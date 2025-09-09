תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

אדגר השלימה בהצלחה הנפקת מניות וכתבי אופציה

במכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים של כ-225 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה החברה לקבל כ-128 מיליון ש"ח

 

 
רועי גדיש, מנכ״ל אדגר, צילום: יח״צרועי גדיש, מנכ״ל אדגר, צילום: יח״צ
 
עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/09/2025

אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מסווגים להנפקה של מניות וכתבי אופציה. במכרז התקבלו ביקושים של כ-225 מיליון ש"ח. החברה בחרה לקבל כ-128 מיליון ש"ח במחיר של 540 ש"ח ליחידה (כל יחידה כוללת 100 מניות ו33 אופציות), אשר יהווה מחיר מינימום ליחידה בהצעה לציבור ככל ותתקיים. המחיר האפקטיבי בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת ובשווי האופציה משקף הנחה של כ-6.6% על מחיר המניה טרם ההודעה על בחינת ההנפקה. 

רועי גדיש מנכ"ל החברה מסר: "אני מודה למשקיעים על השתתפותם בהנפקה ולבעלי השליטה בפרט, על האמון בחברה ובדרכה. תמורת ההנפקה תאפשר לנו להקטין את החוב, לחזק את בסיס ההון ולשפר את איתנותה הפיננסית של אדגר. אנו מרוצים מתוצאות ההנפקה ומכך שהצלחנו להרחיב ולגוון את בסיס המשקיעים בחברה ".  

לאומי פרטנרס ווליו בייס חיתום הובילו את ההנפקה יחד עם איפקס הנפקות.


לגרף אדגר לחצו כאן

51 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 36.55 מיליון באדגר
קרנות נאמנות שמחזיקות את אדגר. לרשימה המלאה

x