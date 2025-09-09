קוגנייט מזנקת: צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ועלייה חדה ברווחיות

זכיות בלקוחות גלובליים וטכנולוגיה ייחודית מניעות צמיחה דו־ספרתית בהכנסות ועלייה משמעותית ברווחיות בהשוואה שנתית.
החברה מעלה את התחזית לשנת הכספים המסתיימת ב־31 בינואר 2026.
.Cognyte Software Ltd (נאסד"ק: CGNT) מובילה עולמית בתחום ה-Investigative Analytics Software, הודיעה היום על תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה שהסתיימו ב-31 ביולי 2025 ("Q2 FYE26") ו- ("H2 FYE26").
דגשים כספיים לסיכום הרבעון השני שהסתיים ב־31 ביולי 2025:
ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב־97.5 מיליון דולר, עלייה של כ־15.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד;
הרווח התפעולי לפי GAAP ברבעון השני הסתכם ב־2.7 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה;
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני הסתכם ב־8 מיליון דולר, לעומת 4.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה;
הרווח הנקי לפי GAAP ברבעון השני עמד על 2.7 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ה-EBITDA המתואם (Adjusted EBITDA) ברבעון השני הסתכם ב־11.0 מיליון דולר, לעומת 8.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה – קצב צמיחה מהיר יותר מההכנסות.
דגשים כספיים למחצית שהסתיימה ב־31 ביולי 2025:
ההכנסות במחצית הראשונה (H1 FYE26) הסתכמו ב־193.1 מיליון דולר, עלייה של כ־15.5% לעומת התקופה המקבילה.
הרווח התפעולי לפי GAAP הסתכם ב־4.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של 3.7 מיליון דולר אשתקד.
הרווח התפעולי Non-GAAP יותר מהוכפל והסתכם ב־15.6 מיליון דולר, לעומת 6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
הרווח הנקי לפי GAAP הסתכם ב־2.9 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 4.5 מיליון דולר.
ה-EBITDA המתואם (Adjusted EBITDA) השתפר משמעותית ל־21.3 מיליון דולר, לעומת 13.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
מאזן ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת:
ברבעון השני השלימה החברה את תוכנית רכישת המניות העצמית הקודמת, ורכשה כ־2,094,538 מניות רגילות בהיקף כולל של 20 מיליון דולר. ביולי 2025 אישר הדירקטוריון תוכנית חדשה לרכישת מניות בהיקף של עד 20 מיליון דולר נוספים עד ינואר 2027.
נכון ל־31 ביולי 2025, מזומנים ושווי מזומנים עמדו על 84.7 מיליון דולר, לעומת 113.1 מיליון דולר ב־31 בינואר 2025.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון היה שלילי בסך 6.3 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל. ברבעון זה קיימת עונתיות שלילית בשל עיתוי תשלומים כולל בונוסים. החברה צופה תזרים מזומנים שנתי מפעילות שוטפת של 45 מיליון דולר.
לדברי אלעד שרון, מנכ״ל קוגנייט, ״תוצאות הרבעון השני משקפות את מעמדה של קוגנייט כמובילה בתחום ה-AI לניתוחי חקירה. לקוחותינו נשענים על הפתרונות החקירה הקריטיים שלנו הנדרשים בהתמודדות עם איומים מתגברים ומורכבים יותר. זה בא לידי ביטוי ביכולת שלנו לזכות בעסקאות מהותיות מלקוחות חדשים וקיימים. הביקוש מתקף את ההשקעה בטכנולוגיותAI וטכנולגיות ניתוחים מתקדמים אשר מעצבים את יכולות עתיד טכנולוגיות החקירה.״
לדברי דוד עבדי, סמנכ״ל הכספים של קוגנייט, ״אנו נהנים מביקוש גלובלי ובהירות עסקית. על בסיס זה אנו מעלים את תחזית השנה. החוסן הפיננסי, המשכיות הצמיחה והגידול ברווחיות מעניקים לנו ביטחון ביכולת להשיג את היעדים העסקיים שלנו לשנה המסתיימת ב-31 בינואר 2028. המחויבות שלנו ליצירת ערך לבעלי המניות לזמן הארוך באה לידי ביטוי בתוצאות העסקיות החזקות ואסטרטגית הקצאת ההון שלנו.״
תחזיות לשנת הכספים 2026
התחזית לשנה הפיסקלית 2026 ("FYE26"):
הכנסות: 397 מיליון דולר בטווח של ±2%, המשקפים צמיחה של כ־13% לעומת השנה הקודמת.
EBITDA מתואם: כ־45 מיליון דולר, המשקף צמיחה שנתית של כ־55%.
רווח נקי למניה Non-GAAP מדולל: 0.23 דולר.