היסטוריה בבורסה: נאוויטס פטרוליום מזנקת עם גיוס של 1.25 מיליארד שקל

במסגרת שלב ההצעה הלא אחידה, גייסה נאוויטס סך של 877.5 מליון ש"ח, כאשר היקף הביקושים שהתקבלו הסתכם בכ-4.5 מיליארד שקל.
במסגרת השלב הציבורי גייסה נאויטס סך של כ-351 מליון שקל כאשר היקף הביקושים שהתקבלו הסתכם בכ-14.3 מיליארד שקל.
הגיוס הכולל מסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל ונחשב לאחד מגיוסי האקוויטי הגדולים בבורסה הישראלית בשנים האחרונות.
שלב ההצעה הלא אחידה, בו השתתפו רוב הגופים הפיננסיים המשמעותיים בישראל, זכה לביקושים גבוהים במיוחד,בהיקף של כ-4.5 מיליארד שקל - פי 5 מגובה הגיוס שתוכנן במקור. בעקבות הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי, נאוויטס החליטה להרחיב את היקף הגיוס, שהסתכם בכ-877 מיליון שקל ויצאה למכרז ציבורי מוגבל בכמות המותרת לפי הכללים, לגיוס של כ-351 מליון שקל נוספים.
במסגרת השלב הציבורי של גיוס ההון, שהתבצע היום, התקבלו ביקושי עתק של כ-15 מיליארד ש"ח.
סך הגיוס, בשלב המוסדי והציבורי הסתכם בכ-1.25 מיליארד שקל. ההנפקה כללה 126 אלף אגדים, מתוכם 90 אלף הוקצו בשלב המוסדי (כ-887.5 מיליון ש"ח) ו-36 אלף אגדים (כ-351 מיליון ש"ח) בשלב הציבורי. כל אגד מורכב מ-100 יחידות השתתפות ו-34 כתבי אופציה מסדרה 6. כתבי האופציה ניתנים למימוש עד סוף אוגוסט 2026 במחיר מימוש של 120 ש"ח ליחידה.
יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "הצלחת הגיוס והביקושים הגבוהים הם הבעת אמון אדירה של שוק ההון הישראלי באסטרטגיית הצמיחה של נאוויטס ומאפשרים את הרחבת פעילותה של השותפות. אנו מבקשים להודות לכולם על ההשתתפות בגיוס".
