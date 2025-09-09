שופרסל וביג בשיתוף פעולה אסטרטגי להקמת מרכז BIG FASHION בראשון לציון

שופרסל מדווחת הבוקר (ג’) כי חתמה עם חברת ביג מרכזי קניות בע”מ על שותפות שמטרתה העצמת זכויות בקרקע בבעלות שופרסל בשטח של כ-110 דונם ברחוב שמוטקין בראשון לציון.
Pop במסגרת העסקה, החברות יפעלו יחד לקידום תב”ע חדשה בקרקע, שמכוחה יתאפשר להקים מרכז BIG FASHION הכולל מסחר ותעסוקה על פני שטח של כ-50 דונם, כאשר ביתרת הקרקע, כ-60 דונם, מתכוונת שופרסל להקים פרויקט מגורים ענק יחד עם שותף אחר שייבחר בעתיד.
לפי ההסכם ביג תרכוש מחצית מהשטח האמור, תמורת כ-200 מיליון ש״ח, המשקפים שווי של 7.7 מיליון ש”ח לדונם. שופרסל תמשיך בקידום הליכי השבחה להעצמת זכויות ועירוב שימושים, לצד בחינת רכישת קרקעות וייזום פרויקטים חדשים במיקומים אסטרטגיים, לרבות נכסים סינרגטיים לפעילותה הקמעונאית.
