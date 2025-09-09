אדגר השלימה בהצלחה הנפקת מניות וכתבי אופציה

אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מסווגים להנפקה של מניות וכתבי אופציה. במכרז התקבלו ביקושים של כ-225 מיליון ש"ח. החברה בחרה לקבל כ-128 מיליון ש"ח במחיר של 540 ש"ח ליחידה (כל יחידה כוללת 100 מניות ו33 אופציות), אשר יהווה מחיר מינימום ליחידה בהצעה לציבור ככל ותתקיים. המחיר האפקטיבי בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת ובשווי האופציה משקף הנחה של כ-6.6% על מחיר המניה טרם ההודעה על בחינת ההנפקה.
רועי גדיש מנכ"ל החברה מסר: "אני מודה למשקיעים על השתתפותם בהנפקה ולבעלי השליטה בפרט, על האמון בחברה ובדרכה. תמורת ההנפקה תאפשר לנו להקטין את החוב, לחזק את בסיס ההון ולשפר את איתנותה הפיננסית של אדגר. אנו מרוצים מתוצאות ההנפקה ומכך שהצלחנו להרחיב ולגוון את בסיס המשקיעים בחברה ".
לאומי פרטנרס ווליו בייס חיתום הובילו את ההנפקה יחד עם איפקס הנפקות.
51 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 36.55 מיליון באדגר
קרנות נאמנות שמחזיקות את אדגר. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.3%
|
1221990.16
|
3.66%
|
596902.34
|
3.02%
|
189455
|
2.09%
|
4947655.22
|
1.08%
|
937233.89
|
0.94%
|
748893.96
|
0.87%
|
346572.74
|
0.84%
|
220455.25
|
0.8%
|
378910
|
0.78%
|
1131203.33