להתייצב

מאקרו

סין: היצוא לארה"ב ממשיך לרדת

צמיחת היצוא של סין ירדה באוגוסט מעבר לציפיות, בעיקר בשל צניחה חדה עוד יותר ביצוא לארה"ב – זאת למרות הארכת ההקפאה על הטלת מכסים ברגע האחרון. מנגד, היצוא למדינות דרום-מזרח אסיה(ASEAN) ולאירופה המשיך לעלות. ייתכן כי פרק הזמן שנוסף לשיחות הסחר מנוצל על ידי יצואנים סינים להסבת זרמי יצוא למדינות אחרות.

היבוא ממשיך לאותת על חולשה בביקוש המקומי וצפוי להשפיע על הצמיחה הכלכלית במחצית השנייה של 2025, ככל שההשפעות של צעדי התמרוץ הקודמים דועכות. התחזית: צמיחה של 4.7% בשנת 2025 כולה, לאחר 5.3% במחצית הראשונה.

באוגוסט נרשמה ירידה שנתית של 4.4% ביצוא – מעבר לצפוי. הירידה מוסברת בחלקה בבסיס ההשוואה הגבוה מהשנה שעברה, ובחלקה בירידה של 33% ביצוא לארה"ב (לאחר ירידה של 21% ביולי). העלייה ביצוא ל-ASEAN ולאירופה לא מצליחה לפצות במלואה על האובדן מול ארה"ב. הארכת ההקפאה על המכסים – השארת מכסי היבוא האמריקניים על מוצרים סיניים ברמה של 30% עד 12 בנובמבר – טרם סיפקה הקלה בטווח הקצר.

מדדי מנהלי הרכש מצביעים על הזמנות יצוא חדשות חיוביות, מה שעשוי לרמז על שיפור בקרוב, אך אי-הוודאות סביב גובה המכסים העתידי שולטת. לכן, נראה כי סין ממשיכה לנתב סחורות לשווקים אחרים (כמו אפריקה), או להעבירן דרך מדינות הנהנות ממכסים מופחתים.

יבוא הסחורות ירד באוגוסט ב־1.3% בלבד – רמה חלשה במיוחד, המלמדת על ביקוש מקומי רפה. חולשה זו נמשכת על רקע משבר ענף הנדל"ן ואי-ודאות בשוק העבודה. לכן, בעוד היצוא צפוי להישאר גורם תומך, הצמיחה בסין צפויה להיחלש במחצית השנייה של השנה.

סוזן יוהו, כלכלנית, יוליוס בר



ארה"ב: נתוני תעסוקה חלשים מבטיחים הפחתת ריבית

התקררות משמעותית בשוק העבודה האמריקני באוגוסט מאשרת את ההאטה הכלכלית בארה"ב, הנובעת מחוסר ודאות במדיניות וממלחמת הסחר. חידוש הורדות הריבית על ידי הפדרל ריזרב בישיבה ב־17 בספטמבר נראה כמעט ודאי, כאשר השווקים אף דנים באפשרות של "קיצוץ ענק" של 0.5%. עם זאת, התחזית שלנו נותרת על שלוש הורדות של 0.25% עד סוף השנה.

נתוני שוק העבודה הצביעו על עצירה כמעט מוחלטת ביצירת משרות: מספר המשרות החדשות במשק (ללא חקלאות) עמד על 22 אלף בלבד באוגוסט, לעומת 73 אלף ביולי. התוספת במשרות פרטיות (38 אלף) קוזזה על ידי ירידה של 12 אלף במשרות ייצור – תחום רגיש פוליטית בשל הבטחותיו של טראמפ להשיב את הייצור לארה"ב. בנוסף, נתוני יוני ויולי עודכנו כלפי מטה ב־21 אלף משרות.

שיעור האבטלה עלה ל־4.3% – הגבוה ביותר מאז 2021 – אך בשל עלייה בהשתתפות בכוח העבודה ולא בשל ירידה במספר המועסקים. מנגד, השפעות המכסים כבר ניכרות: צרכנים נזהרים יותר והעסקים מתמודדים עם עלויות יבוא גבוהות יותר.

על רקע זה, הפחתת ריבית בישיבת ספטמבר כמעט ודאית. השווקים אף מתמחרים אפשרות של הורדה חדה של 0.5%. הדולר האמריקני נחלש מול האירו אל מתחת ל־1.17, ותשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים ירדו בכ־0.1% לכיוון 4%. השוק מאותת כי מהלך הורדות הריבית נשען על נתונים כלכליים – ולא על לחץ פוליטי. התחזית: יעד הריבית יירד עד סוף 2025 לטווח של 3.75%–4.0%.

דייויד א. מאייר, כלכלן, יוליוס בר



מניות

יפן: תנודתיות יוצרת הזדמנויות; יעד ניקיי 225 ל־12 חודשים – 46,000 נקודות

עונת הדוחות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2026 (המסתיימת במרץ) הצביעה על סימנים להתייצבות ברווחי החברות, ורבות מהן אף עקפו את תחזיות האנליסטים. אנו צופים כי התנודתיות בשוק תגבר בטווח הקצר, במיוחד לנוכח אי-הוודאות הפוליטית עם הודעתו של ראש הממשלה שיגרו אישיבה על התפטרותו. עם זאת, מצב זה עשוי להוביל ליציבות פוליטית וכלכלית ארוכת טווח יותר, שתתמוך בשוק ההון.

למרות ירידה של 11% ברווחי החברות ברבעון (בעיקר בענפי הייצור), כ־58% מהחברות עקפו את תחזיות הרווח, והצפי לשנה כולה עדיין נראה חיובי. חלק מהחברות כבר החלו לגלגל עלויות מכסים ועליות מחירים לצרכנים.

השווקים מגיבים באופטימיות: מדד הניקיי עלה ב־1.7% לאחר הודעת ראש הממשלה על התפטרותו ב־7 בספטמבר. מגמות חיוביות נוספות כוללות רכישות עצמיות וחלוקות דיבידנדים שצפויות להגיע לשיא כל הזמנים, לצד ירידה ראשונה מזה שש שנים ברמות המזומנים – עדות למיקוד מוגבר בתשואות לבעלי המניות ובשיפור ממשל תאגידי.

בהתבסס על (1) הקלה בסיכוני הסחר, (2) פוטנציאל להפתעות חיוביות ברווחיות החברות, ו־(3) התקדמות ברפורמות תאגידיות, אנו מעלים את יעד ה־12 חודשים למדד ניקיי 225 ל־46,000 נקודות – מכפיל רווח עתידי של 20.5, מעל לממוצע ההיסטורי אך מתחת לרמות השיא שנרשמו ב־2023–2024.

לואי צ'ואה, אנליסט מניות אסיה, יוליוס בר