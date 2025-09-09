קרן פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס כלים מדויקים בע"מ, תמורת כ-85 מיליון דולר
מדובר על עסקה בשלבים שבסופה משפחת כהן ופימי יחזיקו בשליטה משותפת של 50% ממניות החברה כל אחד.
אילן כהן, מייסד ומנכ״ל החברה, ישמש כנשיא החברה.
אמיר וידמן, שותף בכיר בפימי, ישמש כיו"ר החברה.
בשלב האחרון של העסקה פימי ומייסד החברה יחזיקו ב-50% ממניות החברה כל אחד בשליטה משותפת. רוב ההשקעה תבוצע לתוך החברה ע״מ להאיץ את צמיחת החברה.
רכישת כרמקס מהווה חלק מהאסטרטגיה של קרן פימי לרכוש חברות בעלות טכנולוגיה ייחודית ופוטנציאל צמיחה משמעותי, תוך מתן דגש על חברות הפועלות בשוק הגלובלי.
פימי מזהה את תחום ייצור הכלים המדויקים לעיבוד שבבי כתחום צומח, הנותן מענה לביקושים גדלים בתעשיות מתקדמות.
קווי המוצר של כרמקס כוללים כלי כרסום וחריטה מתקדמים, הנותנים מענה לצרכים המורכבים של מגוון רחב של תעשיות, ביניהן תעופה וחלל, רכב, מזון, רפואה, נפט וגז וכן מוליכים למחצה. בנוסף, החברה פועלת גם בתחום רפואת השיניים והרפואה הכללית, עם פתרונות ייחודיים וחדשניים.
בזכות השקעה מתקדמת בחדשנות ובמחקר ופיתוח, החברה מציעה ללקוחותיה מוצרים בעלי גיאומטריה מדויקת, חיי כלי ארוכים וביצועים מעולים, המאפשרים ערך מוסף ממשי ויתרון תחרותי.