עין שלישית מעמיקה את פעילותה בנאט"ו עם הזמנה חדשה

הזמנה חדשה בהיקף של 800 אלף דולר מלקוחות בארגון נאט"ו לאספקת מערכות לגילוי רחפנים
חברת עין שלישית מערכות בע"מ, המפתחת מערכות אלקטרואופטיות המשלבות יכולות בינה מלאכותית, מדווחת על קבלת הזמנות מ-2 לקוחות שונים בהיקף כולל של 800 אלף דולר לאספקת מערכות לגילוי רחפנים. אחת המערכות צפויה להשתלב באופן מיידי בפעילות שוטפת באותה מדינה. חלק מההזמנה תמומש באופן מיידי והיתרה צפויה להתממש עד רבעון ראשון 2026.
מדובר בהזמנה משמעותית שנייה בשנת 2025 למערכות החברה מלקוחות בארגון נאט"ו לאחר שהחברה קיבלה מוקדם יותר השנה הזמנה נוספת בהיקף של כ-620 אלף דולר.
טרם ההזמנה הנוכחית, עדכנה החברה כי היא צפויה להכיר בהכנסות בהיקף של כ-17 מיליון שקל מתוך צבר ההזמנות שלה אשר הסתכם בכ-36 מיליון שקל וכן הזמנות נוספות בהיקף של עוד כ-12 מיליון שקל שהחברה צופה לקבל בזמן הקרוב אשר יוכרו במחצית הראשונה של 2026.
מנכ"ל עין שלישית ליאור סגל: "אנו ממשיכים להעמיק את החדירה של מערכות החברה לגילוי רחפנים בשווקים בחו"ל, בין אם באמצעות ספקים של מערכות ביטחוניות של מדינות בארגון נאט"ו וגם ע"י שיתופי פעולה עם מערכות הביטחון של מדינות בארגון. המערכות, המיועדות לאיתור רחפנים, מבוססות על ליבת הטכנולוגיה של עין שלישית ופותחו בחמש שנים האחרונות, תוך השקעת משאבים משמעותיים מצד החברה."