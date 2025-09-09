לראשונה בישראל - מיטב מנפיקה קרן סל חדשה¹ על מחיר האיתריום בשקלים^

קרן סל חדשה של מיטב קרנות נאמנות¹:

תכלית סל (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY)

מס' ני"ע: 1220409

מטבע האיתריום (ETH), אשר הושק רשמית ביולי 2015, הפך למטבע הדיגיטלי השני בשימושו בעולם אחרי הביטקוין. המטבע פותח כחלק מרשת איתריום - פלטפורמת קוד פתוח, על בסיס טכנולוגיית בלוקצ'יין, המאפשרת לבנות ולפרוש יישומים מבוזרים להפעלת חוזים חכמים. "חוזה חכם" הינו ביטוי לקוד המסוגל לסייע בהחלפת כספים, תוכן, קניין, מניות או כל דבר אחר בעל ערך. מאז השקת הרשת היא התפתחה והפכה לפלטפורמה העיקרית ליצירת אפליקציות בלוקצ'יין.

מדד ה - CME CF Ether – Dollar Reference Rate New York Variant הינו מדד מחיר האיתריום דולר היומי (Ether (Spot – גרסת ניו יורק, המפורסם פעם ביום בשעה 16:00 (שעון ניו יורק). המדד מאגד נתוני מסחר המתקבלים על ידי בורסות קריפטו מרכזיות העומדות בדרישות הרגולטוריות המחמירות של CF Benchmarks. מדד זה מהווה את נקודת הייחוס העיקרית לקביעת מחיר Spot Ethereum סגירת המסחר בשוק האמריקאי.

מיטב מסרו לפאנדר כי: "אנו שמחים להשיק, לראשונה בישראל, קרן סל על מחיר האתריום ובכך להרחיב את פתרונות ההשקעה שלנו בתחום הקריפטו. הקרן תאפשר למשקיעים בישראל לרכוש בשקלים, ובכל סכום השקעה, קרן מפוקחת העוקבת אחר מחיר המטבע, וזאת באופן פשוט וקל, מבלי שיצטרכו לבצע המרות מט"ח (הכרוכות בעלויות) או להחזיק ארנק דיגיטלי"

יש לציין כי עיקר החשיפה של קרן זו היא למוצרי מדדים על מטבע האיתריום, ואולם קרן זו אינה משקיעה ישירות בנכס האיתריום ועל כן תשואת הקרן לא תהיה בהכרח זהה לתשואת מטבע האיתריום.

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. מדד CME CF Ether-dollar Reference Rate New York Variant הינו קניינה הרוחני של חברת CF Benchmarks Ltd לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). לתיאור המדד המלא ראה פירוט נרחב בתשקיף הקרן. הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. מנהל הקרן ירכוש עבור הקרן ETF ים שבגין החזקתם ישולמו מנכסי הקרן דמי ניהול למנהלי ה ETF - ים, כפי שנקבעו בעבור כל ETF שיוחזק בקרן כאמור.