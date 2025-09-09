המשקיע האמריקאי "היורש של וורן באפט" ביל אקמן פתח הבוקר את המסחר בבורסת תל אביב

ביל אקמן בטקס פתיחת המסחר בבורסת ת"א: "להיות בעלים של בורסה זה כמו להיות שותף לתשואות על ההצלחה של מדינה"

הבוקר (9 בספטמבר, 2025) פתח את המסחר בבורסה בת"א איש העסקים האמריקאי ביל אקמן, מהמשקיעים המובילים בשוקי ההון בעולם. בטקס השתתפו יו"ר רשות ניירות ערך, ספי זינגר, יו"ר דירקטוריון הבורסה, פרופ' יוג'ין קנדל ומנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב.

עם האורחים הרבים שהשתתפו בטקס נמנו, בין השאר, המנכ"לים והיו"רים של חברות במדד ת"א-125. המפגש בטקס היווה הזדמנות ייחודית לציון חשיבותו של שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית.

ביל אקמן מכהן כמנכ"ל קרן Pershing Square Capital Management, L.P. מאז הקמתה בשנת 2003. במאי 2025 מונה ליו"ר פעיל של דירקטוריון Howard Hughes Holdings Inc. (HHH).

בנוסף, אקמן משמש כיו"ר ומנכ"ל של Pershing Square SPARC Holdings Ltd. וכן כנאמן-שותף של קרן The Pershing Square Foundation שהקים בשנת 2006, כחלק מ-Pershing Square Philanthropies . הקרן פועלת לקידום מנהיגות חדשנית שעוסקת במציאת פתרונות לאתגרים החברתיים, הסביבתיים והבריאותיים הגדולים של האנושות.

אקמן הוא גם דמות ציבורית בולטת, המזוהה עם מאבקו הנחרץ באנטישמיות ותמיכתו הבלתי מתפשרת במדינת ישראל – במיוחד מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ב- 7 באוקטובר 2023.

ביל אקמן, מנכ"ל קרן Pershing Square Capital Management, L.P: "אחרי 7 באוקטובר, ובעצם כבר ב-8 באוקטובר, הבנתי שיש בעיה גדולה הרבה יותר בעולם. ההבנה הזאת הגיעה מהאוניברסיטה שלי, שבה 34 ארגוני סטודנטים פרסמו מכתב שלפיו 'ישראל אחראית באופן בלעדי למעשי החמאס', למרות שחמאס עדיין פעל על אדמת ישראל. 7 באוקטובר היה אחד הימים הגרועים בחיי.

נרי ואני מיד התחלנו להתמקד במה שאנחנו יכולים לעשות כדי לתמוך. עשינו הרבה דברים פילנתרופיים, אבל תמיד האמנתי שבעוד שפילנתרופיה יכולה לעזור לפתור סוגים מסוימים של בעיות, הקפיטליזם יכול לפתור בעיות גדולות הרבה יותר. וחשבתי, אתם יודעים, שלהיות הבעלים של בורסה זה כמו להיות שותף לתשואות על ההצלחה של מדינה. ואמרתי בפומבי בזמנו שחשבתי שאין זמן טוב יותר להשקיע בישראל. וזה התברר כנכון, זו השקעה חשובה באמת.

אני חושב שאחד הדברים שלמדתי לאורך חיי הוא שתמיד יוצא טוב מהרע. ככל ש-7 באוקטובר היה רע לישראל, לעם היהודי ולעולם, הרבה טוב יצא מזה. אני חושב שאם תסתכלו על השנתיים האחרונות, היה אתחול מלא של המצב במזרח התיכון באופן שלדעתי הוא חיובי ביותר לישראל. אני חושב שאנחנו קרובים לסוף המלחמה הזו, ושאנחנו בדרך לשגשוג ולשלום. אני אופטימי מאוד לגבי העתיד. אני חושב שהסכמי אברהם יורחבו, ושבעוד שתמיד הכי קשה לראות את האור בתקופות החשוכות ביותר, האור זורח באור יקרות".

ספי זינגר, יו"ר רשות ני"ע: “הביצועים של שוק ההון הישראלי והמדדים המובילים בשנתיים האחרונות הם משל לכלכלה הישראלית כולה ומשקפים חוסן וכוח יוצא דופן. התוצאות הללו הם בזכותם של מנהלי החברות הציבוריות המובילות בישראל הנמצאים כאן והמשקיעים, ובכללם המשקיעים הזרים שהראו וממשיכים להראות אמון בכלכלה הישראלית. דוגמה לכך היא החלטתו של ביל אקמן לקנות 4.99% ממניות הבורסה בתחילת 2024, ממש באמצע המלחמה. זו הייתה הצבעת אמון חשובה בישראל ובשוק ההון הישראלי. שוק ההון הישראלי יכול וצריך להיות שחקן מוביל וחלק מרכזי במערכת הפיננסית הגלובלית, ואנחנו נוקטים צעדים אמיתיים כדי שזה יקרה. המעבר לימי מסחר שני-שישי הוא חלק מהחזון האסטרטגי הזה - צעד שיקרב את שוק ההון הישראלי למשקיעים הבינלאומיים ויחזק את מעמדה של ישראל כיעד השקעה אטרקטיבי בזירה הגלובלית.“

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך: "אנו גאים לארח כאן בבורסה, המסמלת את חוסנה של מדינת ישראל, את ביל אקמן, אחד מידידיה הגדולים של מדינת ישראל - במיוחד בעת הזו. השנתיים האחרונות היו מאתגרות מאוד למשק הישראלי כולו ולשוק ההון המקומי, על רקע המלחמה. למרות כל האתגרים, הבורסה הצליחה להגיע לשיאים חסרי תקדים ולשקף את חוסנה של הכלכלה הישראלית. חלק ניכר מהצלחה זאת נזקפת לכושר העמידות ולחוסן של החברה הישראלית ושל החברות הציבוריות. זו הזדמנות עבורנו להודות לביל אקמן על פועלו למען מדינת ישראל ולחיזוק התמיכה בה בעולם וכמובן גם על האמון שהוא מביע בשוק ההון הישראלי. אנו נמשיך להוביל את הבורסה הישראלית ואת המשק כולו לעוד הישגים רבים תוך פתיחת הכלכלה הישראלית למשקיעים בינלאומיים נוספים".