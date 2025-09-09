שיא במכירות: קבוצת חג׳ג׳ עם נתוני שיווק מרשימים מפרויקט הענק בשדה דב

קבוצת חג'ג' מדווחת היום לבורסה על פילוח הדירות ששיווקה מתחילת השנה בהיקף של כ-1.85 מיליארד ש"ח כולל מע"מ. קבוצת חג'ג', שנסחרת בשווי של יותר מ-1.3 מיליארד ש"ח כולל מע"מ, שיווקה מתחילת השנה ועד לסוף חודש אוגוסט, 240 יחידות דיור (90 חוזי מכר, ועוד 150 הסכמי הצטרפות), מתוכן מכרה החברה בחודשים יולי-אוגוסט 60 יחידות דיור, פי-2 בהשוואה ל-30 יחידות דיור שנמכרו בחודשים ינואר-יוני. כך שבממוצע חודשי מכרה החברה פי 6 יחידות דיור בחודשיים האחרונים, בהשוואה לכל מחצית השנה הראשונה.
מהדיווח לבורסה עולה עוד כי בפרוייקט FIRST של קבוצת חג'ג' בשדה דב שיווקה החברה 166 יחידות דיור (46 חוזי מכר, ו-120 בקשות הצטרפות) בשווי כולל של כ-1.32 מיליארד ש"ח, כולל מע"מ ובנוסף כ-1,700 מ"ר מסחר בשווי של כ-101 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). לנוכח העובדה שבהמשך לזכיית הענק במכרז רמ"י בשדה דב, כמות הדיור הצפויה בפרוייקט היא 350 יחידות, שווקו כבר כמחצית מהדירות בפרוייקט (47.4%) וזאת תוך שבועות ספורים מתחילת השיווק. בפרוייקט FIRST צפויים להיבנות שלושה בנייני בוטיק בגובה 9 קומות, מגדל יוקרה בגובה 45 קומות, ובנוסף שטחי מסחר ותעסוקה. מתחם FIRST פונה לחוף הים של ת"א, ולפארק החופי העצום שמתוכנן להיבנות לאורך רצועת החוף, ולעיצוב הפרוייקט היוקרתי נבחר האדריכל ערן חן שמוביל את משרד ODA המוכר בזכות הפרוייקטים שעיצב במנהטן, ופרוייקט LOTUS TOWERS בדובאי. הפרויקט מתוכנן בשיתוף עם משרד בר אוריין אדריכלים המקומי .
בנוסף דיווחה החברה כי גם בפרוייקטים הנוספים של החברה נמכרו עוד עשרות יחידות דיור - כך לדוגמא בפרוייקט MOMA בפלורנטין נמכרו עוד 9 יחידות דיור, בפרוייקט Infinity (אבן גבירול-ארלוזורוב) שווקו 9 יחידות דיור (מהם 8 הסכמי מכר). בפרוייקט Master Piece Bavli שווקו עוד 12 יחידות דיור (4 הסכמי מכר, 8 בקשות הצטרפות), בפרוייקט Einstein Tower שווקו 10 יחידות דיור נוספות (חצי בהסכמי מכר, וחצי בבקשות הצטרפות). בנוסף במסגרת החברות להתחדשות עירונית של הקבוצה, שווקו 31 יחידות דיור (16 בהסכמי מכר, ו-15 בבקשות רכישה).
בשבוע שעבר דיווחה קבוצת חג'ג' במסגרת דו"חות הרבעון השני לשנת 2025, על שילוש הרווח התפעולי ל-113 מיליון ש"ח, ועל כך שהרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב-67 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-6 מיליון ש"ח באותה תקופה בשנה שעברה.
הדמייה של פרויקט FIRST בשדה דב של קבוצת חג׳ג׳, קרדיט: קבוצת חג׳ג׳