חדשנות ירוקה: נקסטקום מזנקת עם פרויקטי אגירה מתקדמים בקיבוצים

מדובר בפרויקט BTM ראשון בישראל שבו מותקנות מערכות שלTrina Storage;

מערכות (Behind The Meter) BTM מותקנות ישירות באתר הצרכן - הן יאפשרו לקיבוצים שימוש עצמאי בחשמל מאוחסן, איזון עומסים וחיסכון בעלויות אנרגיה;

העסקה מצטרפת לצבר פרויקטים בתחום האנרגיה עליהם דיווחה נקסטקום מתחילת 2025, בהיקף מצטבר של כ־616 מיליון שקל - בהם פרויקטים בדימונה, אשלים ושיתוף פעולה רחב עם פריים אנרג’י;

חברת נקסטקום מודיעה על זכייתן של 2 חברות בנות שלה בארבעה פרויקטי אגירה הכוללים אספקה, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקני אגירה מתקדמים BTM (Behind The Meter) בהספק כולל של כ – 37MWh. החשמל יאגר במתקני האגירה וישמש לצורך אספקת חשמל ישירה לקיבוצים, כחלק מהסכמים מסחריים לאספקת אנרגיה שמובילה משק דליה אספקת אנרגיה לקיבוצים שבבעלות משק אנרגיה.

במסגרת הפרויקט, תספק חברת הבת של נקסטקום, EVI, יחידת אגירת האנרגיה של התאגיד הסולארי הבינלאומי הענק Trina Solar, תספק מכולות אגירה מתקדמות ,Elementa 2 המורכבות מתאי LFP המיוצרים על ידי ,Trina בהספק של כ־ 5MWh לכל מכולה וזאת בהתאם להיותה של EVI נציגה של Trina Solar בישראל.

מכולתElementa 2 מתאפיינת בתאי LFP המיוצרים על ידי Trina בצפיפות אנרגטית גבוהה. המכולה אף מתאפיינת בעיצוב מודולרי קומפקטי בגודל 20 רגל, במערכת קירור נוזלי איכותית לשיפור הבטיחות. כל זאת לצד עמידה מלאה בתקנים בינלאומיים מובילים.

בפרויקטים אלה תשמש נקסטקום אנרג'י מקבוצת נקסטקום כקבלן EPC ותבצע את מלוא הפרויקט במתכונת DESIGN, BUILD, INSTALLATION, COMMISSIONING, OPERATION & MAINTENANCE .

מדובר בפרויקט הראשון בישראל שבו מוטמעות מערכות האגירה של Trina Storage בפרויקטי BTM. מערכות אלו נועדו לשרת ישירות את הצרכנים, במקרה זה הקיבוצים, במסגרת הסכמים מסחריים של משק דליה אספקת אנרגיה לקיבוצים לאספקת חשמל. הפרויקט מהווה אבן דרך אסטרטגית בהבאת טכנולוגיות אגירה בינלאומיות מתקדמות לשוק המקומי ובמיסוד פעילותה של Trina Storage בישראל.

הקמת המערכות צפויה להסתיים בתוך כ - 10 חודשים. עם השלמת ההקמה, תסופק האנרגיה לשלושה צרכנים מרכזיים ובהם קיבוץ איילון, גבת ויקום. באמצעות מערכות האגירה, יוכלו הצרכנים ליהנות מגמישות תפעולית גבוהה, חיסכון משמעותי בעלויות האנרגיה, שיפור ניהול הצריכה והעצמת היכולת להתייעלות אנרגטית, תוך שימוש בטכנולוגיות מהשורה הראשונה בעולם.

המסגרת כוללת אחריות ושירות לתקופה של5 שנים, עם אפשרות להארכת אחריות תקופתית ל־5 שנים נוספות בכל מחזור (עד 20 שנה בסך הכול, בהתאם לתנאי השירות והתחזוקה שסוכמו).

עסקה זו מצטרפת לשורת פרויקטים משמעותיים נוספים עליהם דיווחה נקסטקום במהלך 2025, בהיקף מצטבר של כ-616 מיליון שקל:

במרץ נחתמו שלושה הסכמי EPC עם קבוצת דוראל לפרויקטים סולאריים משולבי אגירה בהיקף כולל של כ-24 מיליון שקל.

פרויקט אשלים - באפריל התקשרה החברה עם EDF Renewables בפרויקט חווה סולארית אשלים בהיקף של כ-108 מיליון שקל.

פרויקט דימונה - באוגוסט התקשרה החברה עם EDF Renewables בפרויקט חווה סולארית דימונה בהיקף של כ-260 מיליון שקל..

פרויקט עם פריים אנרג'י - ביולי הודיעה החברה על הסכם רחב היקף עם פריים אנרג'י לביצוע 13 פרויקטים סולאריים דו-שימושיים בשילוב אגירה, בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

נתן ריקה, סמנכ"ל הנדסה ופיתוח עסקי של נקסטקום, מסר: “נקסטקום גאה לשווק, למכור ולהתקין פתרונות אגירת אנרגיה מתקדמים של Trina Storage בישראל. הזכייה בפרויקט זה מהווה אבן דרך אסטרטגית בפעילות הקבוצה, ומדגישה את מחויבותנו להובלת מהפכת האנרגיה המתחדשת בארץ. שילוב טכנולוגיות אגירה בינלאומיות מהמתקדמות בעולם עם יכולות התכנון והביצוע של נקסטקום מציב אותנו בחזית החדשנות ומאפשר ללקוחותינו ליהנות מפתרונות אמינים, יעילים ובעלי ערך מוסף משמעותי. אנו מודים למשק אנרגיה על האמון, ונמשיך לפעול ליצירת שיתופי פעולה ארוכי טווח שיקדמו את תחום האגירה והאנרגיה הירוקה בישראל”.



